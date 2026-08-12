Zaragoza es uno de los puntos de Aragón donde el eclipse solar del miércoles 12 de agosto se podrá observar en su totalidad. Este hecho histórico para España desata la emoción de los habitantes, quienes quieren observar cómo la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, provocando un cambio notable en la iluminación en el cielo.

Para los ciudadanos de Zaragoza, conocer el horario exacto será clave para no perderse las distintas fases del fenómeno. La experiencia dependerá también de las condiciones meteorológicas y de la visibilidad del cielo, por lo que se recomienda consultar la previsión antes de elegir el lugar desde el que se observará el eclipse.

Trayectoria de la totalidad del Eclipse de sol del 12 de agosto de 2026 sobre la Península Ibérica y las islas Baleares. (Foto: Observatorio de Borobia)

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Zaragoza?

La fase parcial del eclipse se prolongará durante casi dos horas; la totalidad apenas superará el minuto y medio. Por eso, conviene estar instalado, con las gafas homologadas y el horizonte despejado, al menos media hora antes del momento cumbre del fenómeno.

Fase del eclipse Hora aproximada en Zaragoza Inicio del eclipse parcial 19:35 horas Inicio de la totalidad 20:29 horas Máximo del eclipse 20:30 horas Fin de la totalidad 20:30 horas Duración de la totalidad del eclipse 1 min y 23 segundos. Final de la fase parcial 21:21 horas

¿Dónde ver el eclipse solar total en Zaragoza EN DIRECTO?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en Zaragoza por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .

Lugares para ver el eclipse solar en Zaragoza

Los especialistas indican que no es necesario buscar un lugar elevado, sino el que te ofrece una vista completamente despejada hacia el oeste para que puedas disfrutar del eclipse solar en Zaragoza.

Vista completamente despejada hacia el oeste

Montes de Juslibol

Plana de Torrero

¿Cómo estará el tiempo en Zaragoza el 12 de agosto?

El 12 de agosto será un día soleado en Zaragoza. La temperatura durante el eclipse solar será entre 37°C y 33°C. Pronostican que no hay probabilidad de lluvia, pero si un 4% a 1% de nubosidad.