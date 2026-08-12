Mallorca se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes en la última década. Este 12 de agosto, el cielo de la isla será escenario de un eclipse solar total, un fenómeno que permitirá a los observadores disfrutar durante unos instantes de cómo la Luna cubre por completo el disco solar. La ubicación geográfica de la ciudad lo convierte en un escenario ideal para disfrutar de este hecho histórico.

El eclipse comenzará a las 19:38 horas y la fase de totalidad llegará a las 20:30 horas. Serán 96 segundos en los que el Sol será ocultado por la Luna. Uno de los tiempos más largos del sur de España.

Estado del tiempo en Mallorca para ver el eclipse solar este 12 de agosto. Revisa la previsión de nubes en las Islas Baleares y los horarios clave para disfrutar de la oscuridad total sobre el mar Mediterráneo. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC

Tiempo en Mallorca para el eclipse solar total

Condición Previsión para el 12 de agosto Cielo Casi despejado o con poca nubosidad. Lluvia No se espera Temperatura durante el eclipse Entre 30 °C y 32 °C Viento Flojo Riesgo para la visibilidad Nubes bajas, calima o bruma en el horizonte oeste. Panorama general Favorable para observar la totalidad.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en Mallorca

Para disfrutar mejor del eclipse, será importante elegir con anticipación el lugar de observación. Los puntos situados junto al mar, miradores y zonas abiertas ofrecen una ventaja al reducir obstáculos en el campo visual. También conviene evitar espacios con edificios, árboles o montañas que puedan bloquear la vista hacia el horizonte durante las fases más importantes del fenómeno.

El circuito de Son Matamoros

La playa de Palma

La ronda de Porreres

La playa de Santa Ponça

Los campos de fútbol de Algaida

La zona comprendida entre Maioris y Tolleric

El aparcamiento de la MA-3220

Recomendaciones para el eclipse solar

El eclipse tendrá distintas fases y no todas las zonas de Mallorca experimentarán exactamente las mismas condiciones. Por ello, antes de salir, es recomendable comprobar la hora en la que comenzará el fenómeno en el punto elegido y revisar la previsión meteorológica. Un cielo despejado será determinante para poder apreciar el momento de mayor ocultación del Sol.

La seguridad también debe ser una prioridad. Nunca se debe mirar directamente al Sol durante un eclipse sin protección ocular adecuada. Las gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2, son la opción recomendada para observar las fases parciales. Las gafas de sol convencionales, cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares apropiados no ofrecen protección suficiente.