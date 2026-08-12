Mallorca se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más importantes en la última década. Este 12 de agosto, el cielo de la isla será escenario de un eclipse solar total, un fenómeno que permitirá a los observadores disfrutar durante unos instantes de cómo la Luna cubre por completo el disco solar. La ubicación geográfica de la ciudad lo convierte en un escenario ideal para disfrutar de este hecho histórico.
El eclipse comenzará a las 19:38 horas y la fase de totalidad llegará a las 20:30 horas. Serán 96 segundos en los que el Sol será ocultado por la Luna. Uno de los tiempos más largos del sur de España.
Tiempo en Mallorca para el eclipse solar total
|Condición
|Previsión para el 12 de agosto
|Cielo
|Casi despejado o con poca nubosidad.
|Lluvia
|No se espera
|Temperatura durante el eclipse
|Entre 30 °C y 32 °C
|Viento
|Flojo
|Riesgo para la visibilidad
|Nubes bajas, calima o bruma en el horizonte oeste.
|Panorama general
|Favorable para observar la totalidad.
Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en Mallorca
Para disfrutar mejor del eclipse, será importante elegir con anticipación el lugar de observación. Los puntos situados junto al mar, miradores y zonas abiertas ofrecen una ventaja al reducir obstáculos en el campo visual. También conviene evitar espacios con edificios, árboles o montañas que puedan bloquear la vista hacia el horizonte durante las fases más importantes del fenómeno.
- El circuito de Son Matamoros
- La playa de Palma
- La ronda de Porreres
- La playa de Santa Ponça
- Los campos de fútbol de Algaida
- La zona comprendida entre Maioris y Tolleric
- El aparcamiento de la MA-3220
Recomendaciones para el eclipse solar
El eclipse tendrá distintas fases y no todas las zonas de Mallorca experimentarán exactamente las mismas condiciones. Por ello, antes de salir, es recomendable comprobar la hora en la que comenzará el fenómeno en el punto elegido y revisar la previsión meteorológica. Un cielo despejado será determinante para poder apreciar el momento de mayor ocultación del Sol.
La seguridad también debe ser una prioridad. Nunca se debe mirar directamente al Sol durante un eclipse sin protección ocular adecuada. Las gafas homologadas con la certificación ISO 12312-2, son la opción recomendada para observar las fases parciales. Las gafas de sol convencionales, cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares apropiados no ofrecen protección suficiente.