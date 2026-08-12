Este miércoles 12 de agosto, A Coruña en España será una de las localidades en las que se podrá observar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico que puede ser visto por las personas sin necesidad de aparatos como telescopios o binoculares y que, por el contrario, se recomiendan utilizar lentes con protección para eclipses.

En A Coruña no necesitas buscar el punto más alto de la provincia. Al contrario: la clave es que el sector oeste (aprox. 279°) esté despejado. La Xunta recomienda expresamente evitar valles, edificios, montes y otros obstáculos porque el eclipse ocurre muy cerca del atardecer.

Si buscas la mejor combinación entre visibilidad, duración y paisaje, las mejores opciones serían Monte de San Pedro, Ventana al Atlántico o Torre de Hércules. Además, la totalidad será algo más larga en otros municipios de la provincia: por ejemplo, A Capela tendrá unos 1 min 31 s y Ares unos 1 min 25 s, frente a los 1 min 16 s de la capital.

Revisa a qué hora inicia y desde dónde se puede ver el eclipse solar total desde A Coruña, para este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en A Coruña

Este es el listado definitivo de los 10 mejores lugares de A Coruña para poder observae este eclipse solar total, que se podrá ver este miércoles 12 de agosto de 2026.

Lugar Por qué lo elegiría Monte de San Pedro Gran altura, panorámica hacia el Atlántico y horizonte occidental muy amplio. Mirador Ventana al Atlántico / O Portiño Orientación privilegiada hacia el océano y prácticamente sin obstáculos en dirección oeste. Mirador Ventana al Atlántico Torre de Hércules / entorno exterior Excelente ubicación costera y horizonte abierto; además, permite una fotografía espectacular con el faro. Mirador de San Pedro de Visma Punto elevado con vistas amplias hacia el oeste y el Atlántico. Mirador de San Pedro de Visma Mirador del Aquarium Finisterrae Ubicación costera y buena perspectiva hacia el oeste. Mirador del Aquarium Finisterrae Playa de Riazor Espacio abierto y horizonte marítimo; muy cómoda si buscas una opción céntrica. Playa de Riazor (La Coruña) Playa del Orzán Buena alternativa urbana, aunque edificios y orientación de la playa hacen que sea menos ideal que Monte San Pedro. Playa del Orzán Playa de San Amaro Buena alternativa junto al mar, aunque la orientación concreta debe comprobarse. Playa de San Amaro Mirador de los Castros Punto elevado dentro de la ciudad; interesante si buscas evitar desplazamientos largos. Mirador de los Castros Playa de Oza Espacio abierto y accesible, aunque no la pondría por delante de los miradores orientados al Atlántico. Playa de Oza