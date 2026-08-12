Conoce cuáles son los mejores lugares desde A Coruña para observar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: EFE)
Conoce cuáles son los mejores lugares desde A Coruña para observar el eclipse solar total de este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: EFE)
Piero Hatto
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Este miércoles 12 de agosto, A Coruña en España será una de las localidades en las que se podrá observar el eclipse solar total, un fenómeno astronómico que puede ser visto por las personas sin necesidad de aparatos como telescopios o binoculares y que, por el contrario, se recomiendan utilizar lentes con protección para eclipses.

En A Coruña no necesitas buscar el punto más alto de la provincia. Al contrario: la clave es que el sector oeste (aprox. 279°) esté despejado. La Xunta recomienda expresamente evitar valles, edificios, montes y otros obstáculos porque el eclipse ocurre muy cerca del atardecer.

Si buscas la mejor combinación entre visibilidad, duración y paisaje, las mejores opciones serían Monte de San Pedro, Ventana al Atlántico o Torre de Hércules. Además, la totalidad será algo más larga en otros municipios de la provincia: por ejemplo, A Capela tendrá unos 1 min 31 s y Ares unos 1 min 25 s, frente a los 1 min 16 s de la capital.

Revisa a qué hora inicia y desde dónde se puede ver el eclipse solar total desde A Coruña, para este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)
Revisa a qué hora inicia y desde dónde se puede ver el eclipse solar total desde A Coruña, para este miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini)

Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en A Coruña

Este es el listado definitivo de los 10 mejores lugares de A Coruña para poder observae este eclipse solar total, que se podrá ver este miércoles 12 de agosto de 2026.

LugarPor qué lo elegiría
Monte de San PedroGran altura, panorámica hacia el Atlántico y horizonte occidental muy amplio.
Mirador Ventana al Atlántico / O PortiñoOrientación privilegiada hacia el océano y prácticamente sin obstáculos en dirección oeste. Mirador Ventana al Atlántico
Torre de Hércules / entorno exteriorExcelente ubicación costera y horizonte abierto; además, permite una fotografía espectacular con el faro.
Mirador de San Pedro de VismaPunto elevado con vistas amplias hacia el oeste y el Atlántico. Mirador de San Pedro de Visma
Mirador del Aquarium FinisterraeUbicación costera y buena perspectiva hacia el oeste. Mirador del Aquarium Finisterrae
Playa de RiazorEspacio abierto y horizonte marítimo; muy cómoda si buscas una opción céntrica. Playa de Riazor (La Coruña)
Playa del OrzánBuena alternativa urbana, aunque edificios y orientación de la playa hacen que sea menos ideal que Monte San Pedro. Playa del Orzán
Playa de San AmaroBuena alternativa junto al mar, aunque la orientación concreta debe comprobarse. Playa de San Amaro
Mirador de los CastrosPunto elevado dentro de la ciudad; interesante si buscas evitar desplazamientos largos. Mirador de los Castros
Playa de OzaEspacio abierto y accesible, aunque no la pondría por delante de los miradores orientados al Atlántico. Playa de Oza
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