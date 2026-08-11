La localidad de Valencia se prepara para uno de los fenómenos astronómicos más importantes de esta segunda parte del año: el eclipse solar total. Este acontecimiento podrá ser visible desde dicha comunidad en España y aquí te contaré cuál es la hora exacta de inicio, de máxima y de finalización, así como los mejores lugares para observar este eclipse solar del miércoles 12 de agosto . Recuerda que también deberás tomar ciertas medidas si quieres observarlo.

Horario para ver el Eclipse Solar Total EN DIRECTO en Valencia

Los datos de NASA sitúan el inicio de la totalidad en Valencia a las 20:32 y el final a las 20:33, mientras que Timeanddate calcula el máximo alrededor de las 20:33. Si quieres ver el momento más espectacular, debes estar preparado antes de las 20:30 y tener una vista completamente despejada hacia el oeste. La totalidad durará aproximadamente 1 minuto en la ciudad de Valencia.

Además, el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, por lo que edificios, árboles o montañas pueden bloquearlo. La elección del lugar será especialmente importante.

Fase Hora local (CEST) Comienza el eclipse parcial 19:38 Comienza la totalidad 20:32 Máximo del eclipse 20:33 Termina la totalidad 20:33 Termina el eclipse 21:01

¿Dónde ver el Eclipse Solar Total EN DIRECTO desde Valencia?

A continuación, revisa este listado con los mejores lugares en Valencia para que puedas observar este Eclipse Solar Total, que será visible en territorio español. Recuerda que hay varias opciones, desde miradores, playas y lugares dentro de la capital para que puedas observar este fenómeno astronómico.

Lugar Por qué Aras de los Olmos Horizonte abierto, poca contaminación lumínica y una zona bastante elevada, lo que la hace perfecta para ver este eclipse. Mirador del Garbí Gran altura y panorámica espectacular. Excelente para tener el horizonte despejado, aunque el acceso puede ser complicado por las restricciones especiales del día. El Saler / Playa de El Saler Horizonte abierto y muy buena visibilidad hacia el oeste. Además, ofrece un entorno excelente para fotografía. Albufera / El Palmar Paisaje abierto, poca presencia de edificios y excelentes posibilidades fotográficas. Sin embargo, hay que tener en cuenta las restricciones de acceso al parque. Playa de la Malvarrosa Con un gran horizonte y ubicación, pues está dentro de la capital. Puerto / Marina de Valencia Espacio abierto y buenas vistas, aunque algunas estructuras pueden interferir dependiendo del punto exacto. Cullera El entorno elevado del castillo ofrece una excelente perspectiva; la Generalitat incluso señala la webcam del Castillo de Cullera como orientada hacia una dirección adecuada para el eclipse. Paterna / zonas elevadas Algunas zonas altas ofrecen buenas vistas panorámicas, pero hay que elegir cuidadosamente el punto para evitar árboles y edificaciones. Centro de Valencia Es posible observar el eclipse, pero edificios y obstáculos pueden ser un problema, especialmente con el Sol tan bajo.

¿Cómo observar el eclipse solar total con seguridad en todas sus fases?

Durante la fase parcial, antes de la totalidad, nunca debes mirar directamente al Sol sin protección: utiliza únicamente gafas para eclipses que cumplan la norma internacional ISO 12312-2 y evita utilizar gafas de sol convencionales, cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares adecuados.

Durante la totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece, sí es posible retirar las gafas de eclipse y observar el fenómeno a simple vista, pero únicamente mientras la totalidad sea completa. En cuanto aparezca nuevamente cualquier parte del Sol, debes volver a colocarte inmediatamente la protección.

Después de la totalidad, comienza nuevamente la fase parcial y debes mantener las gafas solares especiales puestas durante toda la observación. No mires directamente al Sol a través de cámaras, teléfonos, binoculares o telescopios, a menos que estos cuenten con un filtro solar diseñado específicamente para observación solar y correctamente instalado.