Burgos se prepara para vivir un eclipse solar total histórico este miércoles 12 de agosto de 2026. La ciudad castellana se encuentra dentro de la banda de totalidad, lo que permitirá ver cómo el Sol queda completamente cubierto por la luna durante algo más de un minuto al atardecer. El fenómeno astronómico será visible con una fase parcial desde las 19:33 y una totalidad de unos 1 minuto y 40‑45 segundos alrededor de las 20:28–20:30 (horario peninsular español CEST), justo antes de la puesta de sol. Te contamos a qué hora empieza, cuánto dura y dónde verlo EN DIRECTO de forma segura si estás en una ciudad y municipio de España en la comunidad autónoma de Castilla y León, capita lde la provincia homónima.

Pronóstico meteorológico para la observación del eclipse solar en Burgos este 12 de agosto. Consulta la previsión del tiempo y el nivel de nubosidad previsto para presenciar la totalidad del fenómeno astronómico hoy. | Imagen referencial creada por El Comercio MAG utilizando la IA de ChatGPT / Composición GEC

Horario del eclipse solar total hoy en Burgos

Según el Instituto Geográfico Nacional y otras guías astronómicas especializadas, estos son los horarios clave del eclipse en Burgos, en hora oficial peninsular (CEST):

Inicio del eclipse parcial: alrededor de las 19:33

Inicio de la totalidad (C2): aproximadamente a las 20:28–20:28:30

Máximo del eclipse: alrededor de las 20:29

Fin de la totalidad (C3): aproximadamente a las 20:30

Fin del eclipse parcial: en torno a las 21:20, muy cerca de la puesta de sol

En total, la fase parcial durará cerca de 1 hora y 45 minutos, mientras que la fase total en Burgos se mantendrá alrededor de 1 minuto y 40‑45 segundos, con el sol muy bajo sobre el horizonte oeste, a unos 8–9 grados de altura.astronomia.

¿A qué hora se hará de noche en Burgos?

El momento más espectacular llegará entre las 20:28 y las 20:30, cuando la luna oculte por completo el disco solar y Burgos quede sumida en una oscuridad parecida al anochecer durante poco más de un minuto y medio.

Dónde ver el eclipse solar total EN DIRECTO en Burgos

1. Miradores y puntos recomendados en la ciudad

Diversas guías de turismo y astronomía coinciden en que, al producirse el eclipse con el sol muy bajo, es esencial buscar un lugar con vista despejada hacia el oeste y sin edificios, árboles ni montañas que tapen el horizonte.

Algunos puntos sugeridos en Burgos y alrededores son:

Zonas elevadas en el entorno de la ciudad , con vistas abiertas hacia el oeste, siguiendo las recomendaciones de la ruta del eclipse de Turismo de Castilla y León.

, con vistas abiertas hacia el oeste, siguiendo las recomendaciones de la ruta del eclipse de Turismo de Castilla y León. Espacios rurales y miradores en las afueras de Burgos , lejos de contaminación lumínica y visual, donde se pueda contemplar el horizonte limpio.

, lejos de contaminación lumínica y visual, donde se pueda contemplar el horizonte limpio. Localizaciones vinculadas al Camino de Santiago y al entorno de Atapuerca, que varias guías astronómicas mencionan como áreas interesantes para combinar paisaje y observación.

Siempre es recomendable llegar con antelación para encontrar un buen sitio, evitar aglomeraciones y tener tiempo de preparar el equipo de observación.

2. Transmisiones EN DIRECTO y seguimiento online

Si no puedes desplazarte a un mirador o prefieres seguir el evento desde casa, varias fuentes apuntan a que habrá streamings y coberturas online del eclipse:

Portales especializados en eclipses y astronomía que ofrecerán mapas en tiempo real, animaciones y, en muchos casos, transmisión en directo desde distintas ubicaciones de la banda de totalidad , incluyendo puntos de España.

, incluyendo puntos de España. Iniciativas de turismo y divulgación científica en Castilla y León que han publicado guías y material en línea sobre el eclipse de Burgos, y que podrían enlazar señal EN DIRECTO el mismo día del evento.

Para no perderte la emisión, se recomienda revisar la mañana del 12 de agosto las webs y redes sociales de:

Organismos de astronomía y proyectos dedicados al eclipse de 2026.

Entidades turísticas y culturales de Burgos y Castilla y León que han preparado material específico sobre la “ruta del eclipse”.

Consejos de seguridad para observar el eclipse solar total en Burgos

Aunque la fase total permite mirar brevemente al sol sin peligro, las autoridades y guías especializadas insisten en que no se debe observar el sol directamente durante las fases parciales sin protección adecuada, ya que puede causar daños oculares irreversibles.astronomia.ign+3

Ten en cuenta lo siguiente:

Usa siempre gafas de eclipse certificadas (con filtro homologado) durante la fase parcial, desde las 19:33 hasta justo antes del inicio de la totalidad, y después de que esta termine.astronomia.

(con filtro homologado) durante la fase parcial, desde las 19:33 hasta justo antes del inicio de la totalidad, y después de que esta termine.astronomia. No utilices gafas de sol normales, cristales ahumados, radiografías, CD ni otros métodos caseros: no son seguros para observar un eclipse.

para observar un eclipse. Si empleas prismáticos, telescopios o cámaras, deben llevar filtros solares específicos colocados en la parte frontal del instrumento, siguiendo las indicaciones del fabricante.astronomia.

colocados en la parte frontal del instrumento, siguiendo las indicaciones del fabricante.astronomia. Durante el breve intervalo de totalidad (cuando el sol está completamente oculto), se pueden retirar las gafas para apreciar la corona solar y el entorno; una vez reaparece cualquier parte del sol, hay que volver a protegerse.

Por qué el eclipse solar total de 2026 en Burgos es tan especial

Este eclipse solar total de 2026 es un evento astronómico de enorme relevancia para España: será el primer eclipse total visible en la península ibérica en más de 120 años, desde el registrado en 1905.

Burgos, además, se encuentra en una zona privilegiada dentro de la banda de totalidad:

Disfrutará de aproximadamente 1 minuto y 40‑45 segundos de oscuridad total , uno de los tiempos más largos dentro del territorio español.

, uno de los tiempos más largos dentro del territorio español. La posición del sol, muy baja sobre el horizonte, permitirá imágenes espectaculares con el escenario urbano, la campiña burgalesa o elementos patrimoniales de fondo.

Por todo ello, la ciudad se espera como uno de los destinos más destacados para vivir el eclipse, tanto para residentes como para visitantes.

Revisa los mejores lugares para ver el eclipse solar de este miércoles 12 de agosto en Burgos. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total de hoy en Burgos

¿A qué hora empieza el eclipse solar en Burgos?

El eclipse parcial comienza en torno a las 19:33 (hora oficial peninsular, CEST). A partir de ese momento, la luna empezará a “morder” el disco solar de forma progresiva.astronomia.ign+4

¿A qué hora será total el eclipse en Burgos?

La totalidad comenzará aproximadamente a las 20:28 y se prolongará hasta alrededor de las 20:30, con un máximo hacia las 20:29. La duración de la oscuridad total será de unos 1 minuto y 40‑45 segundos.

¿Hasta qué hora dura el eclipse?

Tras el final de la totalidad, el eclipse continúa en fase parcial hasta alrededor de las 21:20, momento en el que el sol se pondrá todavía ligeramente eclipsado sobre el horizonte oeste.

¿Dónde se verá mejor el eclipse en Burgos?

Cualquier lugar con vista despejada hacia el oeste y sin obstáculos en el horizonte es ideal. Las guías locales recomiendan zonas elevadas, miradores en las afueras de la ciudad y espacios abiertos del entorno rural, así como localizaciones vinculadas al Camino de Santiago o a Atapuerca.

¿Se puede ver el eclipse sin gafas?

Solo durante el breve intervalo de totalidad, cuando el sol está completamente oculto. En todas las demás fases (antes y después) es obligatorio usar gafas de eclipse certificadas o filtros homologados para evitar daños en la vista.