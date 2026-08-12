El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 podrá verse de forma parcial en distintas zonas de Estados Unidos, desde Alaska hasta partes del norte y el este del país. El fenómeno comenzará durante la mañana en Alaska y llegará al noreste alrededor del mediodía, con su máxima cobertura en ciudades como Fairbanks, Bangor y Boston.

Aunque el evento será un eclipse solar total en una estrecha franja que atraviesa Groenlandia, Islandia, el norte de España y otras zonas, ningún punto de Estados Unidos verá la totalidad. En el país, la Luna solo cubrirá una parte del disco solar.

¿A qué hora empieza el eclipse solar en los Estados Unidos?

El horario dependerá de la ciudad. En Fairbanks, Alaska, el eclipse comenzará a las 7:37 a. m. y alcanzará su máximo a las 8:27 a. m., cuando aproximadamente el 37% del Sol estará cubierto.

En la costa este, el fenómeno ocurrirá durante la tarde. Nueva York tendrá su máximo a la 1:54 p. m., Boston a la 1:55 p. m. y Bangor, Maine, a la 1:53 p. m.

Ciudad Inicio Máximo Fin Cobertura Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. 9:18 a. m. 37% Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. 9:09 a. m. 28% Juneau, Alaska 7:41 a. m. 8:24 a. m. 9:08 a. m. 17% Bangor, Maine 12:54 p. m. 1:53 p. m. 2:49 p. m. 24% Portland, Maine 12:57 p. m. 1:53 p. m. 2:27 p. m. 19% Boston, Massachusetts 1:01 p. m. 1:55 p. m. 2:46 p. m. 16% New York City 1:07 p. m. 1:54 p. m. 2:38 p. m. 9% Philadelphia 1:11 p. m. 1:53 p. m. 2:35 p. m. 7% Washington, D.C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 2:27 p. m. 4% Detroit, Michigan 1:03 p. m. 1:36 p. m. 2:08 p. m. 3%

Todos los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- Estos son los horarios clave del eclipse solar parcial del 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos, desde el máximo a las 8:27 a. m. en Fairbanks, Alaska, hasta los picos de observación durante la tarde en ciudades del noreste como Nueva York, Boston y Bangor. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Eclipse solar en Estados Unidos EN VIVO: ¿dónde verlo?

La NASA transmitirá el eclipse solar en vivo el 12 de agosto a partir de la 1:15 p. m. EDT, con imágenes desde lugares situados dentro de la trayectoria de totalidad, principalmente Islandia y España.

Esto permitirá a los espectadores en Estados Unidos seguir la fase total del eclipse, aunque esa etapa no será visible desde territorio estadounidense.

La transmisión resulta especialmente útil para quienes estén fuera de la zona de visibilidad parcial, tengan malas condiciones meteorológicas o simplemente quieran observar la totalidad.

¿En qué estados de EE.UU. se verá el eclipse solar?

La franja de visibilidad parcial atravesará partes del norte y este de Estados Unidos. NASA señala que podrá observarse desde Alaska hasta North Carolina, aunque la magnitud del eclipse cambiará considerablemente según la ubicación.

Entre las zonas que podrán observarlo se encuentran:

Alaska

Montana

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Minnesota

Wisconsin

Iowa

Illinois

Michigan

Indiana

Ohio

Kentucky

North Carolina

Pennsylvania

New York

New Jersey

Connecticut

Rhode Island

Massachusetts

Vermont

New Hampshire

Maine

Maryland

Virginia

West Virginia

Delaware

Washington, D.C.

La mayor cobertura se concentrará en Alaska y el extremo noreste del país.

¿Dónde se verá mejor el eclipse solar en Estados Unidos?

Fairbanks, Alaska, tendrá una de las mejores vistas dentro de Estados Unidos, con aproximadamente 37% del Sol cubierto durante el máximo a las 8:27 a. m.

En los estados contiguos, el mejor escenario estará en northern Maine, donde Bangor llegará a aproximadamente 24% de cobertura. Portland tendrá 19%, Boston 16% y Nueva York cerca del 9%.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será visible de forma parcial en distintas zonas de Estados Unidos, con mayor cobertura en Alaska y en el norte y este del país. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Esto significa que, en términos generales, cuanto más al norte y al este se encuentre el observador, mayor será la porción del Sol cubierta por la Luna.

¿A qué hora será el eclipse solar en Nueva York?

Nueva York podrá observar el eclipse entre las 1:07 p. m. y las 2:38 p. m. EDT.

El máximo será a las 1:54 p. m., momento en el que la Luna cubrirá aproximadamente 9% del disco solar.

Por lo tanto, quienes estén en Nueva York deberían tener como referencia principal las 1:54 p. m., aunque deberán comenzar la observación desde antes de la 1:07 p. m.

¿A qué hora será el eclipse solar en Boston y Maine?

El noreste de Estados Unidos tendrá algunas de las mejores condiciones para observar el eclipse parcial.

En Boston, el eclipse comenzará a la 1:01 p. m., alcanzará su máximo a las 1:55 p. m. y terminará a las 2:46 p. m., con 16% de cobertura.

En Bangor, Maine, comenzará a las 12:54 p. m., llegará al máximo a las 1:53 p. m. y finalizará a las 2:49 p. m., con cerca de 24% del Sol cubierto.

¿El eclipse solar será total en Estados Unidos?

No.

Este es uno de los puntos más importantes para quienes busquen información sobre el eclipse del 12 de agosto.

El eclipse será total únicamente dentro de una estrecha trayectoria que atraviesa Groenlandia, Islandia, el norte de España, una pequeña zona de Portugal y parte del norte de Rusia. Estados Unidos queda fuera de esa franja.

Por ello, desde Estados Unidos la Luna parecerá darle un pequeño “mordisco” al Sol, pero nunca llegará a cubrirlo por completo.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

Debido a que Estados Unidos experimentará únicamente la fase parcial, nunca será seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular adecuada.

NASA recomienda utilizar gafas para eclipses o visores solares que cumplan con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no sirven para observar el Sol durante un eclipse.

Tampoco se debe mirar directamente a través de una cámara, telescopio o binoculares utilizando únicamente gafas para eclipses. Estos dispositivos necesitan un filtro solar especial colocado delante del sistema óptico para evitar lesiones oculares graves.

Otra opción segura es utilizar un proyector estenopeico, que permite observar indirectamente la imagen del Sol sin mirar directamente hacia él.

¿Qué diferencia hay entre el eclipse de Estados Unidos y el de otros países?

Mientras Estados Unidos verá solamente una pequeña parte del Sol cubierta, algunas regiones de Europa podrán experimentar un eclipse mucho más profundo.

Por ejemplo, NASA calcula una cobertura de 99% en Madrid y Barcelona, mientras que Londres tendrá 91% y París 92%. En la trayectoria de totalidad, como Islandia y determinadas zonas de España, la Luna llegará a cubrir completamente el Sol durante unos minutos.

Por eso, la transmisión de NASA será especialmente atractiva para los espectadores estadounidenses que quieran ver la totalidad en vivo.

Eclipse solar del 12 de agosto: horarios clave en EE.UU.

Si buscas solamente los horarios más importantes, estos son los que conviene recordar:

Fairbanks: máximo a las 8:27 a. m.

máximo a las 8:27 a. m. Anchorage: máximo a las 8:21 a. m.

máximo a las 8:21 a. m. Bangor: máximo a la 1:53 p. m.

máximo a la 1:53 p. m. Portland: máximo a la 1:53 p. m.

máximo a la 1:53 p. m. Philadelphia: máximo a la 1:53 p. m.

máximo a la 1:53 p. m. Washington, D.C.: máximo a la 1:53 p. m.

máximo a la 1:53 p. m. New York City: máximo a la 1:54 p. m.

máximo a la 1:54 p. m. Boston: máximo a la 1:55 p. m.

máximo a la 1:55 p. m. Detroit: máximo a la 1:36 p. m.