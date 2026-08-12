Valencia será uno de los destinos privilegiados para observar el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, un evento que oscurecerá brevemente el cielo al atardecer. La fase de totalidad en la ciudad comenzará alrededor de las 20:32 hrs (horario peninsular español) y durará cerca de un minuto, por lo que conviene elegir con anticipación un lugar con horizonte despejado hacia el oeste. Asimismo, contará con un punto oficial urbano para observar el fenómeno astronómico: la playa de la Malva-rosa, en el tramo comprendido entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3. También hay puntos oficiales en Puçol, Utiel y otras localidades de la Comunitat Valenciana. A continuación, te comparto los mejores lugares para ver el eclipse en el municipio y ciudad de España, capital de la provincia homónima y de la Comunidad Valenciana.

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto es un hecho histórico en España. ¿Se podrá ver este fenómeno astronómico en su totalidad en Valencia? | FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿A qué hora será el eclipse solar total en Valencia?

El eclipse solar del miércoles 12 de agosto de 2026 podrá verse como total desde Valencia capital y otras zonas del norte de la provincia. El fenómeno parcial comenzará aproximadamente a las 19:38 horas; la totalidad se concentrará entre las 20:32 y las 20:33, y el evento finalizará cerca de las 21:01, poco antes de la puesta de sol.

Para el público hispano que viaje desde Estados Unidos, Latinoamérica u otras ciudades de España, es importante considerar que todos los horarios corresponden a la hora local de Valencia, España. La breve duración de la totalidad hace recomendable llegar al punto de observación con suficiente antelación.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en Valencia

Playa de la Malvarrosa y El Cabanyal

La Playa de la Malvarrosa será el punto oficial de observación dentro de la ciudad de Valencia. El área habilitada comprende una franja de unos 850 metros entre la calle Séquia de la Cadena y la posta Cabanyal número 3; contará con accesos adaptados y zonas de aparcamiento.

La ubicación junto al mar ofrece un horizonte despejado, un factor decisivo porque el eclipse ocurrirá al final de la tarde y el Sol estará bajo. La duración estimada de la totalidad en la Malvarrosa es de 1 minuto y 2 segundos.

Puente de L’Assut de l’Or

El puente de L’Assut de l’Or, conocido popularmente como el “jamonero”, es otra alternativa recomendada para observar el eclipse dentro de Valencia. Su entorno abierto permite buscar una buena orientación hacia el horizonte, aunque se aconseja llegar temprano debido a la afluencia que se espera en una jornada astronómica excepcional.

Parque de Cabecera

La zona oeste del Parque de Cabecera, especialmente el mirador situado en la parte alta de la colina, figura entre las recomendaciones locales para seguir el fenómeno. Es una opción para quienes prefieran un espacio verde y una vista elevada en vez de la costa.

La Huerta valenciana

Las áreas de cultivo en las afueras de Valencia, conocidas como La Huerta, pueden ser una alternativa interesante para quienes busquen menor densidad de público y un campo visual amplio. Antes de desplazarte, conviene verificar el acceso, la seguridad del lugar y que no haya edificios, árboles o montañas que bloqueen la vista del Sol al atardecer.

Otros puntos recomendados cerca de Valencia

Si tienes flexibilidad para salir de la capital, varios municipios de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana ofrecen más segundos de totalidad. Estos son algunos de los puntos oficiales o destacados:

Lugar Provincia Duración estimada de la totalidad Aforo indicado Ermita de Sant Cristòfol, Benassal Castellón 1 min. 35 seg. 1.000 personas Playas de Castellón de la Plana Castellón 1 min. 34 seg. 60.000 personas Castillo de Onda Castellón 1 min. 32 seg. 1.000 personas Peñíscola Castellón 1 min. 30 seg. 5.000 personas Castillo de Macastre Valencia 1 min. 16 seg. 1.500 personas Aras de los Olmos Valencia 1 min. 15 seg. 5.000 personas Playa de Puçol Valencia 1 min. 14 seg. 1.000 personas Pico del Remedio, Utiel Valencia 1 min. 6 seg. 600 personas Playa de la Malvarrosa Valencia 1 min. 2 seg. 5.000 personas

Benassal, en Castellón, destaca por combinar una fase de totalidad más larga con un entorno rural y de mayor altitud. Por su parte, las playas de Castellón de la Plana ofrecen una capacidad mucho mayor para visitantes, mientras que Macastre, Aras de los Olmos, Puçol y Utiel son opciones útiles para quienes se alojen o viajen por la provincia de Valencia.

Cómo ver el eclipse solar total de forma segura

Nunca se debe mirar directamente al Sol durante las fases parciales del eclipse sin protección adecuada. Para observarlo con seguridad, utiliza gafas para eclipse con certificación ISO 12312-2.

No uses gafas de sol normales, radiografías, negativos fotográficos ni filtros caseros.

Mantén las gafas puestas durante toda la fase parcial.

Solo es posible retirar la protección durante la totalidad, cuando el Sol está completamente cubierto; vuelve a colocártela apenas reaparezca la luz solar.

Si usarás telescopio, cámara o binoculares, estos equipos requieren filtros solares específicos colocados delante de la óptica.

Lleva agua, gorra, batería externa y una capa ligera para esperar cómodamente antes de la observación.

Revisa la hora exacta, cuánto dura, los mejores lugares y canal de TV para ver EN DIRECTO el eclipse solar total del 12 de agosto en Valencia. FOTO: Imagen creada con la IA de Gemini.

Preguntas frecuentes (FAQ) del eclipse solart toal en Valencia

¿El eclipse del 12 de agosto de 2026 será total en Valencia?

Sí. Valencia capital está dentro de la franja de totalidad del eclipse solar del 12 de agosto de 2026. En la ciudad, la oscuridad total durará aproximadamente entre 60 y 70 segundos.

¿Cuál es el punto oficial para ver el eclipse en Valencia?

La Playa de la Malvarrosa, junto con el tramo habilitado hacia El Cabanyal, es el punto oficial de observación designado por la ciudad de Valencia.

¿A qué hora empieza la totalidad en Valencia?

La fase total está prevista alrededor de las 20:32 horas locales del 12 de agosto de 2026. El eclipse parcial comenzará cerca de las 19:38 y terminará alrededor de las 21:01.timeanddate+1

¿Dónde durará más el eclipse cerca de Valencia?

Entre los puntos destacados de la Comunidad Valenciana, la Ermita de Sant Cristòfol, en Benassal (Castellón), tendría una totalidad estimada de 1 minuto y 35 segundos. En Valencia capital, la duración será de aproximadamente 1 minuto y 2 segundos.

¿Qué pasa si estoy en Alicante?

En la provincia de Alicante, el eclipse se verá de manera parcial, no total. La totalidad abarcará la provincia de Castellón y la mitad norte de la provincia de Valencia.

¿Se necesitan gafas especiales para ver el eclipse?

Sí. Se requieren gafas homologadas con certificación ISO 12312-2 para observar de forma segura las fases parciales.