León será uno de los escenarios privilegiados para contemplar el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Si estás pensando en disfrutar del fenómeno desde la capital leonesa, aquí encontrarás los mejores lugares para observarlo presencialmente, desde espacios especialmente preparados para la jornada hasta otros puntos que destacan por ofrecer amplitud y buenas condiciones de visibilidad.

La elección del lugar tendrá especial importancia porque la totalidad se producirá cuando el Sol todavía esté sobre el horizonte, pero a una altura relativamente baja. En la ciudad de León, la totalidad comenzará alrededor de las 20:28 y terminará aproximadamente a las 20:30, por lo que será fundamental contar con una vista despejada hacia el oeste y evitar edificios, árboles u otros obstáculos.

Además de las alternativas para acudir físicamente a contemplar el eclipse, también habrá opciones para quienes prefieran seguir el acontecimiento desde una pantalla. A continuación, repasamos los lugares más recomendables para vivir el eclipse en León y dónde podrás seguir su retransmisión EN DIRECTO por Internet.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels)

Mejores lugares para ver el eclipse solar total en León y dónde seguirlo EN DIRECTO

Entre los puntos de observación de León, el Palacio de Exposiciones y Congresos será la opción más destacada, ya que la Agencia Espacial Europea (ESA), junto con el Ayuntamiento y la Universidad de León, ha elegido este recinto para organizar un evento público y gratuito con actividades científicas y observación guiada durante el eclipse.

La jornada comenzará por la mañana y, por la tarde, el público podrá acceder al recinto desde las 17:30 para seguir las explicaciones de expertos y la observación del fenómeno. La Asociación Leonesa de Astronomía también ha identificado como lugares adecuados la explanada de la Junta, Cantamilanos, el aparcamiento del estadio Reino de León y la zona de la Universidad, debido a factores como la amplitud del espacio, la accesibilidad y la ausencia de obstáculos.

Para quienes quieran seguir el eclipse EN DIRECTO online desde León, la NASA ofrecerá una retransmisión oficial del eclipse del 12 de agosto con imágenes desde distintos puntos de la trayectoria, incluidas tomas realizadas desde España. La emisión está programada para comenzar a las 19:15 horas peninsulares españolas, mientras que la totalidad en León tendrá lugar aproximadamente entre las 20:28 y las 20:30. Por tanto, quienes no puedan desplazarse a uno de los puntos de observación podrán seguir el fenómeno a través de la cobertura oficial de NASA+.