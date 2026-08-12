Después de 120 años, España será testigo de un eclipse solar. Este miércoles 12 de agosto, en el atardecer, la Luna cruzará entre la Tierra y el Sol, lo que generará que la sombra del satélite oscurezca una amplia franja de la península ibérica. El fenómeno podrá observarse desde diferentes puntos del país, aunque las condiciones de visibilidad y la duración de la totalidad variarán según la ubicación.
El País Vasco es uno de los lugares donde se podrá observar en su totalidad el eclipse solar. Y uno de los sectores para disfrutar de este hecho histórico es Vitoria-Gasteiz. Ciudad que resalta por su despejado cielo, campos amplios y miradores naturales.
¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz?
La fase parcial del eclipse se prolongará durante casi dos horas; la totalidad apenas superará el minuto con dos segundos. Por eso, conviene estar instalado, con las gafas homologadas y el horizonte despejado, al menos media hora antes del momento cumbre del fenómeno.
|Fase del eclipse
|Hora aproximada en Zaragoza
|Inicio del eclipse parcial
|19:32 horas
|Inicio de la totalidad
|20:28 horas
|Máximo del eclipse
|20:28 horas
|Fin de la totalidad
|20:29 horas
|Duración de la totalidad del eclipse
|1 min y 02 segundos.
|Final de la fase parcial
|21:20 horas
¿Dónde ver el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz EN DIRECTO?
El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en Vitoria-Gasteiz por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live.
Lugares para ver el eclipse solar en Vitoria-Gasteiz
Vitoria-Gasteiz tiene miradores naturales, lo que te permitirá disfrutar del eclipse solar. Estos son los lugares recomendados y autorizados por los especialistas para el fenómeno astronómico.
- Ataria
- Mirador de Goikolarra
- Parque de Salinillas
- Descampados de la Llanada Alavesa
- Anillo Verde
¿Cómo estará el tiempo en Vitoria el 12 de agosto?
El 12 de agosto será un día soleado en Vitoria-Gasteiz. La temperatura durante el eclipse solar será entre 32°C y 26°C. Pronostican 3% de probabilidad de lluvia, 58% de humedad y 4% de nubosidad.