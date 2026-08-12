Después de 120 años, España será testigo de un eclipse solar. Este miércoles 12 de agosto, en el atardecer, la Luna cruzará entre la Tierra y el Sol, lo que generará que la sombra del satélite oscurezca una amplia franja de la península ibérica. El fenómeno podrá observarse desde diferentes puntos del país, aunque las condiciones de visibilidad y la duración de la totalidad variarán según la ubicación.

El País Vasco es uno de los lugares donde se podrá observar en su totalidad el eclipse solar. Y uno de los sectores para disfrutar de este hecho histórico es Vitoria-Gasteiz. Ciudad que resalta por su despejado cielo, campos amplios y miradores naturales.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz?

La fase parcial del eclipse se prolongará durante casi dos horas; la totalidad apenas superará el minuto con dos segundos. Por eso, conviene estar instalado, con las gafas homologadas y el horizonte despejado, al menos media hora antes del momento cumbre del fenómeno.

Fase del eclipse Hora aproximada en Zaragoza Inicio del eclipse parcial 19:32 horas Inicio de la totalidad 20:28 horas Máximo del eclipse 20:28 horas Fin de la totalidad 20:29 horas Duración de la totalidad del eclipse 1 min y 02 segundos. Final de la fase parcial 21:20 horas

¿Dónde ver el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz EN DIRECTO?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en Vitoria-Gasteiz por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live .

Lugares para ver el eclipse solar en Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz tiene miradores naturales, lo que te permitirá disfrutar del eclipse solar. Estos son los lugares recomendados y autorizados por los especialistas para el fenómeno astronómico.

Ataria

Mirador de Goikolarra

Parque de Salinillas

Descampados de la Llanada Alavesa

Anillo Verde

¿Cómo estará el tiempo en Vitoria el 12 de agosto?

El 12 de agosto será un día soleado en Vitoria-Gasteiz. La temperatura durante el eclipse solar será entre 32°C y 26°C. Pronostican 3% de probabilidad de lluvia, 58% de humedad y 4% de nubosidad.