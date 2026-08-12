Hora, lugares y canal de TV para ver EN DIRECTO el eclipse solar en Vitoria-Gasteiz hoy miércoles 12 de agosto. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Hora, lugares y canal de TV para ver EN DIRECTO el eclipse solar en Vitoria-Gasteiz hoy miércoles 12 de agosto. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
Jesús Yupanqui
mailJesús Yupanqui

Después de 120 años, España será testigo de un eclipse solar. Este miércoles 12 de agosto, en el atardecer, la Luna cruzará entre la Tierra y el Sol, lo que generará que la sombra del satélite oscurezca una amplia franja de la península ibérica. El fenómeno podrá observarse desde diferentes puntos del país, aunque las condiciones de visibilidad y la duración de la totalidad variarán según la ubicación.

El País Vasco es uno de los lugares donde se podrá observar en su totalidad el eclipse solar. Y uno de los sectores para disfrutar de este hecho histórico es Vitoria-Gasteiz. Ciudad que resalta por su despejado cielo, campos amplios y miradores naturales.

Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/
Mapa que señala qué zonas de la península ibérica podrán ver el eclipse total (zona sombreada entre las líneas rojas). Al oeste de la línea amarilla podrán observarse todas las fases del evento; entre las líneas amarilla y verde no podrá verse el final de la fase parcial porque el sol se habrá puesto antes. | Crédito: Xavier Jubier / xjubier.free.fr/

¿A qué hora empieza el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz?

La fase parcial del eclipse se prolongará durante casi dos horas; la totalidad apenas superará el minuto con dos segundos. Por eso, conviene estar instalado, con las gafas homologadas y el horizonte despejado, al menos media hora antes del momento cumbre del fenómeno.

Fase del eclipseHora aproximada en Zaragoza
Inicio del eclipse parcial19:32 horas
Inicio de la totalidad20:28 horas
Máximo del eclipse20:28 horas
Fin de la totalidad20:29 horas
Duración de la totalidad del eclipse1 min y 02 segundos.
Final de la fase parcial21:20 horas

¿Dónde ver el eclipse solar total en Vitoria-Gasteiz EN DIRECTO?

El eclipse solar total se podrá ver EN DIRECTO en Vitoria-Gasteiz por La 1 de TVE, medio que realizará una cobertura especial, reportajes y conexiones desde distintos puntos. Por streaming, sigue este hecho histórico por RTVE Play y https://www.nasa.gov/live.

Lugares para ver el eclipse solar en Vitoria-Gasteiz

Vitoria-Gasteiz tiene miradores naturales, lo que te permitirá disfrutar del eclipse solar. Estos son los lugares recomendados y autorizados por los especialistas para el fenómeno astronómico.

  • Ataria
  • Mirador de Goikolarra
  • Parque de Salinillas
  • Descampados de la Llanada Alavesa
  • Anillo Verde

¿Cómo estará el tiempo en Vitoria el 12 de agosto?

El 12 de agosto será un día soleado en Vitoria-Gasteiz. La temperatura durante el eclipse solar será entre 32°C y 26°C. Pronostican 3% de probabilidad de lluvia, 58% de humedad y 4% de nubosidad.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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