El eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026 recorrerá España de oeste a este y convertirá a buena parte del país en escenario de uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año. La sombra de la Luna entrará por Galicia, avanzará por el norte de la península y continuará hacia el Mediterráneo hasta alcanzar Baleares, aunque la experiencia será diferente según la ciudad y su posición dentro de la franja de totalidad.

A Coruña estará entre los primeros puntos españoles en recibir el eclipse, mientras que Palma de Mallorca será uno de los últimos grandes núcleos urbanos del país en alcanzar el máximo. Entre ambos extremos, localidades como Oviedo, Santander, Bilbao, Burgos, Zaragoza, Tarragona y València podrán experimentar la totalidad, mientras que Madrid y Barcelona quedarán fuera de la franja central y observarán un eclipse parcial.

La hora también cambiará ligeramente de un punto a otro. El eclipse comenzará alrededor de las 19:31 horas en Galicia y el máximo se producirá aproximadamente una hora después, pero la duración de la totalidad dependerá de la ubicación exacta del observador dentro de la trayectoria.

Mapa de la trayectoria del eclipse solar total en España

La franja de totalidad atravesará el territorio español de oeste a este, comenzando en Galicia y avanzando por el norte de la península hasta alcanzar el Mediterráneo y las Islas Baleares.

La trayectoria no significa que todo el territorio de una comunidad autónoma pueda contemplar la totalidad. La diferencia entre estar dentro o fuera de la franja central puede determinar que el Sol desaparezca por completo durante unos segundos o que permanezca visible como un eclipse parcial.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Mapa de la trayectoria del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en España, con la franja de totalidad que recorrerá el norte de la Península desde Galicia hasta el Mediterráneo y las zonas donde el fenómeno se observará de forma parcial. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Por eso, para saber exactamente qué ocurrirá desde un municipio concreto, la referencia más precisa es la información específica del Instituto Geográfico Nacional para esa localidad.

¿Por dónde pasará el eclipse solar total del 12 de agosto?

El recorrido español comenzará en Galicia, continuará hacia Asturias y Cantabria y atravesará zonas del norte y noreste de la península antes de dirigirse hacia el Mediterráneo.

Entre las principales ciudades situadas dentro de la trayectoria aparecen:

A Coruña

Oviedo

Santander

Bilbao

León

Burgos

Zaragoza

Tarragona

València

Palma de Mallorca

La totalidad no tendrá la misma duración en todas ellas. La posición respecto al centro de la franja determinará cuánto tiempo permanecerá completamente cubierto el disco solar.

Estas son las ciudades donde el eclipse será total

La siguiente tabla reúne algunas de las principales ciudades españolas incluidas en la trayectoria y las horas aproximadas del fenómeno:

Ciudad Inicio Máximo Fin Tipo A Coruña 19:31 20:28 21:22 Total Oviedo 19:31 20:28 — Total Santander 19:31 20:27 21:20 aprox. Total Bilbao 19:32 20:28 21:20 aprox. Total Burgos 19:33 20:29 21:20 aprox. Total Zaragoza 19:34 20:29 21:07 aprox. Total Tarragona 19:35 20:30 21:21 aprox. Total València 19:38 20:32 21:01 aprox. Total Palma 19:38 20:32 21:22 aprox. Total

Fuente: Instituto Geográfico Nacional y datos de NASA recogidos en la información de referencia.

Los horarios corresponden a la hora oficial de cada localidad y pueden existir diferencias incluso entre municipios cercanos. Para conocer el momento exacto desde un punto determinado, el IGN recomienda consultar sus datos municipales.

¿A qué hora comienza el eclipse solar en España?

Los primeros puntos de España comenzarán a observar el eclipse alrededor de las 19:31 horas, aunque el inicio exacto dependerá de la localidad.

En A Coruña, por ejemplo, el fenómeno comenzará a las 19:31 horas, alcanzará el máximo alrededor de las 20:28 horas y terminará cerca de las 21:22 horas. Palma comenzará a observarlo unos minutos después, a las 19:38 horas, y llegará al máximo aproximadamente a las 20:32 horas.

El momento más importante será, sin embargo, la totalidad, que solo durará una pequeña parte del eclipse completo.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Así se verá el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 según la zona de España: la franja de totalidad atravesará el norte del país de oeste a este, mientras que gran parte del territorio observará el fenómeno de forma parcial. FOTO DE NOÉ YACTAYO

¿Cuánto durará la totalidad en España?

La duración variará considerablemente según la posición de cada localidad dentro de la franja.

En A Coruña, la totalidad durará aproximadamente 76 segundos, mientras que en Burgos llegará a unos 104 segundos, una de las duraciones más prolongadas entre las ciudades destacadas en los datos consultados.

La totalidad será mucho más breve que la duración completa del eclipse. A escala mundial, el máximo será de 2 minutos y 18 segundos cerca de Islandia, mientras que en España el tiempo dependerá de la ubicación concreta.

Duración aproximada en algunas ciudades

Ciudad Duración aproximada de la totalidad A Coruña 76 segundos Burgos 104 segundos León Cerca de 2 minutos Zaragoza Cerca de 1 minuto València Cerca de 1 minuto y pocos segundos Palma Cerca de 1 minuto y medio

Los valores pueden variar según el punto exacto desde el que se observe el eclipse.

A Coruña será una de las primeras ciudades en recibir la totalidad

Galicia marcará el inicio del recorrido del eclipse por España. En A Coruña, el eclipse comenzará a las 19:31 horas y alcanzará el máximo alrededor de las 20:28 horas.

La totalidad tendrá una duración aproximada de 76 segundos y el Sol estará a unos 12 grados sobre el horizonte. Después continuará la fase parcial hasta aproximadamente las 21:22 horas.

La posición relativamente baja del Sol hará que la elección del lugar sea importante. Edificios, árboles o elevaciones situadas hacia el oeste podrían bloquear la visión durante los momentos decisivos.

Oviedo, Santander y Bilbao: el eclipse avanzará por el norte

La sombra continuará su desplazamiento hacia el este por el norte de España.

En Oviedo, el inicio está previsto alrededor de las 19:31 horas y el máximo a las 20:28 horas. En Santander, comenzará aproximadamente a la misma hora y el máximo llegará cerca de las 20:27. Bilbao iniciará la observación a las 19:32 y alcanzará su máximo alrededor de las 20:28.

En las tres ciudades, la totalidad se producirá cerca del ocaso, por lo que contar con un horizonte despejado será especialmente importante.

Burgos y Zaragoza estarán entre los puntos destacados

En Burgos, el eclipse comenzará alrededor de las 19:33 y llegará a su máximo a las 20:29 horas. La totalidad podría prolongarse unos 104 segundos, una de las duraciones más extensas entre las ciudades citadas.

En Zaragoza, el inicio será aproximadamente a las 19:34 y el máximo llegará a las 20:29. Los cálculos citados sitúan la totalidad aproximadamente entre las 20:29 y las 20:30 horas.

También aquí será necesario buscar una ubicación con buena visibilidad hacia el oeste debido a la baja posición del Sol.

¿Se verá el eclipse solar total desde Madrid?

No. Madrid quedará fuera de la franja de totalidad.

La capital observará un eclipse parcial que comenzará alrededor de las 19:36 horas y alcanzará su máximo cerca de las 20:32 horas. La cobertura será muy elevada, cercana al 99 % del diámetro solar, pero el disco no desaparecerá completamente.

El eclipse terminará aproximadamente a las 21:16 horas, aunque la puesta de Sol condicionará la observación antes de que finalice toda la fase astronómica.

¿Se verá el eclipse solar total desde Barcelona?

Tampoco. Barcelona observará un eclipse parcial.

NASA sitúa el comienzo alrededor de las 19:35 horas y el máximo cerca de las 20:29, con una cobertura aproximada del 99 %.

Aunque la Luna cubrirá prácticamente todo el Sol, permanecerá una pequeña parte visible. Quienes quieran experimentar la oscuridad de la totalidad tendrán que desplazarse hacia una localidad situada dentro de la franja.

València sí estará dentro de la franja de totalidad

València será una de las grandes ciudades del este peninsular incluidas en la trayectoria.

El eclipse comenzará aproximadamente a las 19:38 horas, alcanzará su máximo alrededor de las 20:32 y la totalidad se producirá aproximadamente entre las 20:32 y las 20:33 horas.

El final del eclipse está previsto alrededor de las 21:01 horas, aunque nuevamente la posición baja del Sol será un factor determinante para la observación.

Palma será uno de los últimos grandes puntos de España

El recorrido terminará prácticamente en Baleares, donde Palma será uno de los últimos grandes núcleos urbanos españoles en recibir el fenómeno.

En Palma, el eclipse comenzará alrededor de las 19:38 horas y el máximo llegará a las 20:32 horas. El IGN sitúa el Sol a apenas 2 grados sobre el horizonte durante el máximo, lo que convierte la elección del lugar en un factor crítico.

En Mallorca no bastará con estar dentro de la trayectoria: será necesario encontrar un punto con una vista completamente abierta hacia el oeste.

¿Dónde conviene estar para ver la totalidad?

La regla general para este eclipse es sencilla: buscar un lugar dentro de la franja de totalidad y con el horizonte occidental despejado.

España se encuentra cerca del final de la trayectoria del eclipse, por lo que la totalidad llegará con el Sol relativamente bajo y poco antes del ocaso.

Entre las opciones que pueden ofrecer mejores condiciones se encuentran:

Playas con horizonte abierto

Miradores elevados

Explanadas

Zonas rurales sin obstáculos

Puntos elevados con visión hacia el oeste

Espacios urbanos abiertos alejados de edificios altos

Una montaña, un edificio o incluso un grupo de árboles situado en la dirección correcta puede ser suficiente para ocultar el Sol durante los segundos más importantes.

¿Qué ciudades de España verán el eclipse como total?

Entre las principales ciudades destacadas dentro de la franja aparecen:

A Coruña

Oviedo

Santander

Bilbao

León

Burgos

Zaragoza

Tarragona

València

Palma de Mallorca

La inclusión de una ciudad en la franja de totalidad no significa que todas las localidades de su provincia o comunidad autónoma tengan exactamente las mismas condiciones. La duración y la altura del Sol pueden cambiar según la posición concreta del observador.

¿Qué pasa si estás fuera de la franja de totalidad?

El eclipse podrá observarse como parcial desde buena parte de España.

Madrid y Barcelona son dos ejemplos claros. En ambas ciudades la cobertura alcanzará aproximadamente el 99 %, pero una pequeña parte del Sol permanecerá visible durante el máximo.

Esta diferencia no es únicamente visual. Durante un eclipse parcial nunca se debe mirar directamente al Sol sin protección adecuada, incluso cuando el cielo se oscurece considerablemente.

¿Cómo ver el eclipse sin dañar la vista?

Durante las fases parciales es imprescindible utilizar gafas especiales para eclipses o visores solares adecuados. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria.

También hay que extremar las precauciones con equipos ópticos:

Utilizar gafas o visores solares homologados

Comprobar que no estén dañados o rayados

No utilizar gafas de sol convencionales

No mirar el Sol directamente durante las fases parciales

No observarlo mediante telescopios o binoculares sin filtros solares adecuados

Instalar los filtros solares delante del objetivo del equipo óptico

Supervisar a los niños durante la observación

Solo durante la totalidad completa, cuando la Luna haya cubierto completamente el disco solar, será posible observar directamente el fenómeno. La protección debe colocarse nuevamente antes de que reaparezca cualquier parte del Sol.

¿Por qué el eclipse del 12 de agosto será histórico para España?

El eclipse tiene además un enorme valor astronómico porque España no ha vivido un eclipse solar total desde 1912. El fenómeno del 12 de agosto de 2026 será, por tanto, el primero visible como total desde la península Ibérica en más de un siglo.

Además, forma parte de una secuencia poco habitual de eclipses que afectará a España durante varios años. Después del eclipse total de 2026 llegará otro eclipse total el 2 de agosto de 2027, seguido de un eclipse anular el 26 de enero de 2028.

Después de esta sucesión, el siguiente eclipse solar total visible desde España llegará en 2053.

Horarios del eclipse solar del 12 de agosto en España

Ciudad Inicio Máximo Fin Tipo A Coruña 19:31 20:28 21:22 Total Oviedo 19:31 20:28 — Total Santander 19:31 20:27 21:20 aprox. Total Bilbao 19:32 20:28 21:20 aprox. Total Burgos 19:33 20:29 21:20 aprox. Total Zaragoza 19:34 20:29 21:07 aprox. Total Tarragona 19:35 20:30 21:21 aprox. Total Guadalajara 19:36 20:32 21:24 aprox. Parcial Madrid 19:36 20:32 21:16 Parcial València 19:38 20:32 21:01 aprox. Total Palma 19:38 20:32 21:22 aprox. Total

Fuente: Instituto Geográfico Nacional y NASA según la información de referencia.

MADRID (ESPAÑA), 12/08/2026.- Horarios aproximados del eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 en España, con la trayectoria de la franja de totalidad desde Galicia hasta Baleares y los principales momentos del fenómeno en distintas ciudades. FOTO DE NOÉ YACTAYO

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la trayectoria del eclipse solar total

¿A qué hora comienza el eclipse solar en España?

Los primeros puntos de Galicia comenzarán a observarlo alrededor de las 19:31 horas, aunque el horario exacto cambia según la localidad.

¿Cuál será la primera ciudad española en ver el eclipse?

A Coruña y otras zonas de Galicia estarán entre los primeros puntos españoles en recibir el fenómeno, alrededor de las 19:31 horas.

¿Cuál será el último territorio español en recibir el eclipse?

Baleares estará entre los últimos territorios españoles en recibirlo. En Palma, el inicio será alrededor de las 19:38 y el máximo llegará a las 20:32.

¿Se verá el eclipse total desde Madrid?

No. Madrid tendrá un eclipse parcial con una cobertura máxima cercana al 99 %.

¿Se verá el eclipse total desde Barcelona?

No. Barcelona también tendrá un eclipse parcial, con una cobertura cercana al 99 %.

¿Dónde será mejor observar el eclipse?

Los mejores lugares serán aquellos situados dentro de la franja de totalidad y con un horizonte oeste completamente despejado, debido a la baja altura del Sol durante el fenómeno.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar total visible desde España?

Después del eclipse del 12 de agosto de 2026, España tendrá otro eclipse total el 2 de agosto de 2027 y posteriormente deberá esperar hasta 2053 para volver a observar otro eclipse solar total desde el país.