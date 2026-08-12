Conoce los horarios por cada estado en EE.UU. para ver la alineación de 6 planetas este miércoles 12 de agosto. (Foto: Composición Gestión Mix)
Conoce los horarios por cada estado en EE.UU. para ver la alineación de 6 planetas este miércoles 12 de agosto. (Foto: Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
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La alineación de seis planetas del miércoles 12 de agosto podrá verse en Estados Unidos antes del amanecer. No existe una hora única de inicio para todo el país: la mejor oportunidad comenzará, aproximadamente, entre 45 y 25 minutos antes de la salida local del Sol, por lo que conviene salir con anticipación y buscar un horizonte despejado hacia el este.

El fenómeno reunirá visualmente a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno a lo largo de un arco del cielo. No estarán en una fila perfecta ni físicamente alineados en el espacio: será una “parada planetaria”, es decir, una alineación aparente vista desde la Tierra.

Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas hoy, 12 de agosto, en Illinois: dónde mirar, qué planetas serán visibles y los mejores consejos. (Foto: IA / Composición Mag)
Conoce a qué hora ver la alineación de seis planetas hoy, 12 de agosto, en Illinois: dónde mirar, qué planetas serán visibles y los mejores consejos. (Foto: IA / Composición Mag)

¿A qué hora inicia la alineación de seis planetas?

La ventana de observación más favorable ocurrirá durante el crepúsculo previo al amanecer del 12 de agosto. En ciudades como Nueva York, la referencia es entre las 5:18 y 5:34 a. m.; en Los Ángeles, entre las 5:28 y 5:46 a. m. hora local. La diferencia responde a la ubicación geográfica y a la hora de salida del Sol en cada zona.

La recomendación práctica es llegar al punto de observación al menos una hora antes del amanecer. Así tendrás tiempo para adaptar la vista a la oscuridad, revisar el horizonte y ubicar los planetas antes de que la luz solar reduzca el contraste del cielo.

El día coincide además con Luna nueva, una condición favorable para tener un cielo más oscuro en las horas previas al alba. NASA también destaca que la noche del 12 al 13 de agosto será propicia para observar las Perseidas, aunque ese es un fenómeno independiente y se aprecia mejor cuando ya es de noche.

¿A qué hora ver la alineación de 6 planetas por estado?

La siguiente tabla muestra una ventana orientativa calculada entre 45 y 25 minutos antes del amanecer, usando como referencia la capital de cada estado. En ciudades ubicadas al oeste, este, norte o sur de cada territorio, el horario puede variar varios minutos.

EstadoCiudad de referenciaMejor horario local
AlabamaMontgomery5:21–5:41 a. m. CDT
AlaskaJuneau4:27–4:47 a. m. AKDT
ArizonaPhoenix5:03–5:23 a. m. MST
ArkansasLittle Rock5:42–6:02 a. m. CDT
CaliforniaSacramento5:32–5:52 a. m. PDT
ColoradoDenver5:23–5:43 a. m. MDT
ConnecticutHartford5:10–5:30 a. m. EDT
DelawareDover5:27–5:47 a. m. EDT
FloridaTallahassee6:16–6:36 a. m. EDT
GeorgiaAtlanta6:12–6:32 a. m. EDT
HawaiiHonolulu5:23–5:43 a. m. HST
IdahoBoise6:00–6:20 a. m. MDT
IllinoisSpringfield5:22–5:42 a. m. CDT
IndianaIndianápolis6:08–6:28 a. m. EDT
IowaDes Moines5:34–5:54 a. m. CDT
KansasTopeka5:48–6:08 a. m. CDT
KentuckyFrankfort6:06–6:26 a. m. EDT
LouisianaBaton Rouge5:44–6:04 a. m. CDT
MaineAugusta4:53–5:13 a. m. EDT
MarylandAnnapolis5:31–5:51 a. m. EDT
MassachusettsBoston5:02–5:22 a. m. EDT
MichiganLansing5:56–6:16 a. m. EDT
MinnesotaSaint Paul5:25–5:45 a. m. CDT
MississippiJackson5:37–5:57 a. m. CDT
MissouriJefferson City5:34–5:54 a. m. CDT
MontanaHelena5:37–5:57 a. m. MDT
NebraskaLincoln5:48–6:08 a. m. CDT
NevadaCarson City5:24–5:44 a. m. PDT
New HampshireConcord5:02–5:22 a. m. EDT
Nueva JerseyTrenton5:21–5:41 a. m. EDT
Nuevo MéxicoSanta Fe5:35–5:55 a. m. MDT
Nueva YorkAlbany5:13–5:33 a. m. EDT
Carolina del NorteRaleigh5:45–6:05 a. m. EDT
Dakota del NorteBismarck5:51–6:11 a. m. CDT
OhioColumbus5:55–6:15 a. m. EDT
OklahomaOklahoma City6:01–6:21 a. m. CDT
OregónSalem5:25–5:45 a. m. PDT
PensilvaniaHarrisburg5:30–5:50 a. m. EDT
Rhode IslandProvidence5:05–5:25 a. m. EDT
Carolina del SurColumbia5:58–6:18 a. m. EDT
Dakota del SurPierre5:55–6:15 a. m. CDT
TennesseeNashville5:17–5:37 a. m. CDT
TexasAustin6:11–6:31 a. m. CDT
UtahSalt Lake City5:49–6:09 a. m. MDT
VermontMontpelier5:04–5:24 a. m. EDT
VirginiaRichmond5:37–5:57 a. m. EDT
WashingtonOlympia5:19–5:39 a. m. PDT
Virginia OccidentalCharleston5:53–6:13 a. m. EDT
WisconsinMadison5:14–5:34 a. m. CDT
WyomingCheyenne5:20–5:40 a. m. MDT
Revisa horarios para Anchorage y Fairbanks, dónde mirar y qué planetas se verán este miércoles 12 de agosto en Alaska, Estados Unidos. (Foto: Gemini AI / Composición Mag)
Revisa horarios para Anchorage y Fairbanks, dónde mirar y qué planetas se verán este miércoles 12 de agosto en Alaska, Estados Unidos. (Foto: Gemini AI / Composición Mag)

¿Qué planetas se podrán observar?

Los seis protagonistas serán Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Sin embargo, “visible” no significa que todos puedan detectarse solo con mirar hacia arriba: el brillo, la contaminación lumínica y la cercanía de algunos al horizonte harán una gran diferencia.

PlanetaCómo observarlo
JúpiterVisible a simple vista; será uno de los más brillantes
MarteVisible a simple vista en condiciones favorables
SaturnoVisible a simple vista; luce como un punto amarillento
MercurioBajo en el horizonte; requiere vista despejada
UranoRecomendables binoculares
NeptunoRequiere telescopio para distinguirlo con seguridad

Júpiter, Marte y Saturno serán los objetivos más accesibles para principiantes. Urano necesita binoculares, mientras que Neptuno exige telescopio; por eso, ver “los seis” no equivale necesariamente a identificarlos sin instrumentos.science.nasa+1

SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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