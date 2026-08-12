El cielo del 12 de agosto de 2026 ofrecerá una escena poco habitual: seis planetas aparecerán distribuidos sobre el firmamento antes de la salida del Sol . No será una “fila” perfecta ni una alineación física en el espacio, pero sí un fascinante desfile planetario visible desde distintos puntos de México, Estados Unidos y otras regiones del mundo.

¿Qué planetas se alinearán el 12 de agosto?

El fenómeno involucrará a Mercurio, Júpiter, Marte, Urano, Saturno y Neptuno. Desde la Tierra, estos cuerpos parecerán ubicarse sobre una misma franja del cielo: la eclíptica, trayectoria aparente por la que también se desplazan el Sol y la Luna.

Conviene hacer una precisión astronómica: los seis planetas no estarán en línea recta dentro del Sistema Solar. La denominada alineación es un efecto de perspectiva terrestre, pues los planetas orbitan aproximadamente en un mismo plano y, vistos desde nuestro planeta, forman un gran arco luminoso.

Marte y Saturno serán los objetivos más sencillos de identificar sin instrumentos. Mercurio y Júpiter aparecerán muy bajos sobre el horizonte oriental, por lo que exigirán excelente visibilidad. Urano requerirá binoculares y Neptuno, por su baja magnitud aparente, será un reto reservado para observadores con telescopio.

Déjate maravillar por la belleza del universo. En agosto, el cielo de Florida se convertirá en un espectáculo celestial con la alineación de seis planetas. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI

A qué hora empieza la alineación en México y Estados Unidos

La clave no es esperar una hora única para todo el planeta: el mejor momento depende de la salida local del Sol, la latitud y la altura de cada planeta sobre el horizonte. En términos prácticos, la observación debe comenzar entre 30 y 60 minutos antes del amanecer.

En Ciudad de México, la ventana más favorable será entre las 5:35 a. m. y las 5:53 a. m., antes de que el Sol salga aproximadamente a las 6:16 a. m . Sin embargo, quienes quieran buscar Saturno, Urano o Neptuno pueden iniciar la sesión desde cerca de las 4:00 a. m., cuando el cielo todavía conserva mayor oscuridad.

Ciudad o región Mejor fecha Hora recomendada de observación Salida aproximada del Sol Ciudad de México 12 de agosto 5:35–5:53 a. m. 6:16 a. m. Los Ángeles 12 de agosto 5:28–5:46 a. m. 6:12 a. m. Nueva York 12 de agosto 5:18–5:34 a. m. 6:03 a. m. Toronto 12 de agosto 5:33–5:47 a. m. 6:19 a. m. Londres 12 de agosto 4:54–5:03 a. m. 5:41 a. m. Santiago de Chile 11 de agosto 7:06–7:25 a. m. 7:25 a. m.

Los horarios son locales y referenciales. En el hemisferio sur, la oportunidad será más breve y ocurrirá más cerca del amanecer; por ello, la mañana del 11 de agosto puede resultar más conveniente en ciudades como Santiago, Buenos Aires o São Paulo.

Dónde mirar para ver el desfile planetario

Para disfrutar el fenómeno, habrá que mirar desde el horizonte este hacia el suroeste en el hemisferio norte. Mercurio y Júpiter se ubicarán muy bajos en el este; Marte aparecerá más alto, mientras Saturno se distinguirá en otro sector del arco celeste. Urano y Neptuno estarán en posiciones menos evidentes y deberán localizarse con ayuda óptica y una aplicación de mapa estelar.

El lugar de observación puede marcar la diferencia entre ver dos planetas o capturar buena parte del desfile. Busca una playa, un campo abierto, una azotea segura o un mirador sin edificios, cerros, árboles ni bruma hacia el oriente. La contaminación lumínica urbana afecta especialmente la detección de Urano y Neptuno.

Una app astronómica configurada con tu geolocalización permitirá reconocer la eclíptica, confirmar elevaciones y evitar confundir planetas con estrellas brillantes. El mejor plan es identificar primero a Saturno y Marte, para después intentar Mercurio y Júpiter en la franja baja del amanecer.

Seis planetas del Sistema Solar se podrá observar durante la alineación del 10 al 13 de agosto en el cielo de los Estados Unidos y otros países del mundo. (Foto de Buradaki para Shutterstock.com)

¿Dónde ver EN VIVO la alineación de seis planetas?

La experiencia principal será en vivo y a simple vista desde cada ubicación, no un evento con una única transmisión oficial global. Si el clima acompaña, la forma más emocionante de seguirla será madrugar y observar el cielo directamente desde una zona despejada.

Para quienes enfrenten nubosidad o contaminación lumínica, es recomendable seguir las transmisiones que puedan organizar observatorios, planetarios, universidades o canales especializados de astronomía en YouTube. Antes de compartir un enlace, verifica que corresponda al 12 de agosto de 2026 y que indique la ubicación del observatorio, ya que las condiciones de visibilidad cambian según el punto geográfico.

No hay que usar gafas para eclipse para observar los planetas antes del amanecer. Pero existe una regla innegociable: nunca apuntes binoculares, telescopios o cámaras con teleobjetivo hacia el Sol, ni siquiera cuando está saliendo. La observación con instrumentos debe terminar antes de que el disco solar aparezca sobre el horizonte.

Una madrugada astronómica para recordar

El 12 de agosto no solo concentra la alineación planetaria. En fechas cercanas también coincide con el máximo de la lluvia de meteoros Perseidas, lo que convierte esa jornada en una oportunidad excepcional para los aficionados al cielo nocturno.

No te obsesiones con ver los seis planetas: identificar Marte y Saturno ya será un logro visual memorable. Si además consigues sumar Mercurio, Júpiter, Urano o el esquivo Neptuno, habrás convertido una madrugada común en un auténtico recorrido por el Sistema Solar.