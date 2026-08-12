El miércoles 12 de agosto de 2026, Bilbao tendrá un asiento preferencial para uno de los espectáculos naturales más impresionantes: un eclipse solar total al atardecer, el primero visible desde la península ibérica en más de 100 años. Debido a que estará dentro de la franja de totalidad, pero muy cerca de su borde, la fase total se prevé alrededor de las 20:27 hrs (horario peninsular español), durará aproximadamente 30–35 segundos y ocurrirá con el Sol muy bajo, hacia el oeste-noroeste. Por ello, el criterio decisivo para elegir un punto de observación es disponer de un horizonte O–ONO completamente despejado. Si quieres vivirlo en primera fila, en esta guía te contamos a qué hora será visible, cuáles son los mejores lugares para verlo y qué debes tener en cuenta para disfrutarlo con seguridad desde el municipio situado en el norte de España y una villa de dicho municipio, capital de la provincia y territorio histórico de Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco.

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto es un hecho histórico para España. ¿Se podrá ver en totalidad en Bilbao y cómo estará el clima? FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿A qué hora se verá el eclipse solar total en Bilbao?

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 se verá en Bilbao al atardecer, con el Sol muy bajo sobre el horizonte occidental. La ciudad está dentro de la franja de totalidad, lo que significa que durante unos segundos el Sol quedará completamente cubierto. A continuación, te compartimos los horarios aproximados del eclipse en Bilbao (hora local peninsular CEST):

Inicio del eclipse parcial : alrededor de las 19:31–19:32.

: alrededor de las 19:31–19:32. Inicio de la totalidad : alrededor de las 20:27.

: alrededor de las 20:27. Máximo del eclipse (Sol totalmente cubierto) : hacia las 20:27–20:28.

: hacia las 20:27–20:28. Fin de la totalidad : unos segundos después del máximo (totalidad de unos 30–35 segundos).

: unos segundos después del máximo (totalidad de unos 30–35 segundos). Fin del eclipse parcial: alrededor de las 21:19–21:20, cerca de la puesta de Sol.

Durante el máximo, el Sol estará a solo unos 8 grados sobre el horizonte oeste, así que elegir un lugar con vistas despejadas en esa dirección es mucho más importante que buscar un punto “bonito” pero con edificios o montes delante.

Los mejores lugares para ver el eclipse solar total en Bilbao

1. Mirador de Artxanda: la apuesta más segura

El Mirador de Artxanda se repite en prácticamente todas las guías especializadas como el mejor lugar para ver el eclipse desde Bilbao. ¿Por qué es tan recomendable?

Altura : unos 234 metros sobre la ciudad, lo que ayuda a superar obstáculos del horizonte urbano.planomato+1

: unos 234 metros sobre la ciudad, lo que ayuda a superar obstáculos del horizonte urbano.planomato+1 Orientación : vistas amplias hacia el oeste, la ría y las montañas, perfectas para seguir el Sol muy bajo durante la totalidad.

: vistas amplias hacia el oeste, la ría y las montañas, perfectas para seguir el Sol muy bajo durante la totalidad. Acceso: funicular desde el centro de Bilbao y carretera para quienes suban en coche (se esperan colas y mucha afluencia).

Si solo puedes elegir un sitio dentro de Bilbao para ver el eclipse, Artxanda es la opción más segura, siempre que llegues con tiempo para encontrar buen sitio y evitar problemas de acceso.

2. Monte Kobetas: plan B con vistas

El Monte Kobetas se presenta como una excelente alternativa si Artxanda está masificado o con acceso complicado. Estas son las ventajas:

Buena altura sobre la ciudad.

Vistas amplias hacia la ría y la zona oeste.

Menos conocido para turistas, por lo que puede estar algo menos saturado que Artxanda.

Es un lugar ideal si buscas combinar una buena observación con un ambiente algo más relajado, aunque también se recomienda llegar con antelación.

3. Explanada del Guggenheim y Puente de La Salve

Si prefieres quedarte en el centro, la zona del Museo Guggenheim y el Puente de La Salve ofrece un escenario urbano icónico con la ría como protagonista.

Explanada del Guggenheim : amplio espacio junto a la ría, con el museo como fondo y vistas al cielo hacia el oeste. Se espera que sea una de las zonas más concurridas de la ciudad durante el eclipse.

: amplio espacio junto a la ría, con el museo como fondo y vistas al cielo hacia el oeste. Se espera que sea durante el eclipse. Puente de La Salve: buena perspectiva abierta hacia la ría y el mar Cantábrico en dirección noroeste; recomendable llegar pronto para asegurar un lugar sin obstáculos.

Son puntos muy fotogénicos, ideales si quieres combinar experiencia astronómica y paisaje urbano, pero con el inconveniente de las aglomeraciones.

4. Parque Etxebarria, Muelle de la Naja y Paseo del Arenal

Otros espacios recomendados dentro de Bilbao por su amplitud y vistas son:

Parque Etxebarria: gran zona verde ligeramente elevada, con vistas sobre el centro de la ciudad y horizonte razonablemente abierto hacia el oeste.

Muelle de la Naja y Paseo del Arenal: a orillas de la ría, muy accesibles y con zonas abiertas desde donde se puede seguir la puesta de Sol eclipsada.

Estos puntos son interesantes si buscas un equilibrio entre accesibilidad, ambiente local y posibilidad de moverte con facilidad antes y después del máximo.

5. Getxo, Puente Colgante y playas cercanas

Si puedes salir unos kilómetros de Bilbao, la desembocadura de la ría y la costa de Bizkaia ofrecen escenarios espectaculares:

Getxo y el Puente Colgante: combinación de eclipse total, mar Cantábrico y un puente Patrimonio de la Humanidad. Se espera una imagen muy llamativa durante la totalidad.

Playas de Ereaga y Arrigunaga (Getxo): horizonte marino despejado hacia el oeste, ideal para seguir el Sol muy bajo sobre el Cantábrico.

Costa cercana (Sopelana, acantilados de La Galea): acantilados elevados con vistas limpias al horizonte; excelente alternativa si buscas menos edificios y un entorno más natural.

Todas estas localidades están dentro de la franja de totalidad y mantienen buenas condiciones siempre que el cielo acompañe.

Consejos clave para elegir tu lugar de observación del eclipse solar total

Horizonte oeste totalmente despejado

El criterio número uno no es la foto, sino la física: con el Sol a unos 8 grados de altura en el máximo, cualquier edificio alto, colina o arbolado denso al oeste puede taparte el momento de la totalidad.

Prioriza miradores, colinas o zonas junto al mar con vistas claras al oeste.

Si eliges un punto urbano (plaza, puente, parque), comprueba in situ o con antelación que no haya bloques de edificios justo en la dirección del Sol a las 20:27.

Llega con mucha antelación

El eclipse sucede en pleno agosto, con buen tiempo y en horario “cómodo”, así que se espera mucha gente:

Llega varias horas antes al mirador o playa elegida.

Ten un plan B cercano (por ejemplo, Kobetas si Artxanda está saturado, o moverte un poco por la costa si una playa está muy llena).

Consejos de seguridad: cómo ver el eclipse solar total sin dañar tus ojos

Gafas de eclipse certificadas

Nunca mires el Sol directamente sin protección adecuada, ni siquiera cuando esté parcialmente cubierto: puedes dañar tu vista de forma irreversible.

Usa gafas de eclipse certificadas con norma ISO 12312‑2.

Las gafas de sol normales NO sirven para ver un eclipse solar.

Revisa que las gafas no tengan roturas, arañazos ni zonas transparentes antes de usarlas.

Solo es seguro quitarte las gafas durante los segundos de totalidad, cuando el Sol está 100% tapado. En cuanto reaparece el primer “bocado” de luz, debes ponértelas de nuevo inmediatamente.

Telescopios y prismáticos

Si piensas usar prismáticos o telescopio amateur:

Necesitan filtros solares específicos colocados delante del objetivo, nunca en el ocular.

Si no estás seguro de cómo montarlos, es mejor observar a simple vista con gafas de eclipse homologadas.

Métodos de proyección

Si no consigues gafas certificadas, recurre a métodos indirectos:

Haz un pequeño agujero en un cartón y proyecta la luz del Sol sobre otro cartón o superficie clara: verás el disco del Sol eclipsado como una imagen.

Observa las sombras producidas por las hojas de los árboles: durante las fases parciales, se transforman en múltiples “medias lunas”.

En todos los casos, evita mirar directamente al Sol sin protección, incluso si se ve tenue por nubes o bruma.

BILBAO, VIZCAYA (ESPAÑA), 12/08/2026.- Consulta el horario del eclipse solar total en Bilbao y descubre los mejores lugares de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava para observarlo este 12 de agosto. FOTO DE NOÉ YACTAYO

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el eclipse solar total en Bilbao

¿Cuánto durará la totalidad del eclipse en Bilbao?

La totalidad será breve: diferentes fuentes sitúan la duración en torno a 30–35 segundos, con una magnitud apenas superior a 1 (es decir, justo lo suficiente para que el Sol quede completamente cubierto). Por eso, cada segundo cuenta y es crucial estar bien colocado antes de las 20:27.

¿Se verá el eclipse como total en toda Bizkaia?

Sí. Bilbao y gran parte de Bizkaia se encuentran dentro de la franja de totalidad, por lo que la Luna llegará a cubrir por completo el disco solar, siempre que el cielo esté despejado y el horizonte oeste no esté bloqueado.

¿Qué pasa si está nublado?

La costa cantábrica puede ser caprichosa en agosto y no se descartan nubes. Varias guías recomiendan seguir la previsión meteorológica en los días previos y tener un plan B hacia el interior o zonas con mejor pronóstico, siempre dentro de la franja de totalidad.

¿Es Bilbao un buen destino para viajar solo por el eclipse?

Sí. Además de estar dentro de la franja de totalidad, Bilbao ofrece buena infraestructura, miradores naturales, costa cercana y conexiones cómodas con otros puntos del País Vasco. Eso sí, al tratarse de un eclipse al atardecer con totalidad muy corta, algunos observadores avanzados optan por combinar Bilbao con otras zonas de la franja según sus prioridades de clima y duración.