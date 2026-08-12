Zaragoza se prepara para vivir uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del año: el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Si tienes previsto observarlo desde la capital aragonesa, en esta nota encontrarás los mejores lugares para contemplar el eclipse de forma presencial, además de las alternativas disponibles para seguir el fenómeno EN DIRECTO por Internet.

La elección del punto de observación será especialmente importante porque la totalidad llegará al atardecer, cuando el Sol se encuentre muy bajo sobre el horizonte. Por ello, más que buscar únicamente un lugar elevado, conviene apostar por espacios abiertos desde los que exista una visión despejada hacia el oeste-noroeste y no haya edificios, árboles o relieves que puedan ocultar el Sol durante los minutos decisivos.

Con Zaragoza situada dentro de la franja de totalidad y con un dispositivo especial preparado para la jornada, ya es posible identificar las opciones más interesantes para disfrutar del fenómeno. A continuación, repasamos dónde acudir para verlo presencialmente en Zaragoza y cómo seguir el eclipse EN DIRECTO online si prefieres observarlo desde casa.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels)

Mejores lugares para ver el eclipse solar total en Zaragoza y dónde seguirlo EN DIRECTO

Entre las opciones de la propia ciudad, el Recinto Ferial de Valdespartera destaca por ser un espacio específicamente preparado por el Ayuntamiento para la jornada del eclipse solar, con una zona habilitada para su observación y servicios de apoyo. También resultan interesantes los espacios abiertos y elevados de Zaragoza, como el Mirador del Galacho de Juslibol y el Parque Grande José Antonio Labordeta, siempre que desde el punto elegido exista una visión despejada hacia el oeste-noroeste.

El Ayuntamiento recomienda precisamente buscar con antelación un lugar abierto y sin obstáculos, ya que el eclipse comenzará hacia las 19:34 y la totalidad se producirá alrededor de las 20:29, con el Sol a poca altura sobre el horizonte.

Para quienes prefieran verlo EN DIRECTO online desde Zaragoza, la opción oficial será la retransmisión de la NASA, que emitirá el eclipse en directo desde las 13:15 horas EDT del 12 de agosto, a través de NASA Live, mostrando imágenes desde distintos puntos de la trayectoria y entrevistas con expertos. En horario peninsular español, el comienzo de la emisión será a las 19:15 horas. La NASA confirma que en Zaragoza la totalidad comenzará aproximadamente a las 20:29 y terminará a las 20:30, mientras que el eclipse parcial continuará hasta las 21:07, aunque el final está condicionado por la puesta de Sol.