El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 recorrerá una amplia zona del hemisferio norte, pero su apariencia cambiará de manera considerable según el lugar desde donde se observe. La totalidad seguirá una estrecha franja que atravesará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña zona de Portugal, mientras que buena parte de Norteamérica verá únicamente un eclipse parcial.

En Estados Unidos, el fenómeno podrá observarse de forma parcial en zonas que van desde Alaska hasta partes de North Carolina, aunque la cantidad de Sol cubierta por la Luna será mucho mayor en Alaska y en el extremo noreste del país. Fairbanks, por ejemplo, tendrá una cobertura máxima del 37%, frente al 9% de Nueva York y el 4% de Washington, D.C.

¿Cuál será la trayectoria del eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

La trayectoria del eclipse se divide en dos grandes zonas: la umbra y la penumbra.

La umbra es la parte interior de la sombra lunar y marca el recorrido donde podrá observarse un eclipse solar total. La penumbra es mucho más extensa y corresponde al territorio desde el que se verá un eclipse parcial.

El 12 de agosto, la franja de totalidad comenzará en el extremo norte de Rusia y avanzará por el Ártico antes de cruzar Groenlandia, Islandia y el Atlántico Norte, para finalmente alcanzar España y una pequeña zona de Portugal.

Estados Unidos quedará fuera de esa estrecha trayectoria. Sin embargo, la penumbra lunar alcanzará Alaska y sectores del norte y este del territorio continental, permitiendo observar un eclipse parcial.

Mapa de la trayectoria del eclipse solar 2026

El mapa oficial de NASA permite identificar con precisión las diferentes zonas de visibilidad. La banda roja representa la trayectoria de totalidad, mientras que las líneas amarillas muestran la extensión del eclipse parcial y los porcentajes indican la máxima superficie del Sol que será cubierta por la Luna.

Las líneas verdes del mapa representan el avance del eclipse y muestran el momento en que el máximo llega a determinados puntos de la superficie terrestre. Los horarios aparecen en UTC y deben convertirse a la hora local de cada lugar.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- El mapa muestra la trayectoria del eclipse solar del 12 de agosto de 2026, con la franja de totalidad que atravesará Groenlandia, Islandia y España, mientras Alaska, Canadá y distintas zonas de Estados Unidos quedarán dentro del área de visibilidad del eclipse parcial. FOTO DE NOÉ YACTAYO CON INFORMACIÓN OFICIAL DE LA NASA

El mapa muestra la trayectoria de la sombra lunar durante el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 y las zonas donde podrá observarse la totalidad o una fase parcial.

¿Dónde se verá el eclipse solar en Estados Unidos?

En Estados Unidos, la visibilidad parcial se concentrará principalmente en Alaska y sectores del norte y este del país. NASA señala que la zona de eclipse parcial se extiende desde Alaska hasta partes de North Carolina.

Entre las principales áreas donde podrá observarse alguna fase del eclipse se encuentran:

Alaska

Montana

North Dakota

South Dakota

Minnesota

Wisconsin

Iowa

Illinois

Michigan

Indiana

Ohio

Kentucky

North Carolina

Pennsylvania

New York

New Jersey

Connecticut

Rhode Island

Massachusetts

Vermont

New Hampshire

Maine

Maryland

Virginia

West Virginia

Delaware

Washington, D.C.

La experiencia no será igual en todos estos lugares. En las zonas más alejadas de la trayectoria favorable, el eclipse será mucho menos pronunciado, mientras que Alaska y el norte de Nueva Inglaterra tendrán algunas de las mayores coberturas del país.

¿Dónde se verá mejor el eclipse solar en Estados Unidos?

Fairbanks, Alaska, será uno de los lugares con mayor cobertura del eclipse en Estados Unidos, con un máximo del 37% a las 8:27 a. m. hora local. Anchorage alcanzará el 28% y Juneau, el 17%.

Entre los 48 estados contiguos, Maine tendrá las mejores condiciones, especialmente en el norte del estado. En Bangor, aproximadamente el 24% del Sol estará cubierto durante el máximo, mientras que Portland llegará al 19%.

NYC, NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 12/08/2026.- El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 será visible de forma parcial en Alaska y en distintas zonas del norte y este de Estados Unidos, desde Montana y las Dakotas hasta Nueva York, Nueva Inglaterra y partes de North Carolina. FOTO DE NOÉ YACTAYO

El porcentaje disminuye al desplazarse hacia el sur y el oeste. Boston tendrá una cobertura máxima del 16%, Nueva York del 9% y Washington, D.C., de apenas 4%.

Horarios del eclipse solar en las principales ciudades de Estados Unidos

Los horarios cambian según la ubicación. En Alaska, el eclipse ocurrirá durante la mañana, mientras que en el noreste del país alcanzará su máximo durante la tarde.

Ciudad Inicio Máximo Cobertura Fin Fairbanks, Alaska 7:37 a. m. 8:27 a. m. 37% 9:18 a. m. Anchorage, Alaska 7:36 a. m. 8:21 a. m. 28% 9:09 a. m. Juneau, Alaska 7:41 a. m. 8:24 a. m. 17% 9:08 a. m. Bangor, Maine 12:54 p. m. 1:53 p. m. 24% 2:49 p. m. Portland, Maine 12:57 p. m. 1:53 p. m. 19% 2:27 p. m. Boston, Massachusetts 1:01 p. m. 1:55 p. m. 16% 2:46 p. m. Detroit, Michigan 1:03 p. m. 1:36 p. m. 3% 2:08 p. m. Nueva York 1:07 p. m. 1:54 p. m. 9% 2:38 p. m. Filadelfia, Pensilvania 1:11 p. m. 1:53 p. m. 7% 2:35 p. m. Washington, D.C. 1:17 p. m. 1:53 p. m. 4% 2:27 p. m.

Todos los horarios corresponden a la hora local de cada ciudad. Los datos proceden de las circunstancias locales calculadas por NASA.

¿Por qué el eclipse será más intenso en Alaska y Maine?

La diferencia se debe a la posición de la penumbra lunar sobre la Tierra. Cuanto más cerca se encuentre un observador de la zona central de la trayectoria del eclipse, mayor será la superficie del Sol cubierta por la Luna.

Por esa razón, el porcentaje aumenta en dirección norte y este. Fairbanks llegará al 37%, Anchorage al 28% y Bangor al 24%, mientras que ciudades situadas más al sur, como Washington, D.C., tendrán una cobertura mucho menor.

Esta diferencia puede apreciarse claramente en el mapa de NASA, donde las líneas de porcentaje muestran cómo cambia la ocultación del disco solar a medida que avanza la penumbra.

¿Nueva York estará dentro de la trayectoria del eclipse?

Nueva York no estará dentro de la trayectoria de totalidad, pero sí podrá observar un eclipse solar parcial.

El fenómeno comenzará a la 1:07 p. m., alcanzará su máximo a la 1:54 p. m. y finalizará a las 2:38 p. m. Durante el punto máximo, aproximadamente el 9% del Sol estará cubierto.

Por tanto, quienes se encuentren en la ciudad no verán desaparecer completamente el Sol ni experimentarán la oscuridad característica de la totalidad.

¿El eclipse solar será total en Estados Unidos?

No.

La totalidad solamente será visible dentro de la estrecha franja de la umbra lunar. Para el eclipse del 12 de agosto, esa trayectoria cruzará norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, España y una pequeña zona de Portugal.

Estados Unidos se encuentra fuera de esa trayectoria. Por eso, incluso en las zonas estadounidenses con mayor cobertura, siempre quedará una parte del Sol visible.

Esto también significa que no habrá un período de totalidad en Estados Unidos durante el cual sea seguro mirar directamente al Sol sin protección.

¿Qué significan la umbra y la penumbra en el mapa?

La umbra es la región más pequeña de la sombra de la Luna. Cuando esta sombra toca la superficie terrestre, quienes se encuentran dentro de ella pueden experimentar la totalidad.

La penumbra es mucho más amplia. En esta región, la Luna bloquea solamente una parte del disco solar y se produce un eclipse parcial.

Por eso, un mismo eclipse puede ser total en Islandia o España y parcial a miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos o Canadá.

¿Cómo se mueve la trayectoria del eclipse?

La sombra lunar avanza sobre la superficie terrestre principalmente de oeste a este, debido al movimiento orbital de la Luna alrededor de la Tierra. La trayectoria aparente también está condicionada por la rotación terrestre y por la inclinación de la órbita lunar.

En el mapa global del eclipse, las líneas verdes permiten seguir el avance temporal del fenómeno, mientras que las líneas amarillas muestran diferentes niveles de ocultación.

Este desplazamiento explica por qué el eclipse comienza en diferentes horarios según la ubicación y por qué Alaska lo verá durante la mañana, mientras que ciudades del noreste estadounidense lo observarán durante las primeras horas de la tarde.

¿Dónde se verá el eclipse solar total?

La totalidad del 12 de agosto de 2026 será visible a lo largo de una franja relativamente estrecha que atravesará Rusia, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña parte de Portugal.

Algunas ciudades españolas estarán muy cerca de la totalidad. NASA calcula, por ejemplo, que Valencia tendrá un máximo del 100% y que Zaragoza llegará a la totalidad, mientras que Barcelona tendrá una ocultación del 99%.

La diferencia es importante: un eclipse con 99% de cobertura sigue siendo parcial. La totalidad solamente comienza cuando la Luna cubre completamente el disco solar.

¿Cómo ver el eclipse solar de forma segura?

En Estados Unidos, el fenómeno será parcial durante toda su duración, por lo que nunca será seguro mirar directamente al Sol sin protección ocular especializada.

NASA recomienda utilizar gafas para eclipses o un visor solar portátil que cumpla con la norma ISO 12312-2. Las gafas de sol convencionales no son adecuadas para observar el Sol.

También es importante tomar precauciones al utilizar equipos ópticos. No se debe mirar al Sol a través de una cámara, telescopio o binoculares con las gafas para eclipses puestas, a menos que el equipo cuente con un filtro solar apropiado instalado correctamente. Los rayos concentrados pueden provocar lesiones oculares graves.

Una alternativa es utilizar métodos de observación indirecta, como un proyector estenopeico.

¿Dónde seguir el eclipse solar en vivo?

NASA ofrecerá información, mapas y cobertura del eclipse a través de sus plataformas oficiales. La transmisión permitirá seguir el fenómeno desde diferentes puntos de observación, incluidos aquellos donde se produzca la fase de totalidad.

Esto será especialmente útil para quienes estén en Estados Unidos y quieran observar la totalidad que no será visible desde territorio estadounidense.

¿Cuál será el mejor lugar para ver el eclipse en Estados Unidos?

Si se busca la mayor cobertura posible en territorio estadounidense, Fairbanks, Alaska, será una de las opciones más destacadas, con un máximo del 37%.

Para quienes no puedan viajar a Alaska, el norte de Maine será la mejor alternativa dentro de los estados contiguos. Bangor tendrá aproximadamente 24% de cobertura, mientras que Portland llegará al 19%.

En el corredor del noreste, Boston tendrá 16%, Nueva York 9% y Philadelphia 7%, por lo que el fenómeno será progresivamente menos pronunciado hacia el sur.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la trayectoria del eclipse solar en los Estados Unidos

¿Por dónde pasará el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

La trayectoria de totalidad cruzará el norte de Rusia, Groenlandia, Islandia, el Atlántico Norte, España y una pequeña zona de Portugal. Estados Unidos quedará fuera de la totalidad y verá únicamente una fase parcial en determinadas regiones.

¿Qué estados de Estados Unidos podrán ver el eclipse?

El eclipse parcial será visible en partes de Alaska y de numerosos estados del norte y este, desde Montana y North Dakota hasta Maine, New York y partes de North Carolina.

¿Cuál será el mejor lugar para ver el eclipse en Estados Unidos?

Fairbanks, Alaska, tendrá aproximadamente 37% de cobertura. Entre los estados contiguos, Bangor, Maine, será uno de los puntos más favorables, con cerca del 24%.

¿Se verá el eclipse total desde Nueva York?

No. Nueva York estará fuera de la trayectoria de totalidad y verá un eclipse parcial, con una cobertura máxima cercana al 9%.

¿A qué hora será el máximo del eclipse en Nueva York?

El máximo se producirá a las 1:54 p. m. EDT, según los cálculos de NASA.

¿Qué porcentaje del Sol se cubrirá en Estados Unidos?

La cobertura variará según la ubicación. NASA calcula un máximo del 37% en Fairbanks, 28% en Anchorage, 24% en Bangor, 16% en Boston, 9% en Nueva York y 4% en Washington, D.C.

¿Es seguro mirar el eclipse directamente?

No. Al tratarse de un eclipse parcial en Estados Unidos, es necesario utilizar protección solar adecuada durante toda la observación. NASA recomienda gafas para eclipses o visores solares que cumplan con ISO 12312-2.

En resumen: así será la trayectoria del eclipse en EE.UU.

El eclipse solar del 12 de agosto de 2026 tendrá una trayectoria de totalidad que no pasará por Estados Unidos. La umbra recorrerá Rusia, Groenlandia, Islandia, España y una pequeña parte de Portugal, mientras que la penumbra permitirá observar un eclipse parcial desde Alaska y sectores del norte y este de Estados Unidos.

Dentro del país, Fairbanks tendrá la mayor cobertura entre las principales ciudades analizadas, con 37%, seguida por Anchorage con 28% y Bangor, Maine, con 24%. Nueva York tendrá un 9%, Boston un 16% y Washington, D.C., un 4%.

La regla para interpretar el mapa es sencilla: la trayectoria de la umbra indica dónde habrá totalidad, mientras que la amplia zona de penumbra muestra dónde se verá el eclipse parcial.