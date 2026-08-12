Tarragona tendrá este 12 de agosto una cita excepcional con la astronomía: la ciudad quedará dentro de la franja desde la que podrá contemplarse el eclipse solar total. En esta nota podrás consultar a qué hora será el eclipse, cuándo llegará la totalidad, cuánto durará y dónde verlo EN VIVO, tanto presencialmente en Tarragona como a través de las opciones disponibles por Internet.

El fenómeno llegará durante las últimas horas de la tarde, cuando el Sol se encuentre ya muy cerca del horizonte. Esta circunstancia hará que la elección del lugar sea especialmente relevante: además de situarse dentro de la zona de totalidad, será necesario disponer de una perspectiva despejada hacia el oeste para evitar que edificios, árboles o el relieve interfieran durante los escasos minutos de máxima ocultación.

Con el momento de la totalidad concentrado alrededor de las 20:30, quienes quieran disfrutar del eclipse deberán tener preparado el lugar de observación y conocer de antemano los principales contactos del fenómeno. A continuación, repasamos el horario exacto previsto para Tarragona, la duración de la fase total y las alternativas para seguir el eclipse EN DIRECTO, tanto al aire libre como desde una pantalla.

Un eclipse solar es un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se coloca exactamente entre la Tierra y el Sol. (Foto: Gleive Marcio Rodrigues de Souza / Pexels)

¿A qué hora comenzará y cuánto durará el eclipse solar total en Tarragona?

En Tarragona capital, el eclipse parcial comenzará aproximadamente a las 19:35:30 horas (CEST) del miércoles 12 de agosto. La fase de totalidad arrancará alrededor de las 20:29:24, alcanzará su máximo a las 20:29:55 y terminará aproximadamente a las 20:30:26, por lo que la totalidad durará cerca de 1 minuto y 2 segundos. El eclipse continuará como parcial hasta poco antes de las 21:00 horas, cuando el Sol se ocultará por el horizonte. Las efemérides consultadas coinciden en situar la totalidad de Tarragona en torno a las 20:29, aunque los segundos pueden variar ligeramente según la fuente y las coordenadas exactas utilizadas.

¿Dónde ver EN DIRECTO el eclipse solar total en Tarragona?

El eclipse total podrá observarse presencialmente desde Tarragona, ya que la capital está dentro de la franja de totalidad. Por la baja altura del Sol al atardecer, será recomendable buscar un punto con una visión abierta hacia el oeste y utilizar protección solar homologada durante las fases parciales. Para verlo EN DIRECTO online, la opción oficial será la retransmisión de la NASA, que comenzará a las 13:15 EDT, equivalente a las 19:15 horas en Tarragona, y ofrecerá imágenes del eclipse desde distintos puntos de su trayectoria, además de comentarios de expertos.