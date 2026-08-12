Este miércoles 12 de agosto de 2026, el firmamento será el escenario de un nuevo fenómeno astronómico. Desde León en España, podrás observar el eclipse solar total, un evento magnífico que no necesita de aparatos para poder ser observado (solo de lentes con protección ISO 12312-2). Por esta razón, aquí te dejaré con la hora exacta y dónde puedes ver el eclipse solar total desde León para esta mitad de semana.

Horario para ver el Eclipse Solar Total EN DIRECTO en León

León es una de las zonas en España desde donde el eclipse solar total tendrá una duración bastante amplia, con casi 2 minutos, por lo que aquí te contaré todos los detalles sobre la hora ideal para poder apreciarlo en toda su magnitud.

La totalidad durará aproximadamente 1 minuto y 44 segundos, desde las 20:28:16 hasta las 20:30:00. El máximo será a las 20:29:08, cuando el Sol estará a unos 10° sobre el horizonte, con un acimut aproximado de 281°, es decir, hacia el oeste-noroeste.

Fase Hora local Inicio del eclipse parcial 19:32:40 Inicio de la totalidad 20:28:16 Máximo del eclipse 20:29:08 Fin de la totalidad 20:30:00 Fin del eclipse 21:22:02

¿Dónde ver el Eclipse Solar Total EN DIRECTO desde León?

Aquí te dejaré con un total de 10 lugares ideales dentro de la localidad de León para poder observar este eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que puede ser apreciable a simple vista, aunque deberás usar unos lentes especiales para protegerte. Elige tu lugar de preferencia, sea por cercanía o por gusto personal y no te pierdas este eclipse.

Lugar Lo destacaría por Las Lomas – Mirador Carnicero Fernández Muy cerca de León, elevado y con una buena panorámica hacia el oeste. Cerezales del Condado Entorno rural, horizonte amplio y poca contaminación lumínica. Santuario de Camposagrado / zona del mirador Elevación y panorámica abierta; excelente opción si buscas paisaje. Riaño y su entorno Gran altitud y paisajes espectaculares; conviene elegir cuidadosamente el punto para evitar montañas en la dirección del Sol. Mirador de Los Rejos, Cistierna Punto elevado y especialmente interesante para observación astronómica. Mirador de la Atalaya, Valporquero de Torío Muy buenas condiciones de cielo y altura. La Pola de Gordón / Valle de Arbás Entorno montañoso con zonas abiertas y baja contaminación lumínica. Mirador de las Estrellas, Rodrigatos de las Regueras Lugar específicamente orientado al turismo astronómico. Truchas / entorno de Cabrera Destino Starlight y cielos muy oscuros. Mirador de Las Lomas TRES, León capital Alternativa urbana muy práctica si quieres permanecer en la ciudad.

¿Cómo observar el eclipse solar total con seguridad en todas sus fases?

Durante la fase parcial, antes de la totalidad, nunca debes mirar directamente al Sol sin protección: utiliza únicamente gafas para eclipses que cumplan la norma internacional ISO 12312-2 y evita utilizar gafas de sol convencionales, cámaras, binoculares o telescopios sin filtros solares adecuados.

Durante la totalidad, cuando la Luna cubre completamente el disco solar y el cielo se oscurece, sí es posible retirar las gafas de eclipse y observar el fenómeno a simple vista, pero únicamente mientras la totalidad sea completa. En cuanto aparezca nuevamente cualquier parte del Sol, debes volver a colocarte inmediatamente la protección.

Después de la totalidad, comienza nuevamente la fase parcial y debes mantener las gafas solares especiales puestas durante toda la observación. No mires directamente al Sol a través de cámaras, teléfonos, binoculares o telescopios, a menos que estos cuenten con un filtro solar diseñado específicamente para observación solar y correctamente instalado.