El gobernador Gavin Newsom firmó la SB 169, una ley que amplía el acceso de los conductores californianos a una identificación digital y acelera la transición del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) hacia los servicios electrónicos. La norma entró en vigor de inmediato tras su promulgación, el 13 de julio de 2026. En esta nota te contamos qué cambia para los conductores, dónde puede utilizarse la licencia digital y cómo activarla desde la aplicación CA DMV Wallet.

La licencia digital llega a más conductores en California: qué cambió con la ley SB 169 (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

LO QUE CAMBIA PARA LOS CONDUCTORES CON LA SB 169

La SB 169 es una ley de California que amplía de forma importante el programa piloto de licencia de conducir móvil (mobile driver’s license o mDL) y moderniza varios procesos del DMV.

Así cambia para los conductores

La medida eleva el límite del programa de licencias e identificaciones digitales del 15% al 60% de los conductores con licencia vigente en California. Esto facilita a millones para que puedan guardar una versión oficial de su licencia o identificación estatal en el teléfono.

La mDL es gratuita y se puede gestionar mediante la aplicación CA DMV Wallet; también existen opciones compatibles con Apple Wallet, Google Wallet y Samsung Wallet. Para obtenerla, se requiere una licencia o ID físico vigente, una cuenta MyDMV, escanear la tarjeta y completar una verificación de identidad desde el celular.

LOS LUGARES DONDE PUEDE UTILIZARSE LA LICENCIA DIGITAL

La licencia digital puede usarse para mostrar tu identidad en aeropuertos, comercios, verificaciones de edad y ciertos servicios o trámites en línea compatibles. El DMV señala que su mDL funciona en más de 800 puntos en California y permite iniciar sesión en MyDMV sin contraseña, publica el sitio web del Departamento de Vehículos Motorizados.

¿En qué lugares se acepta?

Depende de la aplicación o billetera digital en la que tengas la mDL:

Lugar o servicio CA DMV Wallet Apple Wallet Google Wallet Samsung Wallet Controles TSA en aeropuertos participantes Sí Sí Sí Sí Verificación presencial con lector mDL del DMV Sí Sí Sí — Comercios con terminales Clover, Verifone o Toast Sí No Sí — Compras con restricción de edad mediante TruAge Sí No No — Servicios en línea de dmv.ca.gov Sí No Sí — Solicitud de inscripción, ayuda financiera o recuperación de cuenta en

California Community Colleges Sí No No — Solicitud de distintivo de estacionamiento para personas con discapacidad Sí No No — Verificación para alquiler de autos en Turo No Sí Sí — Verificación de pasajeros de Uber No Sí Sí — Recuperación de contraseña de TurboTax No Sí Sí — DocuSign, Epic MyChart y United Airlines No Sí No —

Aeropuertos participantes

La mDL se acepta en controles de seguridad de la TSA en estos aeropuertos de California:

Arcata-Eureka (ACV)

Meadows Field, Bakersfield (BFL)

Hollywood Burbank (BUR)

Del Norte County, Crescent City (CEC)

Los Angeles International (LAX)

Long Beach (LGB)

Oakland International (OAK)

Ontario International (ONT)

Palm Springs International (PSP)

Redding Municipal (RDD)

San Diego International (SAN)

San Luis Obispo County Regional (SBP)

San Francisco International (SFO)

Mineta San José International (SJC)

Sacramento International (SMF)

John Wayne/Orange County, Santa Ana (SNA)

Para usarla ante TSA, lleva también tu pase de abordar. Además, la aceptación puede variar por aeropuerto, aerolínea, negocio o tipo de lector, así que conviene confirmar antes y conservar la licencia física contigo.

OJO: si bien, la licencia digital es más práctica, debes tener en cuenta que no reemplaza la tarjeta física; por lo tanto, California exige llevar la tarjeta tradicional y presentarla a las autoridades si la solicitan, por ejemplo, durante una parada de tránsito.

La licencia en tu celular no sustituye este documento: lo que deben saber los conductores de California (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

ASÍ PUEDES DESCARGAR LA LICENCIA DIGITAL EN CA DMV WALLET

Para descargar tu licencia digital de California en CA DMV Wallet, necesitas una licencia de conducir o identificación estatal física, vigente y no suspendida, además de un teléfono compatible: iOS 14 o superior o Android 9 o superior. El servicio es gratuito.

Pasos para activarla

Descarga la app oficial CA DMV Wallet desde la App Store o Google Play. Abre la aplicación y sigue la opción para inscribirte en la licencia móvil de California (mDL). Ten lista tu licencia física de California. La aplicación te pedirá escanear o fotografiar el frente y reverso de la tarjeta. Completa la verificación de identidad: deberás tomarte una selfie y seguir las indicaciones de detección de vida que aparezcan en pantalla. Espera la validación del DMV. La aprobación puede tardar hasta tres días hábiles; recibirás una notificación en el teléfono y un aviso al correo asociado con tu cuenta del DMV.

¿Qué hacer si no funciona?

Fotografía la licencia sobre una superficie oscura, plana y bien iluminada; deben verse sus cuatro esquinas y no debe estar dañada.

Para la selfie, usa un fondo liso, buena luz, no uses sombrero ni lentes oscuros y evita filtros o modos de ahorro de batería.

Si tu licencia está vencida, suspendida, muy deteriorada, o eres menor de 18 años, no podrás completar el registro remoto.

LOS CAMBIOS EN EL DMV POR LA SB 169

Además de ampliar la mDL, la SB 169 busca reducir costos, papel y trámites burocráticos. Entre las medidas anunciadas están:

Eliminar ciertos avisos enviados por correo postal.

Terminar con la obligación de imprimir manuales físicos de conducción.

Modernizar las comunicaciones sobre renovaciones.

Simplificar procesos internos del DMV.

Más cambios con la SB 169

Las multas civiles por ciertas infracciones captadas por cámaras en carriles vinculados con las rutas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2028 pueden llegar a US$293. Estas infracciones no generarán puntos en el historial de conducción ni podrán causar la suspensión o revocación de la licencia, impedir su renovación o bloquear el registro del vehículo.

La edad, por sí sola, no podrá ser motivo suficiente para que el DMV exija a una persona realizar un examen de conducción al renovar su licencia.

El DMV podrá enviar avisos y documentos de manera electrónica a quienes proporcionen un correo electrónico y acepten dejar de recibir copias impresas por correo postal.

California podrá participar en el Servicio de Verificación de Estado a Estado, que facilita la consulta y comparación de antecedentes de conducción entre jurisdicciones. Este mecanismo puede ayudar en trámites relacionados con las licencias Real ID y en la detección de registros duplicados.

Se elimina un cargo de hasta US$15 por determinados servicios rápidos gestionados en la oficina central del DMV en Sacramento.

El DMV podrá publicar en su sitio web el material sobre normas de tránsito y reglamentación vehicular, en lugar de entregar gratuitamente copias impresas en sus oficinas locales.

Se modifican requisitos relacionados con los distintivos de estacionamiento para personas con discapacidad, incluidos algunos criterios sobre el tamaño y el contraste de la fecha de vencimiento.