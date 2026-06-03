Si eres inmigrante y quieres trabajar como chofer de camiones o autobuses en Texas, debes tener presente que ya es una realidad: los exámenes para obtener la licencia comercial solo se aplican en inglés. Esto significa que tendrás que comprender las preguntas, seguir instrucciones, leer señalamientos y expresarte con claridad durante la prueba. En este escenario, el llamado permiso CLP se convierte en una pieza fundamental para quienes buscan entrar en este campo, sobre todo si cuentan con un estatus migratorio ligado al empleo y desean aprovechar oportunidades en el sector del transporte. En esta nota te explicamos con detalle qué es y por qué tiene tanta relevancia.

Cabe precisar que desde el 1 de junio de 2026, las pruebas de conocimiento para obtener esa licencia se administran solo en inglés, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Camioneros inmigrantes en Texas: por qué las pruebas solo en inglés hacen clave el permiso CLP para conseguir la licencia comercial (Foto: Freepik)

LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CLP PARA INMIGRANTES

El CLP, cuyas siglas significan Commercial Learner’s Permit o Permiso de Aprendiz Comercial, es el paso previo obligatorio para obtener la licencia comercial de conducir (CDL) y manejar camiones o autobuses en Estados Unidos, incluido Texas.

Te permite practicar la conducción de vehículos comerciales (tráilers, camiones pesados, autobuses) siempre acompañado por un conductor que ya tenga una CDL válida y que vaya sentado a tu lado en la cabina, publica el sitio web CDL Help.

Para obtenerlo debes aprobar primero exámenes escritos de conocimiento (reglas generales, frenos de aire, combinaciones, según el tipo de vehículo) y presentar documentos de identidad, residencia y estatus migratorio válidos. Después pagas la tarifa y el estado te emite el CLP por un tiempo limitado (por ejemplo, 180 días).

Cabe precisar que desde la nueva regla federal de FMCSA (Federal Motor Carrier Safety Administration o en español: Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas), vigente desde marzo de 2026, solo ciertas categorías de no inmigrantes basados en empleo (H‑2A, H‑2B y E‑2) pueden obtener un CLP/CDL “no domiciliado” si no son residentes permanentes o ciudadanos; otros estatus ya no califican para ese tipo de permiso comercial, precisa el estudio de abogados de inmigración Lincoln-Goldfinch Law.

LO QUE IMPLICA PARA LOS INMIGRANTES EN TEXAS

La medida afectará a inmigrantes que buscan trabajar como conductores de camiones, autobuses, vehículos de carga o unidades que transportan pasajeros o materiales regulados.

Por lo tanto, si quieres manejar camiones o autobuses, necesitas saber suficiente inglés para entender las instrucciones del examinador, las normas de tránsito y los formularios, especialmente en el examen práctico.

Una de las recomendaciones es revisar si tu estatus migratorio entra en las categorías que aún permiten obtener CLP/CDL (por ejemplo, ciertos H‑2A, H‑2B, E‑2 o residentes permanentes), porque muchas otras categorías ya no califican bajo la regla federal vigente.

Vale comentar que el permiso CLP permite practicar antes de obtener la licencia comercial.

Las autoridades de DPS indican que, si vas a tramitar una licencia comercial por primera vez, cambiar de categoría o añadir ciertos endosos, debes conservar tu CLP durante al menos 14 días antes de poder presentar el examen de manejo práctico.