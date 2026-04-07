Una reciente regulación en Florida transformará el diseño y los datos de las licencias de conducir al incluir el estatus migratorio de los titulares, una medida que ha despertado incertidumbre entre los conductores autorizados. En esta nota, aprenderás los aspectos fundamentales de la iniciativa, especificándote el cronograma de implementación y aclarando qué grupos no requieren realizar la actualización de su documento de manera inmediata.

Como parte del paquete legislativo Florida SAVE Act, el gobernador, Ron DeSantis, promulgó esta medida que exige todas las licencias de conducir del estado -ya sean nuevas, renovadas o reemplazadas- deben especificar qué tipo de estatus legal posee.

Esto representa un nuevo desafío para aquellos inmigrantes que tengan esta importante autorización de conducción, pero no cuentan con un documento legal que les permita residir en el país; de esa manera, quedarán expuestos a una retención o revocación de este documento.

Todo conductor de Florida tendrá que acatar a esta nueva normativa desde la fecha señalada. (Crédito: Pexels)

Desde cuándo se aplicará esta nueva medida en Florida

La implementación total del nuevo formato está programada para el 1 de enero del 2027. Desde la fecha mencionada, todas las licencias expedidas por primera vez o renovadas deberán integrar obligatoriamente el indicar de estatus legal del titular.

En caso hayas renovado tu licencia recientemente y tenga una fecha de vencimiento posterior al plazo que te indiqué, no enfrentarás inconvenientes, ya que el documento mantendrá su vigencia actual hasta que se expire .

La nueva medida en el estado entrará en vigor desde el 1 de enero del 2027. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

En pocas palabras, será voluntario si quieres renovar tu estatus en tu documento desde el 2027; sin embargo, existen situaciones que sí deberás hacerlo obligatoriamente. Por ejemplo, si obtienes la ciudadanía estadounidense, puedes actualizar tu licencia con dicha información.

La transición de este nuevo sistema se realizará de manera progresiva, aplicándose únicamente a medida que los conductores soliciten la renovación o la reposición de sus credenciales.