Lograr la licencia de conducir en Florida es un paso vital para la autonomía de miles de personas; sin embargo, los aspirantes deberán adaptarse a una nueva normativa estatal. La modificación podría impactar a la comunidad extranjera. Si tienes previsto tramitar este documento próximamente, le recomendamos revisar los detalles de esta medida y su fecha de entrada en vigor en los siguientes párrafos.

Este viernes 30 de enero, el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) anunció esta nueva disposición que se aplicará a todas las clasificaciones de licencias de conducir y a los exámenes orales.

Este cambio ha sido anunciado por el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida este viernes 30 de enero. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuál será el nuevo cambio en el examen de licencia de conducir de Florida y desde cuándo regirá

Los ciudadanos que deseen gestionar cualquier categoría de licencia en Florida encontrarán que las evaluaciones correspondientes se ofrecerán en el idioma inglés, así informó el FLHSMV. Este nuevo cambio entrará en vigencia desde el 6 de febrero del presente año.

En años previos, el estado permitía a los solicitantes que accedan a las pruebas correspondientes en cualquier idioma, sean para licencias de conducir comerciales o no comerciales. Además, los servicios de traducción no estarán permitidos en exámenes teóricos o prácticos.

De no saber el idioma inglés, la solicitud del aspirante quedaría rechazada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

La medida favorece exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses residentes en Florida; caso contrario a los inmigrantes legales que aún no dominan a la perfección el idioma inglés. Por lo tanto, enfrentarán un mayor riesgo de que sus solicitudes sean denegadas.

“El FLHSMV sigue comprometido a garantizar la seguridad vial para todos los floridanos y visitantes mediante la promoción de una comunicación clara, el entendimiento de leyes de tránsito y un comportamiento responsable al conducir”, se lee en el comunicado emitido por el departamento.