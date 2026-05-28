“From”, la serie de terror sobrenatural de MGM+, detuvo de forma repentina su emisión semanal en pleno desarrollo de la cuarta temporada y, de inmediato, el #Fromily (como se conoce al fandom de la serie) inundó foros y redes sociales con la misma duda: ¿cuándo regresa el programa? Por eso, aquí Gestión Mix te trae el detalle del calendario de los capítulos que aún faltan, con sus fechas, títulos y el contexto necesario para que sigas la historia sin perderte nada.

Creada por John Griffin y producida ejecutivamente por Jack Bender, la serie lleva cuatro temporadas construyendo uno de los misterios más impresionantes de la televisión por cable estadounidense.

Y si bien llegó primero a Epix en el 2022, a partir de la segunda entrega se consolidó en MGM+, donde ha cultivado una base de seguidores que discuten con una intensidad inusual cada símbolo, cada palabra en otro idioma y cada criatura nueva que aparece en pantalla.

Así, esta temporada introdujo muñecos de tamaño real como amenaza nocturna, ampliando la mitología del pueblo maldito hacia un terreno aún más perturbador.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿POR QUÉ HUBO UNA PAUSA EN LA TEMPORADA 4 DE “FROM” Y CUÁNDO SE LANZA EL CAPÍTULO 6?

MGM+ descartó la emisión del episodio 6 de la temporada 4 de la serie para el pasado domingo 24 de mayo del 2026.

En realidad, este capítulo—titulado “The Heart Is a Lonely Hunter”—se estrena el domingo 31 de mayo a las 9 p.m. (ET) / 6 p.m. (PT).

Y aunque el actor Harold Perrineau confirmó la pausa en su cuenta de X, la producción del programa no proporcionó una explicación oficial sobre el tema.

Sin embargo, diversos informes apuntan a que este descanso fue programado para evitar el fin de semana del Memorial Day (Día de los Caídos), que habitualmente registra caídas en la audiencia televisiva por los viajes asociados a esa festividad.

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE LANZAMIENTO RESTANTE DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

Tal como te puedes imaginar, los episodios de la temporada 4 de “From” retoman su ritmo habitual semanal a partir del 31 de mayo.

Debajo de estas líneas, conoce cuál es el orden de emisión en MGM+ de los últimos cinco capítulos de esta entrega:

Episodio 6 – “The Heart Is a Lonely Hunter”: domingo 31 de mayo del 2026 (regreso tras hiato)

domingo 31 de mayo del 2026 (regreso tras hiato) Episodio 7 – “Best Laid Plans”: domingo 7 de junio del 2026

domingo 7 de junio del 2026 Episodio 8 – “Heavy Is The Head”: domingo 14 de junio del 2026

domingo 14 de junio del 2026 Episodio 9 – “The Calm Before”: domingo 21 de junio del 2026

domingo 21 de junio del 2026 Episodio 10 (final de temporada) – “If a Tree Falls in The Forest”: domingo 28 de junio del 2026

¿HABRÁ TEMPORADA 5 DE “FROM”?

En abril del 2026, MGM+ anunció la renovación de “From” por una quinta temporada y señaló, al mismo tiempo, que esa entrega será la definitiva: el capítulo final que cerrará el misterio del pueblo.

Y tú, ¿crees que ese desenlace esté a la altura de tus expectativas?

La cuarta temporada de la serie "From" sumerge a los habitantes del pueblo maldito en circunstancia mucho más oscuras y desesperadas (Foto: MGM International TV Productions)