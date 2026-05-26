La comunidad seguidora de “From” se llevó una ligera desilusión esta semana, cuando el esperado episodio 6 de la cuarta entrega brilló por su ausencia en el catálogo de MGM+ en la fecha en que muchos esperaban un nuevo estreno. Así, si fuiste de los que revisó la aplicación sin resultados, debes saber que hay una razón detrás de ese vacío y, además, la plataforma ya tiene marcada la nueva cita para el capítulo “The Heart Is a Lonely Hunter”. Por eso, en las siguientes líneas, Gestión Mix te cuenta cuál es la fecha reprogramada y cómo se reorganiza el calendario del resto de la temporada.

Vale precisar que la serie de terror venía estrenando sus episodios de la temporada 4 de manera semanal desde su regreso en abril del 2026, con una racha continua de cinco capítulos que subieron la tensión en ese pueblo maldito donde caer de casualidad significa quedar atrapado entre monstruos y pesadillas.

De esta manera, la ficción ha profundizado en las nuevas amenazas y en el desgaste emocional de los residentes, con Harold Perrineau otra vez al centro del desastre como Boyd Stevens.

Antes de continuar, mira el tráiler de “From 4”:

¿POR QUÉ SE RETRASÓ EL CAPÍTULO 6 DE LA TEMPORADA 4 DE “FROM”?

Si bien MGM+ no ha comunicado una razón oficial específica para el retraso del episodio 6, este movimiento podría estar relacionado al fin de semana largo del Memorial Day (Día de los Caídos) en Estados Unidos.

¿El motivo? Pues, esta es una época en la que muchas cadenas y plataformas evitan grandes estrenos, dado que la gente viaja o pasa más tiempo fuera de casa y la audiencia tiende a bajar.

¿CUÁL ES LA NUEVA FECHA DE ESTRENO DEL CAPÍTULO 6 DE “FROM” - TEMPORADA 4?

Este episodio, titulado “The Heart Is a Lonely Hunter”, se reprogramó para el domingo 31 de mayo del 2026 en EE.UU., dentro de la parrilla de MGM+.

Además, la hora de emisión en territorio estadounidense se mantiene en el horario habitual: 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET).

¿CÓMO QUEDA EL CALENDARIO DE ESTRENOS DE LA CUARTA TEMPORADA DE “FROM”?

La temporada 4 de “From” se planteó con diez episodios y, una vez emitido el sexto, la idea es seguir semana a semana sin más pausas anunciadas.

Es decir, tras “The Heart Is a Lonely Hunter”, llegarán:

Episodio 7 - “Best Laid Plans”: domingo 7 de junio del 2026

domingo 7 de junio del 2026 Episodio 8 - “Heavy Is the Head”: domingo 14 de junio del 2026

domingo 14 de junio del 2026 Episodio 9 - “The Calm Before”: domingo 21 de junio del 2026

domingo 21 de junio del 2026 Episodio 10 - “If a Tree Falls in the Forest...” (final de temporada): domingo 28 de junio del 2026

El póster de la temporada 4 de "From", serie creada por John Griffin (Foto: MGM International TV Productions)