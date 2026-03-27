Si ya viste los ocho episodios de “Algo terrible está a punto de suceder” (“Something Very Bad Is Going to Happen” en su idioma original) en Netflix, y buscas más series de terror, te comparto una lista con los proximos estrenos en Amazon Prime Video, Apple TV y otras plataformas de streaming. Si eres fanáticos de las producciones que incluyen narrativas de ritmo intenso, giros inesperados, escenarios macabros y la intrusión de fuerzas malignas, no puedes perderte ninguno de los siguientes títulos. Uno de ellos estrena nueva temporada el 19 de abril de 2026.

Uno de los estrenos más esperados es la nueva temporada de “American Horror Story”, la famosa antología y horror creada por Ryan Murphy, quien en enero de 2026 lanzó una nueva producción: “The Beauty”, thriller de ciencia ficción y terror corporal basado en la novela gráfica de Jeremy Haun y Jason A. Hurley que trata sobre un virus de transmisión sexual que hace a las personas físicamente perfectas, pero con consecuencias letales.

LAS SERIES DE TERROR QUE SE ESTRENAN EN 2026 Y NO TE PUEDES PERDER

1. From

“From”, la serie de terror y ciencia ficción sobre un misterioso pueblo estadounidense que atrapa a todo el que entra, regresa con su cuarta temporada, que profundizará en el papel del “Hombre de Amarillo” y el oscuro origen de los monstruos. Los nuevos episodios prometen respuestas sobre el origen del mal, pero ¿cuál será el costo que los protagonistas deberán pagar para comprender lo que sucede? ¿Encontrarán la manera de salir?

Fecha de estreno: 19 de abril de 2026

¿Dónde ver? MGM+

Harold Perrineau vuelve a interpretar a Boyd Stevens en la cuarta temporada de "From", que se estrena el 19 de abril de 2026 (Foto: MGM+)

2. Widow’s Bay

“Widow’s Bay” es una comedia de terror de Apple TV que sigue a un alcalde que intenta reactivar el turismo en una isla de Nueva Inglaterra supuestamente maldita. La serie de diez episodios cuenta con un elenco principal conformado por Matthew Rhys, Kate O’Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll y Dale Dickey. El rodaje se realizó en áreas de Essex y Gloucester.

Fecha de estreno: 29 de abril de 2026

¿Dónde ver? Apple TV

Matthew Rhys interpreta al alcalde Tom Loftis en "Widow's Bay", comedia de terror creada por Katie Dippold y dirigida por Hiro Murai (Foto: Apple TV)

3. Carrie

Una nueva adaptación de la novela homónima de Stephen King llega a Amazon Prime Video. Dirigida por Mike Flanagan, “Carrie” marca el debut televisivo del creador en dicha plataforma de streaming. Al igual que en las anteriores versiones cinematográficas, la serie de ocho episodios se centra en la adolescente inadaptada con poderes telequinéticos. El papel protagónico recae en Summer H. Howell.

Fecha de estreno: octubre de 2026

¿Dónde ver? Amazon Prime Video

4. American Horror Story

La producción de la temporada 13 de “American Horror Story” empezó a finales del 2025 y su estreno está programado para Halloween de 2026. Aunque se desconoce, hasta el momento, la trama de los nuevos episodios, se ha confirmado la participación de Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman. Los rumores señalan que la temática está conectada con Coven o nuevas historias sobrenaturales.

Fecha de estreno: 31 de octubre de 2026

¿Dónde ver? FX y Hulu

Sarah Paulson participó en varias temporadas de 'American Horror Story' (Foto: FX)

5. Crystal Lake

“Crystal Lake” es una serie de terror precuela de “Viernes 13” que explora los orígenes de la leyenda de Jason Voorhees y su madre, Pamela, antes de los asesinatos del campamento. Bajo la producción de A24 para Peacock, el thriller psicológico cuenta con un elenco principal confirmado por Linda Cardellini, Callum Vinson, William Catlett, Devin Kessler, Cameron Scoggins y Gwendolyn Sundstrom.