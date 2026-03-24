“Algo terrible está a punto de suceder” (“Something Very Bad Is Going to Happen” en su idioma original) es una serie de terror creada por Haley Z. Boston para Netflix que se ambienta en una boda que sigue a los novios durante la semana previa a su fatídico enlace. Los que empieza con una peculiar propuesta para Rachel (Camila Morrone) y Nicky (Adam DiMarco), pronto se convierte en algo aterrador a medida que se acerca el gran día. ¿Quieres conocer los principales detalles de esta ficción producida ejecutivamente por los hermanos Duffer (“Stranger Things”), Hilary Leavitt (“Stranger Things”) y Andrea Sperling (“Transparent”, “A Murder at the End of the World”)?

“Me encanta el terror. Es algo natural para mí; es mi manera de procesar mis emociones, mis sentimientos y mi comprensión del mundo (...) Creo que el terror te permite explorar sentimientos tabú y darles rienda suelta a todos esos miedos”, señaló a Tudum Boston, quien considera que el tono y la estética de esta serie se sitúan a medio camino entre “Carrie” y “El bebé de Rosemary”, con toques de humor, absurdo, tensión y paranoia.

Boston también contó que primero ideó el final de “Algo terrible está a punto de suceder”, que también cuenta con las actuaciones de Jennifer Jason Leigh, Ted Levine, Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney y Zlatko Burić. Y a lo largo de los años, escribía las escenas a medida que se le ocurrían.

SINOPSIS DE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, “‘Carrie’, ‘La semilla del diablo’ y ‘Algo terrible está a punto de suceder’ tienen un punto en común: narran cómo una niña se convierte en mujer, cómo mujer se convierte en madre y cómo una joven se convierte en esposa desde un contexto de terror. Rachel se casa en cinco días. Para organizar la ceremonia íntima de sus sueños, se dirige con su prometido Nicky a la casa de vacaciones de la familia del joven, en medio de un bosque nevado.

Todo es aparentemente perfecto, pero Raquel, propensa a la superstición y la paranoia, no puede evitar sentir que algo malo va a suceder. Sus temores, unidos a una serie de inquietantes coincidencias y desagradables sorpresas, la llevan a plantearse una pregunta: ¿qué convierte a dos personas en almas gemelas? Y aún peor: ¿qué puede dar más miedo que comprometerse de por vida con la persona equivocada?”

“La serie trata sobre el miedo a casarse con la persona equivocada (...) He ido a bodas donde la gente dice en sus votos: ‘Nunca tuve ninguna duda’”, señaló Boston a Tudum. “Escucho eso y pienso: ‘¡Qué locura! ¿Qué quieren decir?’”.

¿CÓMO VER “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

“Algo terrible está a punto de suceder” se estrenará el jueves 26 de marzo de 2026 en Netflix, por lo tanto, para ver la nueva serie de terror solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

TRÁILER DE “SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN”

REPARTO DE “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”

Camila Morrone como Rachel Harkin

Adam DiMarco como Nicky Cunningham

Jennifer Jason Leigh como Victoria Cunningham

Ted Levine como Boris Cunningham

Jeff Wilbusch como Jules Cunningham

Karla Crome como Nell

Gus Birney como Portia Cunningham

Zlatko Burić como Gus Birney

Jeff Wilbusch

Sawyer Fraser

Mike Dara

Mikalah Reid-Beckette como Laura

Alexandra Ulanova

Adam DiMarco asume el rol de Nicky Cunningham y Camila Morrone asume el rol de Rachel Harkin en la serie de terror "Algo terrible está a punto de suceder" (Foto: Netflix)

¿CUÁNTOS CAPÍTULOS TIENE “SOMETHING VERY BAD IS GOING TO HAPPEN”?

“Algo terrible está a punto de suceder”, que cuenta con la nominada al Emmy Weronika Tofilska (“Baby Reindeer”) como directora de cuatro episodios y productora ejecutiva, tiene ocho episodios.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “ALGO TERRIBLE ESTÁ A PUNTO DE SUCEDER”?

El rodaje de “Something Very Bad Is Going to Happen”, que también cuenta con la dirección de Axelle Carolyn (“The Haunting of Bly Manor”) y Lisa Brühlmann (“Killing Eve”, “Servant”), comenzó en enero de 2025 en Toronto, y se extendió hasta mayo.