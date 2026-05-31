Si hay un partido que promete muchas emociones, ese es el Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026. El encuentro se disputará este domingo 31 de mayo en el Bank of America Stadium. Dicho ello, aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 3:30 pm

Estados Unidos (CT): 2:30 pm

Estados Unidos (MT): 1:30 pm

Estados Unidos (PT): 12:30 pm

México (CDMX): 1:30 pm

España: 9:30 pm

Puerto Rico: 3:30 pm

República Dominicana: 3:30 pm

Panamá: 2:30 pm

Costa Rica: 1:30 pm

El Salvador: 1:30 pm

Guatemala: 1:30 pm

Honduras: 1:30 pm

Nicaragua: 1:30 pm

Argentina: 4:30 pm

Brasil (Brasilia): 4:30 pm

Uruguay: 4:30 pm

Chile (Santiago): 3:30 pm

Paraguay: 4:30 pm

Bolivia: 3:30 pm

Venezuela: 3:30 pm

Ecuador: 2:30 pm

Perú: 2:30 pm

Colombia: 2:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal?

Este domingo 31 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Estados Unidos (USMNT) vs. Senegal por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock, TNT USA, Watch TNT, truTV USA, HBO Max, Westwood One Sports, Futbol de Primera Radio

Senegal: RTS 1

Puerto Rico: Telemundo, UNIVERSO, TNT USA, NAICOM

Gran Bretaña: Premier Sports 1, Premier Sports Player

República de Irlanda: Premier Sports 1, Premier Sports Player