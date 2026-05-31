Por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026, se enfrentarán Panamá y Brasil en el Estadio Maracaná, este domingo 31 de mayo. Como es un partido imperdible, en esta nota descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Panamá vs. Brasil por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Panamá vs. Brasil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Panamá vs. Brasil por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 5:30 pm

Estados Unidos (CT): 4:30 pm

Estados Unidos (MT): 3:30 pm

Estados Unidos (PT): 2:30 pm

México (CDMX): 3:30 pm

Puerto Rico: 5:30 pm

República Dominicana: 5:30 pm

Panamá: 4:30 pm

Costa Rica: 3:30 pm

El Salvador: 3:30 pm

Guatemala: 3:30 pm

Honduras: 3:30 pm

Nicaragua: 3:30 pm

Argentina: 6:30 pm

Brasil (Brasilia): 6:30 pm

Uruguay: 6:30 pm

Chile (Santiago): 5:30 pm

Paraguay: 6:30 pm

Bolivia: 5:30 pm

Venezuela: 5:30 pm

Ecuador: 4:30 pm

Perú: 4:30 pm

Colombia: 4:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Panamá vs. Brasil?

Este domingo 31 de mayo se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Panamá vs. Brasil por un amistoso internacional previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play

Panamá: RPC, TVN Radio 96.5, TVMax, Medcom GO