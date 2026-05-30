La selección de Ecuador vuelve a la acción internacional este sábado 30 de mayo con un atractivo amistoso frente a Arabia Saudita, encuentro que servirá como preparación rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026. El compromiso se disputará en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, y reunirá a miles de aficionados ecuatorianos que esperan ver a La Tri en uno de sus últimos ensayos internacionales antes de la cita mundialista.

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece buscará seguir consolidando su funcionamiento colectivo y probar variantes tácticas ante un rival asiático que también se prepara para el Mundial. El partido ha despertado gran expectativa entre los hinchas en Sudamérica y Estados Unidos, quienes ya buscan conocer los horarios oficiales y los canales encargados de la transmisión EN VIVO y online.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Arabia Saudita hoy 30 de mayo?

El amistoso internacional entre Ecuador y Arabia Saudita se disputará este sábado 30 de mayo de 2026 y tendrá distintos horarios dependiendo del país. En Ecuador, Perú y Colombia el encuentro comenzará desde las 6:30 p.m., mientras que en Norteamérica y Europa también habrá transmisión para seguir a La Tri en vivo.

Horarios de Ecuador vs. Arabia Saudita en el mundo

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

Estados Unidos (ET): 7:30 p.m.

México: 5:30 p.m.

España: 1:30 a.m. del domingo 31 de mayo

¿En qué canal transmiten Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO?

La transmisión del amistoso entre Ecuador y Arabia Saudita estará disponible principalmente mediante ECDF (El Canal del Fútbol) en territorio ecuatoriano, plataforma que suele emitir los encuentros oficiales y amistosos de La Tri. Además, distintas guías deportivas internacionales ya incluyeron el partido dentro de su programación oficial para este fin de semana.

Por el momento, varias señales internacionales todavía aparecen sujetas a confirmación para otros países de Sudamérica y Norteamérica. Sin embargo, se espera que operadores deportivos y servicios de streaming anuncien oficialmente la cobertura horas antes del inicio del encuentro.

Canales y plataformas para ver Ecuador vs. Arabia Saudita

Ecuador: ECDF (El Canal del Fútbol)

Streaming online: app y web oficial de ECDF

Operadores deportivos internacionales: por confirmar

Dispositivos compatibles: Smart TV, celulares, tablets y computadoras

¿Cómo ver ECDF EN VIVO en Ecuador?

Los aficionados ecuatorianos podrán seguir el amistoso de La Tri mediante ECDF, plataforma oficial que transmite varios partidos de la selección ecuatoriana y competiciones nacionales. El servicio se encuentra disponible a través de su página web, aplicación móvil y algunas plataformas de televisión digital asociadas.

Para acceder al contenido, los usuarios deben contar con una suscripción activa. ECDF permite ver los partidos desde celulares Android y iPhone, Smart TV, laptops y tablets mediante la app oficial o su plataforma online.

Planes y precios de ECDF en Ecuador

Plan mensual en YouTube: USD 9.99

Plan Premium ECDF: USD 14.99 mensuales

Planes asociados mediante distribuidores: desde USD 3.99 o USD 4.99 mensuales

Datos del partido Ecuador vs. Arabia Saudita

Fecha: sábado 30 de mayo de 2026

Estadio: Sports Illustrated Stadium

Ciudad: Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos

Hora en Ecuador, Perú y Colombia: 6:30 p.m.

Competencia: amistoso internacional rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026

Transmisión principal en Ecuador: ECDF