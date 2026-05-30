Si recibes mes a mes beneficios de la Administración del Seguro Social (SSA), es muy probable que sigas de cerca el calendario de pagos. No es para menos: ese dinero suele ser clave para cubrir necesidades básicas como el alquiler, la comida, los servicios y las medicinas, por lo que conocer la fecha exacta del depósito genera mucha expectativa. Tomando en cuenta que para el 1 de junio de 2026 se ha programado un pago de hasta US$1,491, aquí te contamos quiénes podrán acceder a ese monto.

Habitualmente la SSA deposita sus beneficios de SSI el primer día de cada mes, aunque puede variar si la fecha cae día festivo o feriado federal (Foto: AFP)

LOS BENEFICIARIOS QUE RECIBIRÁN HASTA US$1,491 DEL SEGURO SOCIAL EL 1 DE JUNIO

El lunes 1 de junio de 2026 recibirán su pago del Seguro Social de hasta US$1,491 los beneficiarios que forman parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que está dirigido a ciudadanos con muy bajos ingresos y recursos limitados, que además cumplen con ciertos requisitos de edad, discapacidad o condiciones especiales.

Este programa federal de EE.UU., a diferencia del Seguro Social regular no se basa en el historial de trabajo previo, sino en la necesidad económica, eso sí, bajo requisitos que sí o sí se deben cumplir como: tener 65 años o más; ser ciego o tener una discapacidad física o mental documentada (incluidos niños); los bienes (ahorros, efectivo) no pueden exceder los $2,000 para un individuo o $3,000 para una pareja casada; generalmente debe ser ciudadano estadounidense, aunque ciertos no ciudadanos (como refugiados o residentes permanentes con historial de trabajo) podrían calificar.

Vale precisar que de acuerdo con la normativa, el pago se realiza, en general, el primer día de cada mes en Estados Unidos. Por tanto, si en caso el 1 cae en fin de semana o feriado federal, el depósito se adelanta al día hábil anterior (por ejemplo, al 30 o 31 del mes previo). Sin embargo, como en junio cayó un día hábil, no hubo necesidad de adelantar el pago.

¿CUÁL ES EL MONTO QUE COBRAN LOS BENEFICIARIOS DEL SSI?

A raíz del incremento del ajuste por costo de vida (COLA) en 2.8%, los beneficiarios de la SSA reciben un poco más en sus depósitos.

Pago mensual promedio para los beneficiarios de SSI: US$737

Monto máximo para un solicitante individual: US$994 por mes

Monto máximo para las parejas elegibles (pajo conjunto): US$1,491

Persona esencial (quien cuida a un beneficiario SSI): hasta US$498 adicionales.

OJO: se pagará hasta 498 dólares para una “persona esencial” que cuida al beneficiario (alguien que vive con él y le brinda cuidados o apoyo continuo, y que cumple ciertas condiciones que marca la ley). El sistema permite un pago adicional al monto básico de SSI para cubrir a esa persona cuidadora. No es un pago separado o independiente, sino un complemento ligado al caso del beneficiario principal de SSI.

El aumento del COLA elevó los montos del SSI (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

LO QUE DEBES HACER SI EL PAGO DE SSI NO LLEGA LA FECHA INDICADA

Lo primero que debes hacer es verificar con el banco o institución financiera si el depósito está en proceso o si hubo algún problema interno con la transacción.

Revisa el cronograma oficial de pagos del mes para asegurarte de que estás esperando la fecha correcta según tu tipo de beneficio.

Si pasan unos tres días hábiles desde la fecha programada y el dinero sigue sin aparecer, comunícate con la Administración del Seguro Social llamando al 1-800-772-1213 o acude a tu oficina local para que revisen tu caso.

RECUERDA: ten a la mano tu número de Seguro Social, datos de tu cuenta bancaria y cualquier carta reciente de la SSA para facilitar la investigación y, si corresponde, que puedan emitir un reembolso.

LOS FACTORES QUE PUEDEN RETRASAR EL PAGO DEL SSI

Feriados o fines de semana: cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha.

cuando el 1 del mes cae en sábado, domingo o día festivo federal, la SSA suele adelantar el pago al día hábil anterior; sin embargo, hay ocasiones en que esto genera confusión si el beneficiario espera el depósito en otra fecha. Problemas con el banco: fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió.

fallas en el sistema de la entidad financiera, revisiones internas o errores al acreditar depósitos federales pueden retrasar la aparición del dinero en la cuenta, aun cuando la SSA ya lo envió. Cambios no reportados en la cuenta: si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información.

si el beneficiario cambió de banco, número de cuenta o tipo de depósito y no actualizó los datos a tiempo con la SSA, el pago puede ser devuelto o retenido hasta que se corrija la información. Errores administrativos o revisiones del caso: ajustes en el beneficio, revisiones por posible sobrepago o verificaciones de elegibilidad pueden detener o retrasar un depósito específico mientras la SSA revisa el expediente.

EL RESTO DE LOS PAGOS DEL SSI QUE QUEDAN EN 2026

A continuación, las fechas de depósito del SSI de todo lo que queda de este 2026:

Julio 2026: miércoles 1 de julio de 2026

miércoles 1 de julio de 2026 Agosto 2026: viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto)

viernes 31 de julio de 2026 (pago adelantado de agosto) Septiembre 2026: martes 1 de septiembre de 2026

martes 1 de septiembre de 2026 Octubre 2026: jueves 1 de octubre de 2026

jueves 1 de octubre de 2026 Noviembre 2026: viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre)

viernes 30 de octubre de 2026 (pago adelantado de noviembre) Diciembre 2026: martes 1 de diciembre de 2026