Durante 2026, millones de personas en Estados Unidos podrán recibir pagos mensuales de hasta US$1,491 a través del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI, según confirmó la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés). Este beneficio federal está dirigido a personas con bajos ingresos, adultos mayores y ciudadanos con discapacidades que cumplen con los criterios fijados por la agencia, y muchas familias hispanas lo siguen de cerca porque puede marcar la diferencia entre llegar o no llegar a fin de mes. En un escenario de inflación, alquileres altos y gastos básicos que no dejan de subir en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles o Chicago, esta ayuda se vuelve especialmente relevante para quienes dependen de cada dólar para pagar comida, transporte, medicinas y vivienda.

Si algo queda claro al revisar este programa es que no todos reciben la misma cantidad. El pago final depende de la situación económica, familiar y, en algunos casos, del estado donde vive cada solicitante. Por eso, aunque el tope de US$1,491 ha generado atención, ese monto no aplica para todos los beneficiarios, sino principalmente para parejas en las que ambos integrantes califican para el SSI.

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR HASTA US$1,491 DEL SSI?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social, son 7.5 millones de beneficiarios que reciben el pago mensual, que para 2026 es un máximo de:

Tipo de beneficiario Pago máximo mensual Persona individual US$994 Pareja elegible US$1,491

Ese monto máximo aplica únicamente a parejas en las que ambos integrantes cumplen con todos los requisitos del programa. Aun así, la mayoría de los beneficiarios recibe cantidades menores, ya que la SSA calcula cada caso de manera individual tomando en cuenta ingresos, vivienda y recursos económicos disponibles.

Por ejemplo, el reporte oficial de prestaciones correspondiente a abril de 2026 muestra que el pago promedio mensual del SSI varía según la edad del beneficiario:

Grupo de edad Pago promedio mensual Personas de 65 años o más US$610.85 Personas entre 14 y 64 años US$785.70 Menores de edad US$873.89

Personas con discapacidad pueden aplicar al Seguro Social para obtener el pago mensual del SSI (Foto: Freepik)

REQUISITOS PARA SOLICITAR LA SEGURIDAD DE INGRESO SUPLEMENTARIO

Aquí es donde muchas personas suelen confundirse. El SSI no está dirigido a todos los jubilados ni a cualquier residente en Estados Unidos. Es una ayuda enfocada en personas con ingresos y recursos limitados.

Estos son los principales requisitos establecidos por la Administración del Seguro Social:

Tener 65 años o más.

Ser ciego total o parcialmente.

Tener una discapacidad o condición médica que impida trabajar.

Contar con ingresos limitados.

Tener pocos recursos económicos.

Vivir en Estados Unidos.

Ser ciudadano estadounidense o residente permanente legal.

Además, existen límites económicos específicos que pueden afectar la elegibilidad del solicitante.

Factor evaluado Límite aproximado Ingresos mensuales trabajando Cerca de US$2,073 Recursos para individuos Hasta US$2,000 Recursos para parejas Hasta US$3,000

Otro punto importante es que el lugar donde vive la persona también puede influir en el cálculo final del beneficio. Algunos estados ofrecen complementos adicionales al pago federal, mientras que otros aplican reglas distintas para determinar cuánto recibe cada beneficiario.

La Administración de la Seguridad Social de Estados Unidos se encarga de la jubilación y otros beneficios como el SSI (Foto: AFP)

¿CUÁNDO SE ENVÍAN LOS PAGOS DEL SSI?

El calendario oficial de la Administración del Seguro Social establece que los pagos del SSI se depositan el primer día de cada mes. Si esa fecha cae en sábado, domingo o feriado federal, el dinero se adelanta al día hábil anterior.

Las personas que además reciben beneficios del Seguro Social por jubilación, sobrevivientes o mediante el programa Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) también reciben el SSI bajo esa misma regla del primer día del mes.

ASÍ SE ENTREGAN ACTUALMENTE LOS BENEFICIOS

Hoy en día, la SSA prácticamente eliminó los pagos en papel. Los depósitos se realizan de manera electrónica mediante depósito directo o a través de la Tarjeta de Débito Express. La agencia anunció desde el año pasado que los cheques enviados por correo postal dejarían de utilizarse gradualmente.

Por eso, quienes todavía cobraban mediante cheque físico deben actualizar cuanto antes su método de pago para evitar retrasos o problemas con sus beneficios. En muchos casos, hacer el cambio a depósito directo también ayuda a recibir el dinero de forma más rápida y segura, algo que muchos beneficiarios valoran mucho cuando cada semana cuenta para pagar el alquiler, la compra del supermercado o los gastos del hogar.

En medio de la inflación y del aumento del costo de vida en Estados Unidos, estos pagos mensuales siguen siendo un apoyo clave para millones de familias. Y aunque no todos recibirán el máximo de US$1,491, entender los requisitos y saber cómo funciona el programa SSI puede marcar la diferencia para quienes buscan acceder a esta ayuda federal en 2026.