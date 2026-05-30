Se viene la gran final de la Champions League. Este sábado 30 de mayo, PSG y Arsenal medirán fuerzas en el Puskás Aréna con la intención de coronar una excelente temporada. El partido promete muchas emociones y tú no te lo puedes perder. Es por eso que aquí conocerás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El partido PSG vs. Arsenal por la Champions League ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el PSG vs. Arsenal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego PSG vs. Arsenal por la Champions League este sábado 30 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 12:00 pm

Estados Unidos (CT): 11:00 am

Estados Unidos (MT): 10:00 am

Estados Unidos (PT): 9:00 am

México (CDMX): 10:00 am

España: 5:00 pm

Puerto Rico: 12:00 pm

República Dominicana: 12:00 pm

Panamá: 11:00 am

Costa Rica: 10:00 am

El Salvador: 10:00 am

Guatemala: 10:00 am

Honduras: 10:00 am

Nicaragua: 10:00 am

Argentina: 1:00 pm

Brasil (Brasilia): 1:00 pm

Uruguay: 1:00 pm

Chile (Santiago): 12:00 pm

Paraguay: 1:00 pm

Bolivia: 12:00 pm

Venezuela: 12:00 pm

Ecuador: 11:00 am

Perú: 11:00 am

Colombia: 11:00 am

¿Qué canal transmite EN VIVO el PSG vs. Arsenal?

Este sábado 30 de mayo se podrá ver el PSG vs. Arsenal por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Paramount+, ViX, DAZN USA, TUDN USA, TUDN App, TUDN.com, CBS, fuboTV

México: TNT Sports, Max México

España: Movistar+, Movistar Plus+, Movistar Liga de Campeones, fuboTV, TVE La 1, RTVE Play

Alemania: ZDF, DAZN Deutschland

Brasil: TNT Brasil, SBT, Zapping, Claro TV+, Max Brasil, Sky+, Vivo Play