Cada mes, más de 70 millones de residentes en Estados Unidos dependen de los pagos del Seguro Social; no se trata solo de jubilados, sino también de personas con alguna discapacidad y de familiares de quienes han fallecido. Para una gran parte de ellos, ese dinero mensual es su sostén principal para asumir gastos del hogar, pagar facturas, ponerse al día con deudas y comprar lo necesario para vivir. Por eso, saber con precisión cuándo se hará el depósito resulta fundamental para organizar su economía, evitar atrasos en pagos y planificar mejor cómo usar esos fondos. En esta nota te explicamos las fechas en que se pagará el beneficio en junio, de acuerdo con la categoría de cada beneficiario y el tipo de ayuda que recibe.

ASÍ SON LOS PAGOS DEL SEGURO SOCIAL

Debido a la gran cantidad de beneficiarios, la Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos a lo largo del mes, en lugar de enviarlos todos el mismo día. En la mayoría de los casos, la fecha de cobro se determina según el día de nacimiento del beneficiario.

No obstante, ciertos grupos tienen un cronograma distinto, como quienes empezaron a recibir beneficios de jubilación, conyugales o de sobreviviente antes de mayo de 1997. También siguen fechas especiales quienes reciben a la vez pagos del Seguro Social y del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), ya que esos depósitos se realizan en días diferentes.

Más de 70 millones esperan sus cheques: fechas del Seguro Social en junio de 2026 (Foto: AFP / Freepik)

FECHAS DE PAGO DEL SEGURO SOCIAL PARA JUNIO DE 2026

A continuación, las fechas exactas de los pagos del Seguro Social en junio de 2026:

Lunes 1 de junio: pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

pagos del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI). Miércoles 3 de junio: pagos del Seguro Social para quienes reciben SSI y para quienes han recibido beneficios de jubilación desde antes de mayo de 1997.

pagos del Seguro Social para quienes reciben SSI y para quienes han recibido beneficios de jubilación desde antes de mayo de 1997. Miércoles 10 de junio: pagos del Seguro Social para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de junio.

pagos del Seguro Social para quienes nacieron entre el 1 y el 10 de junio. Miércoles 17 de junio: pagos del Seguro Social para quienes nacieron entre el 11 y el 20 de junio.

pagos del Seguro Social para quienes nacieron entre el 11 y el 20 de junio. Miércoles 24 de junio: pagos del Seguro Social para quienes nacieron entre el 21 y el 31 de junio.

¿CUÁNTO RECIBE CADA BENEFICIARIO?

El monto mensual de la jubilación del Seguro Social cambia según tres factores: tu historial laboral, cuánto ganaste a lo largo de tu vida y la edad a la que empiezas a cobrar el beneficio.

Así pues, puedes empezar a solicitar la jubilación desde los 62 años, aunque eso reduce el pago mensual. Algo a tener en cuenta es que para gozar de la jubilación, normalmente necesitas 40 créditos de trabajo, con un máximo de cuatro créditos por año. En la práctica, esto equivale a unos 10 años trabajando en Estados Unidos con ingresos sujetos al Seguro Social. Entonces:

Si un trabajador ganó durante toda su vida el máximo imponible y pide la jubilación a la edad plena en 2026, recibiría alrededor de US$4,152 al mes.

Si la pide temprano, a los 62 años, el pago bajaría a unos US$2,969 mensuales.

Si la retrasa hasta los 70 años, el beneficio subiría a aproximadamente US$5,181 al mes.

Sin embargo, la mayoría de los jubilados cobra menos que esas cifras máximas, pues el pago promedio mensual de jubilación ronda los US$2,024.77.

¿Y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI)?

En otros beneficios como el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), la edad y el historial laboral no determinan cuánto se recibe, ya que es un programa basado en la necesidad económica para personas ciegas o con discapacidad y para algunas personas de bajos ingresos.

Existe un límite máximo federal y el monto se reduce según los ingresos y recursos de cada beneficiario. En 2026, el pago máximo mensual del SSI es de 994 dólares por persona.