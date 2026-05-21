Presta mucha atención. La gran final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Cruz Azul y Pumas UNAM este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. El esperado encuentro comenzará desde las 8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México y podrá verse EN VIVO tanto por televisión abierta como vía streaming online para todos los aficionados que no quieran perderse este emocionante duelo entre dos históricos del fútbol mexicano.
¿Cómo mirar Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final del Clausura 2026?
TV Azteca ofrecerá la transmisión oficial del partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los aficionados podrán seguir el encuentro GRATIS mediante la señal abierta de Azteca 7 o a través de los diferentes servicios de televisión de paga en México.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
Los canales pueden variar según la ciudad y el proveedor de cable.
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Internet?
Para ver el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM vía streaming online, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes o utilizar la aplicación móvil de TV Azteca, disponible para dispositivos Android y iPhone. La transmisión también podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.
- PC y computadoras
- Celulares Android y iPhone
- Smart TV
- Tablets
Cruz Azul vs. Pumas UNAM: horario, TV y dónde ver EN VIVO la final de la Liga MX 2026
- Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM
- Competencia: Final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
- Hora: 8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México
- Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México
- TV: Azteca 7, Canal 5 y TUDN
- Streaming: TV Azteca Deportes y ViX