La ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará el jueves 21 de mayo a las 20.00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes (Imagen hecha por Gestión con el apoyo de la IA Chat GPT)
La ida entre Cruz Azul y Pumas se jugará el jueves 21 de mayo a las 20.00 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes (Imagen hecha por Gestión con el apoyo de la IA Chat GPT)
Enzo Mori
mailEnzo Mori

Presta mucha atención. La gran final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX tendrá como protagonistas a Cruz Azul y Pumas UNAM este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. El esperado encuentro comenzará desde las 8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México y podrá verse EN VIVO tanto por televisión abierta como vía streaming online para todos los aficionados que no quieran perderse este emocionante duelo entre dos históricos del fútbol mexicano.

¿Cómo mirar Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final del Clausura 2026?

TV Azteca ofrecerá la transmisión oficial del partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM por la final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Los aficionados podrán seguir el encuentro GRATIS mediante la señal abierta de Azteca 7 o a través de los diferentes servicios de televisión de paga en México.

  • Canales 107 SD y 607 HD de Dish
  • Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
  • Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
  • Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Los canales pueden variar según la ciudad y el proveedor de cable.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Internet?

Para ver el partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM vía streaming online, debes ingresar al sitio web oficial de o utilizar la aplicación móvil de TV Azteca, disponible para dispositivos Android y iPhone. La transmisión también podrá seguirse desde diferentes plataformas digitales.

  • PC y computadoras
  • Celulares Android y iPhone
  • Smart TV
  • Tablets

Cruz Azul vs. Pumas UNAM: horario, TV y dónde ver EN VIVO la final de la Liga MX 2026

  • Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM
  • Competencia: Final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX
  • Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026
  • Hora: 8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México
  • Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México
  • TV: Azteca 7, Canal 5 y TUDN
  • Streaming: TV Azteca Deportes y ViX
SOBRE EL AUTOR

Periodista con experiencia en redacción y creación de contenido digital. Soy licenciado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Trabajé en medios de comunicación y agencias de marketing. Experiencia también como fotógrafo en campos deportivos.

TAGS