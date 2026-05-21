El Estadio Ciudad de los Deportes será escenario del primer duelo de la final del Clausura 2026 de la Liga MX entre Cruz Azul y Pumas UNAM este jueves 21 de mayo de 2026 a las 10:00 pm ET / 8:00 pm Tiempo del Centro de CDMX / 7:00 pm PT . Si vives en Estados Unidos y no quieres perderte ni un segundo de esta batalla por ver quién llega con ventaja a la definición del título, aquí te decimos cómo seguir la transmisión del Cruz Azul vs. Pumas UNAM EN DIRECTO, a través de la señal de Canal 5 y TUDN, además de ViX Premium en streaming .

El enfrentamiento de vuelta se trasladará al Estadio Olímpico Universitario de la CDMX el domingo 24 de mayo para proclamar al nuevo campeón en una llave donde el criterio de posición en la tabla queda anulado, abriendo paso a tiempos extra o penales si persiste el empate en los 180 minutos reglamentarios. Este duelo de titanes en los banquillos, liderado por estrategas nacionales como Efraín Juárez en la escuadra felina y Joel Huiqui al frente de la Máquina Celeste, añade un valor especial para este capítulo histórico del balompié mexicano.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Clausura 2026 de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y Pumas UNAM se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Clausura 2026 de la Liga MX?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Cruz Azul vs. Pumas UNAM por Clausura 2026 de la Liga MX

Partido : Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX

: Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la ida de la final del Clausura 2026 de la Liga MX Fecha : Jueves, 21 de mayo de 2026

: Jueves, 21 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México (México)