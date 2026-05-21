La serie completa de la Final de Pumas vs Cruz Azul podrás verlo EN VIVO y GRATIS este jueves 21 de mayo, a partir de las 20 horas (Tiempo de Centro de México), por la señal de Azteca 7, sitio y App de TV Azteca Deportes . A continuación, te comparto las tablas de canales de televisión, streaming online y los horarios de inicio por país para seguir la cobertura completa desde el Estadio Ciudad de los Deportes, válido por el partido de ida del Torneo Clausura 2026 en Ciudad de México.

En la Fase Regular (Jornada 11) Pumas y Cruz Azul empataron 2-2 con goles de Nicolás Ibáñez, Juninho Vieira, Carlos Rodríguez y un autogol de Willer Ditta. Cruz Azul, dirigido por Joel Huiqui, busca su décima estrella; Pumas, con Efraín Juárez, aspira a romper 15 años sin título en la Gran Final del Clausura 2026.

Cruz Azul vs. Pumas juegan la final de ida del Torneo Clausura 2026 este jueves 21 de mayo desde el Estadio Ciudad de los Deportes. Conoce cómo y dónde verlo por TV y online. (Foto: Composición Mag)

Canales de TV y streaming para ver Cruz Azul vs Pumas (Final Clausura – ida, jueves 21 de mayo)

La final de ida Cruz Azul vs Pumas se juega el jueves 21 de mayo a las 20:00 (Centro de México) . Conoce los canales de TV y streaming online disponibles que pasarán el partido.

Región / País Canales de TV (oficiales) Plataformas online / streaming oficial México Canal 5 (Televisa, TV abierta) ViX / ViX+ (OTT de TelevisaUnivision) México Azteca 7 (TV Azteca, TV abierta) Sitio y app de TV Azteca con señal de Azteca 7 (según disponibilidad local) México TUDN (TV de paga/cable) tudn.com y app de TUDN (para suscriptores) Estados Unidos Univision (TV abierta / cadena hispana) ViX / ViX+ (catálogo para EE. UU.) Estados Unidos TUDN USA (TV de paga/cable) tudn.com y app de TUDN (con login de TV de paga) Latinoamérica (varios) Señales locales de cable con derechos de Liga MX (según operador; en muchos casos reproducen feed de TUDN/Televisa) ViX / ViX+ con catálogo sujeto a cada país Global (sin TV local) — ViX / ViX+ donde esté disponible + plataformas de marcador en vivo (ESPN, 365Scores, Tribuna) sin garantía de video

Ambos partidos de la serie serán transmitido por televisión abierta mediante Canal 5 de Televisa. Además, la final también podrá seguirse a través de TUDN y la plataforma de streaming ViX+. Por internet, otra de las opciones disponibles será Layvtime, que llevará la transmisión de la gran final para quienes quieran seguir el encuentro desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Conoce los horarios por país para ver la final de ida entre Cruz Azul vs. Pumas EN VIVO este jueves 21 de mayo. (Foto: AFP / Composición Mag)

Horarios por región/país para ver la final (ida, jueves 21 de mayo)

La programación de horarios de referencia continental suele seguir esta lógica: 20:00 CDMX, 21:00 Colombia/Perú, 22:00 Cono Sur, con ajustes concretos según país.

País / Región Ciudad de referencia Hora local del partido (ida) México (Centro) Ciudad de México 20:00 México (Pacífico) Culiacán 19:00 México (Noroeste) Tijuana 18:00 México (Sureste) Cancún 21:00 Estados Unidos (Este) Nueva York 21:00 Estados Unidos (Centro) Chicago 20:00 Estados Unidos (Pacífico) Los Ángeles 18:00 Perú Lima 21:00 Colombia Bogotá 21:00 Ecuador Quito 21:00 Panamá Ciudad de Panamá 21:00 Venezuela Caracas 22:00 Bolivia La Paz 22:00 Chile Santiago 22:00 Argentina Buenos Aires 22:00 Paraguay Asunción 22:00 Uruguay Montevideo 22:00 Brasil (sureste) São Paulo 22:00 España (peninsular) Madrid 03:00 (viernes 22) Islas Canarias Las Palmas 02:00 (viernes 22)

Datos clave para la Final de Ida: Cruz Azul vs. Pumas

Final del Clausura 2026: Cruz Azul vs. Pumas UNAM.

Fechas: ida jueves 21 de mayo; vuelta domingo 24 de mayo.

Sede: partido de vuelta en el Estadio Olímpico Universitario; sede de la ida por confirmar.

Televisión: transmisión prevista por Canal 5, TUDN y ViX Premium.

Posible transmisión abierta: existe la opción de que Azteca 7 transmita la final (similar a la cobertura en la final contra Pachuca).

Entrenadores: Efraín Juárez dirigirá a Pumas; buscará romper una sequía de más de 15 años sin título.

Cruz Azul: Joel Huiqui intentará dar la décima estrella al club.

Contexto breve: la final sorprendió a la Liga MX por su enfrentamiento entre dos entrenadores mexicanos.