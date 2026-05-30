El Sports Illustrated Stadium de New Jersey será el escenario del amistoso Ecuador vs. Arabia Saudita, que se disputará este sábado 30 de mayo como preparación de cara al Mundial 2026. Estamos a solo dos semanas del inicio de la cita mundialista y los de Sebastián Becaccece, que marchan invictos en lo que va del año, buscarán un triunfo ante la selección saudí, que pretende dar la sorpresa en esta Copa del Mundo a solo dos ediciones de ser los anfitriones. A continuación, te dejo con los detalles para seguir la transmisión.
¿Cómo mirar Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO por amistoso 2026?
No te pierdas la transmisión de Ecuador vs. Arabia Saudita EN VIVO a través de la señal de Teleamazonas y El Canal del Fútbol, este sábado 30 de mayo de 2026 por amistoso de cara al Mundial. Cabe señalar que también tienes la opción de seguirlo mediante streaming por la web y app oficial de Teleamazonas o mediante ECDF online en su aplicativo.
Horario para ver Ecuador vs. Arabia Saudita por amistoso en New Jersey
Sigue el partido de Ecuador vs. Arabia Saudita a partir de las 18:30 horas de Quito o 7:30 p.m. Tiempo del Este en Estados Unidos (hora local en New Jersey). Además, te dejo con horarios para seguirlo en diferentes partes de Latinoamérica.
|Países
|Horario
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|20:30 horas
|Chile, Bolivia y Venezuela
|19:30 horas
|Perú y Colombia
|18:30 horas
|México y Centroamérica
|17:30 horas
Ecuador vs. Arabia Saudita: posibles alineciones del amistoso
- Selección de Ecuador: Hernán Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Joel Ordóñez, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia y Alan Minda.
- Selección de Arabia Saudita: Ahmed Al-Kassar; Saud Abdulhamid, Ali Al-Bulaihi, Hassan Kadesh, Nawaf Boushal; Mohamed Kanno, Musab Al-Juwayr, Ziyad Al-Johani; Salem Al-Dawsari, Firas Al-Buraikan y Abdullah Al-Hamdan.
