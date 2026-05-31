El mítico Estadio Maracaná será el escenario de un partido preparativo rumbo al Mundial 2026 donde la selección de fútbol de Brasil buscará imponer condiciones ante su similar de Panamá. Este juego entre la Verdeamarelha y Los Canaleros se llevará a cabo el domingo 31 de mayo. A continuación, te compartimos los horarios por país para seguir el enfrentamiento Brasil vs. Panamá en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.
Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Brasil aseguró su lugar en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tras finalizar en el quinto lugar de las Eliminatorias sudamericanas, mientras que el combinado centroamericano dirigido por Thomas Christiansen después de liderar el Grupo A de las Clasificatorias CONCACAF con 12 unidades, producto de tres triunfos e igual número de empates.
¿A qué hora ver EN VIVO Panamá vs. Brasil en Estados Unidos?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Panamá vs. Brasil por amistoso internacional este domingo 31 de mato de 2026, te informo que el partido iniciará a las 5:30 pm ET, 4:30 pm CT, 3:30 pm MT y 2:30 pm PT.
¿A qué hora ver EN VIVO el partido Panamá vs. Brasil en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el Panamá vs. Brasil por amistoso internacional este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo.
- México (CDMX): 3:30 pm
- Costa Rica: 3:30 pm
- El Salvador: 3:30 pm
- Guatemala: 3:30 pm
- Honduras: 3:30 pm
- Nicaragua: 3:30 pm
- Panamá: 4:30 pm
- Ecuador: 4:30 pm
- Perú: 4:30 pm
- Colombia: 4:30 pm
- Bolivia: 5:30 pm
- Venezuela: 5:30 pm
- Puerto Rico: 5:30 pm
- República Dominicana: 5:30 pm
- Argentina: 6:30 pm
- Brasil (Brasilia): 6:30 pm
- Uruguay: 6:30 pm
- Chile (Santiago): 6:30 pm
- Paraguay: 6:30 pm
¿Qué canales transmiten el partido Panamá vs. Brasil de este 22 de enero de 2026?
|PAÍSES
|HORARIO
|CANALES TV / STREAMING
|Brasil
|18:30
|SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
|Panamá
|16:30
|RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax y Medcom GO
|México
|15:30
|VPN
|Estados Unidos
|5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT
|VPN
|Costa Rica
|15:30
|VPN
|El Salvador
|15:30
|VPN
|Guatemala
|15:30
|VPN
|Nicaragua
|15:30
|VPN
|Honduras
|15:30
|VPN
|Puerto Rico
|17:30
|VPN
|Rep. Dominicana
|17:30
|VPN