Entérese de a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Brasil en vivo hoy. Revise la lista completa de horarios y alternativas de canales de televisión online para seguir el partido de preparación. | Crédito: Composición Gestión Mix
Entérese de a qué hora juega y en qué canal transmiten Panamá vs. Brasil en vivo hoy. Revise la lista completa de horarios y alternativas de canales de televisión online para seguir el partido de preparación. | Crédito: Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

El mítico Estadio Maracaná será el escenario de un partido preparativo rumbo al Mundial 2026 donde la selección de fútbol de Brasil buscará imponer condiciones ante su similar de Panamá. Este juego entre la Verdeamarelha y Los Canaleros se llevará a cabo el domingo 31 de mayo. A continuación, te compartimos los horarios por país para seguir el enfrentamiento Brasil vs. Panamá en vivo y en directo desde cualquier dispositivo móvil.

Bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, Brasil aseguró su lugar en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 tras finalizar en el quinto lugar de las Eliminatorias sudamericanas, mientras que el combinado centroamericano dirigido por Thomas Christiansen después de liderar el Grupo A de las Clasificatorias CONCACAF con 12 unidades, producto de tres triunfos e igual número de empates.

Señal de TV Max vía Canal 9 para ver el amistoso de Panamá vs. Brasil, este domingo 31 de mayo, en TV abierta por amistoso de preparación al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de TV Max vía Canal 9 para ver el amistoso de Panamá vs. Brasil, este domingo 31 de mayo, en TV abierta por amistoso de preparación al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿A qué hora ver EN VIVO Panamá vs. Brasil en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Panamá vs. Brasil por amistoso internacional este domingo 31 de mato de 2026, te informo que el partido iniciará a las 5:30 pm ET, 4:30 pm CT, 3:30 pm MT y 2:30 pm PT.

¿A qué hora ver EN VIVO el partido Panamá vs. Brasil en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el Panamá vs. Brasil por amistoso internacional este domingo 31 de mayo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo.

  • México (CDMX): 3:30 pm
  • Costa Rica: 3:30 pm
  • El Salvador: 3:30 pm
  • Guatemala: 3:30 pm
  • Honduras: 3:30 pm
  • Nicaragua: 3:30 pm
  • Panamá: 4:30 pm
  • Ecuador: 4:30 pm
  • Perú: 4:30 pm
  • Colombia: 4:30 pm
  • Bolivia: 5:30 pm
  • Venezuela: 5:30 pm
  • Puerto Rico: 5:30 pm
  • República Dominicana: 5:30 pm
  • Argentina: 6:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 6:30 pm
  • Uruguay: 6:30 pm
  • Chile (Santiago): 6:30 pm
  • Paraguay: 6:30 pm
Conozca los detalles de a qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Panamá en vivo hoy. No se pierda este compromiso amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026 con opciones de TV online gratis disponibles. | Crédito: Composición Mag
Conozca los detalles de a qué hora juega y qué canal transmite Brasil vs. Panamá en vivo hoy. No se pierda este compromiso amistoso rumbo a la Copa Mundial 2026 con opciones de TV online gratis disponibles. | Crédito: Composición Mag

¿Qué canales transmiten el partido Panamá vs. Brasil de este 22 de enero de 2026?

PAÍSESHORARIOCANALES TV / STREAMING
Brasil18:30SporTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+ y Vivo Play
Panamá16:30RPC, TVN Panama, TVN Radio 96.5, TVMax y Medcom GO
México15:30VPN
Estados Unidos5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PTVPN
Costa Rica15:30VPN
El Salvador15:30VPN
Guatemala15:30VPN
Nicaragua15:30VPN
Honduras15:30VPN
Puerto Rico17:30VPN
Rep. Dominicana17:30VPN
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

TAGS