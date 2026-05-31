Con la llegada de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, miles de colombianos que residen en Nueva York ya se alistan para participar en esta importante jornada democrática desde Estados Unidos. A pocos días de las votaciones, crece el interés por conocer los horarios oficiales, los lugares habilitados para sufragar y los requisitos necesarios para ejercer el derecho al voto en territorio estadounidense.

Nueva York concentra una de las comunidades colombianas más numerosas en Estados Unidos, por lo que se prevé una alta asistencia en los consulados y puntos autorizados entre el 25 y el 31 de mayo de 2026. Si eres colombiano y vives en esta ciudad, aquí encontrarás toda la información sobre los horarios de votación, cómo consultar tu puesto electoral, dónde te corresponde votar y las principales recomendaciones para acudir a las urnas sin inconvenientes.

¿A qué hora se puede votar en Nueva York por las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los colombianos residentes en Nueva York podrán participar en la jornada electoral organizada por la Registraduría Nacional de Colombia entre el 25 y el 31 de mayo de 2026. Las mesas de votación funcionarán bajo el horario del Este de Estados Unidos (ET), permitiendo que los ciudadanos acudan desde la mañana hasta la tarde para emitir su voto en las elecciones presidenciales.

Horario oficial de votación en Nueva York

Hora de apertura: 8:00 a.m.

Hora de cierre: 4:00 p.m.

Zona horaria: Eastern Time (ET)

Lugares con alta participación colombiana en Nueva York

Manhattan

Queens

Brooklyn

Bronx

Long Island

¿Dónde me toca votar en Nueva York para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los ciudadanos colombianos en Nueva York deberán sufragar en el consulado o punto electoral donde tengan registrada su cédula de ciudadanía. Para facilitar este proceso y evitar contratiempos el día de la elección, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma oficial que permite consultar rápidamente el puesto de votación utilizando el número de documento.

Debido al elevado número de votantes colombianos en Nueva York, las autoridades podrían habilitar sedes adicionales además del consulado principal. Por ello, se recomienda revisar con anticipación la dirección exacta, la mesa asignada y los horarios correspondientes antes de acudir a votar.

Pasos para consultar dónde votar

Ingresar al portal oficial de la Registraduría Nacional Digitar el número de cédula colombiana Revisar el consulado, dirección y mesa asignada

Enlace oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu lugar de votación

Recomendaciones para votar en Nueva York

✅ Llevar la cédula colombiana física y vigente

✅ Verificar previamente el lugar de votación

✅ Llegar temprano para evitar filas extensas

✅ Consultar posibles cambios o avisos oficiales del consulado

✅ Confirmar si el puesto de votación estará dentro o fuera del consulado principal

Datos clave de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Fecha principal: domingo 31 de mayo de 2026

Votación en el exterior: del 25 al 31 de mayo

Ciudad: Nueva York

País: Estados Unidos

Organiza: Registraduría Nacional del Estado Civil

Lugar de votación: consulados y sedes autorizadas en Nueva York