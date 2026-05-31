La jornada electoral de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 se aproxima y miles de colombianos que viven en Florida ya alistan su participación para acudir a las urnas este 31 de mayo. Ciudades como Miami, Orlando, Tampa y Jacksonville reúnen a una numerosa comunidad colombiana interesada en conocer los horarios de votación, los consulados autorizados y los requisitos necesarios para ejercer su derecho al voto en esta importante jornada democrática.

Ante la gran participación que se espera en Estados Unidos, especialmente en Florida, muchos ciudadanos ya comenzaron a consultar cuál será su puesto de votación y en qué horarios podrán asistir. A continuación, te explicaremos todo lo que debes saber para votar en Florida durante las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, incluyendo horarios oficiales, consulados habilitados, cómo consultar tu lugar de votación y algunas recomendaciones clave para el día electoral.

¿A qué hora se puede votar en Florida por las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los colombianos que residen en Florida podrán participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 desde el 25 hasta el 31 de mayo en los consulados y puntos autorizados por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La jornada electoral se realizará bajo el horario del Este de Estados Unidos (ET), por lo que las mesas de votación atenderán desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. hora local.

Horario oficial de votación en Florida

Apertura de mesas: 8:00 a.m.

Cierre de mesas: 4:00 p.m.

Zona horaria: Eastern Time (ET)

Ciudades de Florida con mayor presencia colombiana

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Fort Lauderdale

¿Dónde me toca votar en Florida para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026?

Los ciudadanos colombianos en Florida deberán sufragar en el consulado o puesto electoral donde tengan inscrita su cédula de ciudadanía. Para conocer el lugar exacto asignado, la Registraduría Nacional habilitó una plataforma oficial que permite consultar rápidamente el puesto de votación ingresando el número de documento.

En ciudades como Miami, donde se espera una alta participación de colombianos, podrían habilitarse sedes adicionales aparte del consulado principal. Por ello, las autoridades recomiendan revisar la información con anticipación y confirmar la dirección exacta antes del día electoral.

Pasos para consultar dónde votar

Ingresar al portal oficial de consulta de la Registraduría Digitar el número de cédula colombiana Verificar el consulado, dirección y mesa asignada

Enlace oficial para consultar el puesto de votación

Consulta tu lugar de votación

Recomendaciones para votar en Florida

✅ Llevar la cédula colombiana física y vigente

✅ Revisar previamente el horario del consulado

✅ Acudir temprano para evitar largas filas

✅ Confirmar si el puesto de votación funciona dentro o fuera del consulado principal

✅ Consultar posibles cambios o comunicados oficiales antes de asistir

Datos clave de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Fecha principal: domingo 31 de mayo de 2026

Votación en el exterior: del 25 al 31 de mayo

País: Estados Unidos

Estado: Florida

Organización: Registraduría Nacional del Estado Civil

Lugares de votación: consulados y sedes autorizadas en Florida