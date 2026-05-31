Si eres uno de los miles de colombianos en Estados Unidos y quieres saber tanto los horarios y lugares para votar este domingo 31 de mayo en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, aún puedes hacer valer tu voz y participar desde tanto en el país norteamericano como el extranjero. En esta guía encontrarás información clave sobre consulados, puntos habilitados y requisitos básicos para acudir a las urnas. Además, te contamos qué documentos necesitas y cómo ubicar tu puesto de votación más cercano.

Para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 en Estados Unidos, los consulados colombianos habilitaron horarios de votación del lunes 25 al domingo 31 de mayo de 2026, con un horario general de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local). Los colombianos en EE. UU. podrán votar en ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston y otras sedes consulares autorizadas. Es clave revisar el horario oficial de cada consulado y confirmar si tu cédula está inscrita en el puesto correspondiente. Recuerda que solo podrás votar con tu cédula de ciudadanía colombiana vigente, no se acepta pasaporte.

El 31 de mayo de 2026 se celebrará en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

¿Qué se vota el 31 de mayo de 2026 entre los colombianos en Estados Unidos?

El 31 de mayo de 2026 están programadas en Colombia las elecciones a la Presidencia de la República, Si bien en la papeleta electoral aparecen 13 nombres de candidatos, solo 11 compiten de forma activa: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Santiago Botero, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Sondra Macollins, Roy Barreras y Gustavo Matamoros. Luis Gilberto Murillo y Carlos Caicedo retiraron sus candidaturas y se adhirieron a otros postulantes, por lo que no compiten de facto.​

Horarios generales de votación para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Los colombianos en Estados Unidos pueden votar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 del lunes 25 al domingo 31 de mayo de 2026, con un horario general de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local) en todos los puestos habilitados, siguiendo el huso horario local de cada ciudad.

Conozca los horarios oficiales de apertura y a qué hora se empieza a votar en las elecciones presidenciales en Colombia 2026 hoy, 31 de mayo. Infórmese sobre la jornada electoral en todo el territorio nacional. | Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Gemini

Lugares y días de votación en Estados Unidos para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Houston y ciudades de Texas

En Houston, la votación anticipada (25 de mayo) se realiza en el Consulado General de Colombia (5599 San Felipe Street, Suite 600, Houston, TX 77056), mientras que del 26 al 31 de mayo el puesto principal es el Metropolitan Multiservice Center (1475 West Gray St, Houston, TX 77019).

Otros puestos en Texas el domingo 31 de mayo incluyen:

Austin Dallas-Arlington San Antonio Holiday Inn (6000 Middle Fiskville Rd, Austin, TX 78752) 102 E Interstate 20, Arlington, TX 76018 KW Heritage (1717 N Loop 1604 E, San Antonio, TX 78232)

Los Ángeles y California

Los colombianos inscritos en Los Ángeles, Arizona, sur de California y Nuevo México votan en el Consulado General de Colombia en Los Ángeles (8383 Wilshire Blvd, Suite 930 – Piso 9, Beverly Hills, CA 90211), tanto en la jornada anticipada (25-30 de mayo) como el día oficial (31 de mayo), de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

Miami y Florida

La votación anticipada (25-30 de mayo) se realiza en el Museo de Coral Gables (285 Aragon Ave, Coral Gables, FL 33134), frente al Consulado. El domingo 31 de mayo, los electores deben acudir al puesto específico donde estén inscritos, que puede incluir el Consulado General de Colombia (280 Aragon Ave, Coral Gables), Miami Dade College Kendall Campus (11011 SW 104 Street, Kendall) o Milander Center (4800 Palm Ave, Hialeah).

Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

El Consulado General de Colombia en Newark habilita votación del 25 al 31 de mayo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.. El domingo 31 de mayo se abren puestos adicionales en Newark, Paterson (Great Falls Youth Center), Union City (Hudson Community College), Hackensack, Dover, Morristown, Trenton, Elizabeth, Atlantic City y Filadelfia (Esperanza Arts Center), entre otros.

En Nueva York, la votación anticipada (25-30 de mayo) se realiza en la sede consular, y los inscritos en Nueva York o Connecticut pueden votar allí de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

Washington D.C.

Los colombianos votan en el Consulado del 25 al 30 de mayo, y el 31 de mayo en el Pryzbyla Center, con horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m..

Otras ciudades

Atlanta Chicago Boston Nueva Orleans Oklahoma City Consulado de Colombia en Atlanta (horarios y fechas similares) El Consulado de Chicago anuncia puestos habilitados del 25 al 31 de mayo Votación desde el 25 de mayo en adelante en el Consulado de Colombia en Boston Nueva Orleans R&C Event Center Dirección: 1117 Perimeter Center West Entrada NORTE 4o. piso, Atlanta, GA 30338, Estados Unidos Dirección: 333 N Michigan Ave # 1200, Chicago, IL 60601, Estados Unidos Dirección: 31 St James Ave #960, Boston, MA 02116, Estados Unidos Dirección: 4334 Earhart Blvd, New Orleans, LA 70125, Estados Unidos (domingo 31 de mayo) Dirección: 3131 N MacArthur Blvd, Oklahoma City, OK 73122, Estados Unidos (domingo 31 de mayo)

Requisitos importantes a cumplir antes de ir a votar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 en el exterior

Los ciudadanos deben haber inscrito previamente su cédula en el consulado específico antes del 31 de marzo de 2026. No existe voto turístico: solo pueden votar en el consulado donde registraron su residencia permanente. El voto es estrictamente presencial; no hay modalidad electrónica, por correo ni por delegación. Para consultar el puesto de votación asignado, los ciudadanos deben verificar en el portal oficial de la Registraduría con su número de cédula.