Desde el Rose Bowl, legendario estadio de los Estados Unidos, se vivirá el amistoso de México vs. Australia este sábado 30 de mayo. El juego será televisado por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes en su plataforma digital online , por lo que aquí te dejo con todos los detalles para seguir el duelo minuto a minuto. Cabe destacar que los dirigidos por Javier Aguirre vienen de ganarle por 2-0 en casa a Ghana y van por un nuevo triunfo como preparación para el Mundial 2026.

Revisa a qué hora juega México vs Australia hoy en partido amistoso FIFA en el Estadio Rose Bowl de Pasadena previo al inicio del Mundial 2026.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Australia por amistoso internacional 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México vs. Australia por amistoso internacional 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Australia por amistoso internacional 2026?

Para ver el partido entre México vs. Australia por amistoso internacional 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

PC

Móviles

Smart TV

Tablets

Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Australia por amistoso internacional 2026

Fecha : Sábado 30 de mayo de 2026

: Sábado 30 de mayo de 2026 Partido : México vs. Australia por amistoso internacional 2026

: México vs. Australia por amistoso internacional 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 20:00 horas del Tiempo de Centro de México

: 20:00 horas del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Rose Bowl de Pasadena, California