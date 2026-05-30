Después de vencer 2-0 a Ghana, la selección de fútbol mexicana se prepara para afrontar un amistoso más previo a su debut mundialista contra su similar de Sudáfrica. El Rose Bowl Stadium de California será escenario de un partido de igual a igual este sábado 30 de mayo a partir de las 8:00 p.m. (Tiempo del Centro) / 10:00 p.m. ET / 7:00 p.m. PT . Recordemos que la Tricolor accedió automáticamente a la Copa del Mundo debido a su calidad de organizador del certamen, mientras que los Socceroos tuvieron que esperar hasta la última fecha para asegurar su boleto a la Copa del Mundo como segundo del grupo C de las Eliminatorias Asiáticas, detrás del líder, Japón. A continuación, te explico al detalle cómo ver México vs. Australia vía TUDN USA y Canal 5 de Televisa .

Consulta los horarios y canales para ver México vs. Australia por amistoso internacional de cara a la Copa del Mundo 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Australia por amistoso 2026?

El partido entre México vs. Australia por amistoso 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

Descubra dónde ver el partido amistoso México vs. Australia en vivo gratis con miras a la Copa Mundial 2026. Revise los horarios locales y los canales de TV abierta que transmiten el encuentro online en directo hoy. | Crédito: @miseleccionmx / Instagram / Composición Mag

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, México vs. Australia por amistoso 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Dónde ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Australia en los EE.UU.?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo México vs. Australia por amistoso internacional 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Australia por amistoso 2026

Partido : México vs. Australia por amistoso de mayo 2026

: México vs. Australia por amistoso de mayo 2026 Fecha : Sábado, 30 de mayo de 2026

: Sábado, 30 de mayo de 2026 Horario : 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 20:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Rose Bowl Stadium, Pasadena, California (Estados Unidos)