Los colombianos en California tienen una cita clave este 31 de mayo con las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026. Si vives en Los Ángeles, San Francisco, San Diego u otra ciudad del “Estado Dorado”, es fundamental saber exactamente dónde y a qué hora votar. Los consulados de Colombia en California ya publicaron la información oficial de puntos de votación, horarios y requisitos, por lo que solo necesitas llevar tu cédula amarilla con hologramas es obligatorio para ejercer tu derecho al voto en el exterior que pueden definir el futuro político del país sudamericano.

Para los colombianos en California que quieren saber dónde votar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, los principales puntos se concentran en las delegaciones en Los Ángeles y San Francisco, pero se recomienda verificar la dirección exacta del puesto de votación asignado en la página oficial de la Registraduría o del consulado más cercano a tu domicilio antes de salir. Comprobar también si tu nombre aparece en el censo electoral te puede evitar sorpresas de última hora y aprovechar al máximo tu derecho al voto desde el extranjero.

El horario para votar este 31 de mayo en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 para colombianos en California suele ser desde la mañana hasta la tarde, siguiendo el cronograma oficial para voto en el exterior. Recuerda que solo podrás votar con tu cédula de ciudadanía y en el puesto asignado por la Registraduría Nacional. Si compartes esta información con otros colombianos en California, ayudarás a que más personas sepan dónde y a qué hora emitir su sufragio.

Consulta la guía de horarios y consulados habilitados para votar en las Elecciones Presidenciales de Colombia este domingo 31 de mayo de 2026. | Imagen creada por Gestión Mix usando la IA de Gemini / Composición GEC

Fechas y horario general de las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

La votación en el exterior se realiza durante una semana: del lunes 25 de mayo al domingo 31 de mayo de 2026. Las urnas en consulados y puestos autorizados abren de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local de cada ciudad), tanto en la semana como el 31 de mayo. Esto aplica de forma general para los consulados de Colombia en Estados Unidos, incluyendo los que tienen jurisdicción sobre California (Los Ángeles y San Francisco).

Colombianos en Los Ángeles, California: Dónde y a qué hora votan este 31 de mayo en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

El Consulado General de Colombia en Los Ángeles compartió información oficial para las Elecciones Presidenciales 2026, aplicable a colombianos que votan en el sur de California. La sede principal de votación en Los Ángeles (anticipada y domingo) es el Consulado General de Colombia en Los Ángeles.

Jurisdicción Jornada anticipada Día oficial de elecciones Horario del domingo 31 de mayo Arizona, sur de California y Nuevo México Del 25 al 30 de mayo de 2026, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Domingo, 31 de mayo de 2026 8:00 a.m. a 4:00 p.m. (hora local)

Asimismo, el domingo 31 de mayo habrá también “puestos habilitados” adicionales (satélites) para algunas ciudades bajo la jurisdicción del consulado, por lo que se recomienda revisar las redes sociales oficiales de la delegación más cercana a tu domicilio.

El 31 de mayo de 2026 se celebrará en Colombia la primera vuelta de las elecciones presidenciales (Imagen hecha por MAG con apoyo de la IA Gemini)

Requisitos generales para que los colombianos voten en el exterior para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Debes estar inscrito previamente en el censo electoral en el consulado correspondiente (por ejemplo, Los Ángeles o San Francisco); la inscripción cerró el 31 de marzo de 2026.

Solo puedes votar en el consulado y puesto donde tengas registrada tu cédula; no existe “voto turístico” en otro consulado si estás de paso.

Debes presentar tu cédula de ciudadanía (amarilla con hologramas o cédula digital en la app oficial) para poder votar.

No hay voto virtual, en línea ni remoto: el voto es estrictamente presencial.

Cómo verificar tu lugar exacto de votación para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026

Si quieres verificar tu lugar exacto de votación para las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026, sigue estos pasos:

Consultar tu lugar de votación en la página de la Registraduría: sección “Consulta lugar de votación” para el exterior, ingresando tu cédula.

Usar la app oficial “aVotar” ( iOS y Android ) para verificar consulado, puesto y mesa asignados en Estados Unidos.

y ) para verificar consulado, puesto y mesa asignados en Estados Unidos. Revisar las redes oficiales del Consulado de Colombia en Los Ángeles y del Consulado de Colombia en San Francisco, donde publican carruseles o comunicados específicos con direcciones y puestos para cada ciudad.