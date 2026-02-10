A partir del próximo 15 de febrero, los conductores en Estados Unidos enfrentarán un cambio drástico en las regulaciones viales debido a la implementación de nuevas normativas del Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés). Estos ajustes federales endurecerán los requisitos necesarios para conservar la validez de la licencia de conducir , dejando de ser un proceso rutinario para convertirse en una responsabilidad fundamental que todo automovilista debe atender. A continuación, te detallaré estas modificaciones críticas para asegurar que los ciudadanos cumplan con la ley.

El presente mes representa un cambio trascendental para el sector vehicular del país, ya que el DOT ha modificado los trámites administrativos de los permisos de conducción y las obligaciones de documentación vigentes en las rutas federales.

Desde la fecha indicada, la validez de la licencia de conducir no depende únicamente de mantener un buen historial al volante, también se regirá de la actualización de información personal y la renovación de la licencia dentro de las fechas previstas.

El objetivo de estos nuevos cambios es garantizar que los conductores tengan sus documentos en regla; la falta de actualización de estos trámites puede derivar en sanciones económicas o, peor aún, la suspensión de la licencia de manejo.

Será importante actualizar los datos personales y renovar la licencia en las fechas indicadas para evitar cualquier tipo de inconveniente con las autoridades. (Crédito: Imagen generada por IA / Gemini)

Continuará las pruebas federales de drogas y alcohol

Aunque el presidente Donald Trump ordenó al Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) cambiar la clasificación legal del marihuana a fines de 2025, esto no significa un cambio para los trabajadores del sector transporte. El DOT aclaró que sus normativas actuales sobre pruebas de detección de drogas y alcohol serán obligatorias, por ahora.

Se mantendrá el proceso de certificación médica digital

Para este 2026, seguirá vigente el proceso actualizado de certificación médica, mediante el cual los médicos certificados deben enviar los informes de sus exámenes al Registro Nacional de la FMCSA a través de medios electrónicos.

Ahora, cualquier proceso de certificación médica se realizará de manera digital, según el DOT. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

También es importante mencionar que, a partir del pasado 10 de enero de 2026, los transportistas están obligados a validar la certificación médica de los conductores consultando únicamente los registros estatales de vehículos, tras expirar la norma que admitía documentos en papel.