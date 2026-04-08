Renovar la licencia de conducir en Estados Unidos es un trámite obligatorio que ayuda a mantener la seguridad en las vías, mantener actualizada la información del titular, comprobar su condición física y médica (en especial en personas mayores) y confirmar que su situación migratoria sea válida. Por ello, manejar con la licencia vencida constituye una infracción que puede ocasionar multas, la inmovilización del auto y otras sanciones importantes. Si vives en California y debes hacer este proceso ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), aquí te explicamos qué documentos te pedirán, cuánto tendrás que pagar y cuáles son los pasos a seguir.
¿CÓMO RENOVAR LA LICENCIA DE CONDUCIR EN CALIFORNIA?
A raíz de los recientes cambios y nuevas exigencias del DMV de California, los conductores deben estar al tanto sobre cómo renovar sus licencias de conducir para no tener sorpresas de último momento y las usen vencidas.
¿Cómo puedo renovar la licencia de conducir en California?
Hay tres formas para renovar la licencia de conducir en California:
- En línea: disponible si tu licencia está por vencer o vencida hace poco, no necesitas cambiar datos personales ni dirección, no es licencia comercial y no estás tramitando REAL ID por primera vez.
- Por correo: posible si el aviso de renovación que te manda el DMV indica que calificas; normalmente no hay cambios de datos ni restricciones graves en tu historial.
- En persona: obligatorio si no calificas para las dos anteriores, si necesitas REAL ID, si tienes 70 años o más, o si el DMV te pide examen. Es decir, es personal cuando el trámite incluye toma de huellas, foto y validación de documentos.
¿Cuáles son los requisitos básicos para renovar la licencia de conducir en California?
En la mayoría de los casos, el DMV exige:
- Completar la solicitud de renovación (en línea, en papel o usando el aviso de renovación).
- Presentar un documento de identidad válido (y prueba de presencia legal si aplica).
- Pasar examen de la vista.
- Tomarse una nueva foto.
- Registrar huellas (en renovación presencial).
- Pagar la tarifa.
- Presentar y aprobar examen teórico si el aviso de renovación lo exige o si tu historial lo amerita.
Si renuevas a REAL ID, debes llevar documentos extra: prueba de identidad (pasaporte o acta de nacimiento), número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio en California.
¿Cuál es el precio para renovar la licencia de conducir en California?
Las tarifas pueden cambiar, pero las referencias recientes o costos aproximados son:
- Renovación licencia estándar Clase C: alrededor de 40–45 dólares.
- Renovación de licencia comercial: en torno a 80–90 dólares.
- Licencias bajo AB 60 tienen su propia tarifa, algo menor que la estándar nueva pero similar al rango de renovación.
OJO: el pago se hace al DMV (en línea con tarjeta o en oficina con efectivo, tarjeta o cheque).
PASOS PARA RENOVAR LA LICENCIA DE CONDUCIR EN CALIFORNIA
Renovar en línea/online. Pasos generales:
- Crear o ingresar a tu cuenta en el portal del DMV de California.
- Ir a la sección de “Renovación de licencia de manejar o tarjeta de identificación”.
- Ingresar los datos que pide el sistema (número de licencia, fecha de nacimiento, últimos dígitos del SSN o ITIN, etc.).
- Confirmar que no cambiarás nombre, dirección ni otros datos personales y que tu licencia no es comercial.
- Revisar el monto de la tarifa de renovación y pagar con tarjeta o desde tu cuenta bancaria.
- Confirmar y enviar la solicitud.
- Guardar el comprobante de la transacción.
¿En qué tiempo llega? La nueva licencia de conducir de California llega por correo en unas semanas.
Renovar por correo. Pasos generales:
- Verificar en el aviso de renovación del DMV que eres elegible para renovar por correo.
- Completar el formulario de elegibilidad para renovación por correo (DL 410 FO en su versión en español, si aplica).
- Revisar las preguntas de elegibilidad (no tener licencia suspendida, no haber renovado demasiadas veces por correo, no querer cambiar nombre/dirección, etc.) y firmar el formulario.
- Adjuntar el pago de la tarifa de renovación (cheque o giro postal a nombre del DMV).
- Enviar el formulario y el pago a la dirección postal del DMV indicada para renovaciones por correo, antes de la fecha de vencimiento o dentro del plazo permitido.
- Esperar a que llegue la nueva licencia por correo; conservar copia del formulario y del comprobante de envío.
Renovar en persona. Pasos generales.
- Pedir cita en el DMV.
- Llenar la solicitud de renovación o lleva tu aviso.
- Presentar documentos (y de REAL ID, si corresponde).
- Hacer el examen de vista y la foto.
- Pagar la tarifa.
- Rendir el examen escrito si te lo piden.
El DMV suele entregarte un comprobante temporal mientras te llega la licencia por correo en unas semanas.