Renovar la licencia de conducir en Estados Unidos es un trámite obligatorio que ayuda a mantener la seguridad en las vías, mantener actualizada la información del titular, comprobar su condición física y médica (en especial en personas mayores) y confirmar que su situación migratoria sea válida. Por ello, manejar con la licencia vencida constituye una infracción que puede ocasionar multas, la inmovilización del auto y otras sanciones importantes. Si vives en California y debes hacer este proceso ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), aquí te explicamos qué documentos te pedirán, cuánto tendrás que pagar y cuáles son los pasos a seguir.

Evita multas en California: cómo renovar tu licencia de conducir en el DMV, con todos los requisitos y tarifas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

¿CÓMO RENOVAR LA LICENCIA DE CONDUCIR EN CALIFORNIA?

A raíz de los recientes cambios y nuevas exigencias del DMV de California, los conductores deben estar al tanto sobre cómo renovar sus licencias de conducir para no tener sorpresas de último momento y las usen vencidas.

¿Cómo puedo renovar la licencia de conducir en California?

Hay tres formas para renovar la licencia de conducir en California:

En línea: disponible si tu licencia está por vencer o vencida hace poco, no necesitas cambiar datos personales ni dirección, no es licencia comercial y no estás tramitando REAL ID por primera vez.

disponible si tu licencia está por vencer o vencida hace poco, no necesitas cambiar datos personales ni dirección, no es licencia comercial y no estás tramitando REAL ID por primera vez. Por correo: posible si el aviso de renovación que te manda el DMV indica que calificas; normalmente no hay cambios de datos ni restricciones graves en tu historial.

posible si el aviso de renovación que te manda el DMV indica que calificas; normalmente no hay cambios de datos ni restricciones graves en tu historial. En persona: obligatorio si no calificas para las dos anteriores, si necesitas REAL ID, si tienes 70 años o más, o si el DMV te pide examen. Es decir, es personal cuando el trámite incluye toma de huellas, foto y validación de documentos.

¿Cuáles son los requisitos básicos para renovar la licencia de conducir en California?

En la mayoría de los casos, el DMV exige:

Completar la solicitud de renovación (en línea, en papel o usando el aviso de renovación).

Presentar un documento de identidad válido (y prueba de presencia legal si aplica).

Pasar examen de la vista.

Tomarse una nueva foto.

Registrar huellas (en renovación presencial).

Pagar la tarifa.

Presentar y aprobar examen teórico si el aviso de renovación lo exige o si tu historial lo amerita.

Si renuevas a REAL ID, debes llevar documentos extra: prueba de identidad (pasaporte o acta de nacimiento), número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio en California.

¿Cuál es el precio para renovar la licencia de conducir en California?

Las tarifas pueden cambiar, pero las referencias recientes o costos aproximados son:

Renovación licencia estándar Clase C: alrededor de 40–45 dólares.

alrededor de 40–45 dólares. Renovación de licencia comercial: en torno a 80–90 dólares.

en torno a 80–90 dólares. Licencias bajo AB 60 tienen su propia tarifa, algo menor que la estándar nueva pero similar al rango de renovación.

OJO: el pago se hace al DMV (en línea con tarjeta o en oficina con efectivo, tarjeta o cheque).

La prueba de vista será fundamental para que los adultos mayores de 70 años renueven su licencia de conducir. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

PASOS PARA RENOVAR LA LICENCIA DE CONDUCIR EN CALIFORNIA

Renovar en línea/online. Pasos generales:

Crear o ingresar a tu cuenta en el portal del DMV de California.

Ir a la sección de “Renovación de licencia de manejar o tarjeta de identificación”.

Ingresar los datos que pide el sistema (número de licencia, fecha de nacimiento, últimos dígitos del SSN o ITIN, etc.).

Confirmar que no cambiarás nombre, dirección ni otros datos personales y que tu licencia no es comercial.

Revisar el monto de la tarifa de renovación y pagar con tarjeta o desde tu cuenta bancaria.

Confirmar y enviar la solicitud.

Guardar el comprobante de la transacción.

¿En qué tiempo llega? La nueva licencia de conducir de California llega por correo en unas semanas.

Renovar por correo. Pasos generales:

Verificar en el aviso de renovación del DMV que eres elegible para renovar por correo.

Completar el formulario de elegibilidad para renovación por correo (DL 410 FO en su versión en español, si aplica).

Revisar las preguntas de elegibilidad (no tener licencia suspendida, no haber renovado demasiadas veces por correo, no querer cambiar nombre/dirección, etc.) y firmar el formulario.

Adjuntar el pago de la tarifa de renovación (cheque o giro postal a nombre del DMV).

Enviar el formulario y el pago a la dirección postal del DMV indicada para renovaciones por correo, antes de la fecha de vencimiento o dentro del plazo permitido.

Esperar a que llegue la nueva licencia por correo; conservar copia del formulario y del comprobante de envío.

Renovar en persona. Pasos generales.

Pedir cita en el DMV.

Llenar la solicitud de renovación o lleva tu aviso.

Presentar documentos (y de REAL ID, si corresponde).

Hacer el examen de vista y la foto.

Pagar la tarifa.

Rendir el examen escrito si te lo piden.

El DMV suele entregarte un comprobante temporal mientras te llega la licencia por correo en unas semanas.