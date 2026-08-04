El Mega Millions realiza un nuevo sorteo HOY martes 4 de agosto de 2026, luego de que el premio mayor no reventó en el juego del viernes. Tras ese resultado, el jackpot ofrece una bolsa de 60 millones de dólares. En esta cobertura podrás consultar los números ganadores, la Mega Ball y todos los resultados oficiales apenas sean anunciados.

Para participar en el Mega Millions, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 70 y una Mega Ball del 1 al 25. Cada boleto tiene un costo de 5 dólares e incluye automáticamente un multiplicador aleatorio que puede aumentar los premios secundarios entre 2 y 10 veces. Los boletos pueden adquirirse en establecimientos autorizados y, en algunos estados, también mediante plataformas digitales oficiales.

El Mega Millions se juega en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses. Parte de los ingresos obtenidos por la venta de boletos se destina a programas sociales, educativos y otras iniciativas públicas, mientras que otra porción financia la operación del juego y el pago de premios.

El jackpot del Mega Millions de 800 millones reventó en el sorteo del martes 28 de julio, por lo que el premio mayor se reinició y arranca desde 50 millones para el sorteo del viernes 31 de julio. | Imagen creada por Gestión Mix utilizando la IA de Gemini / Composición GEC

Resultados del Mega Millions del martes 4 de agosto de 2026

Números ganadores Mega Ball AÚN NO SE JUEGA AÚN NO SE JUEGA

¿Alguien ganó el premio mayor del Mega Millions del martes 4 de agosto de 2026?

Aún no se realiza el sorteo del Mega Millions del martes 4 de agosto de 2026.

¿A qué hora y en qué días se realizan los sorteos de la lotería Mega Millions?

Los sorteos de Mega Millions se llevan a cabo dos veces por semana, específicamente los martes y viernes. La hora oficial del sorteo es a las 11:00 p.m. ET (hora del este), con transmisión en vivo. Si te encuentras en otra zona horaria de EE. UU., los sorteos son a las 10 p.m. CT, 9 p.m. MT y 8 p.m. PT. Recuerda que debes comprar tu boleto antes de la hora límite de venta de tu estado, la cual suele ser una o dos horas antes del sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar la lotería Mega Millions y dónde se puede comprar un boleto?

El precio base de un boleto de Mega Millions es de solo $5 por jugada, e incluye un multiplicador aleatorio que aplica a premios no mayores. Puedes adquirir tu boleto en 45 estados de EE. UU., el Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes. Los boletos se venden en puntos de venta autorizados como supermercados, gasolineras y, en algunos estados, también de forma online.

¿Cómo se juega a la lotería Mega Millions y cuáles son las probabilidades de ganar el premio mayor?

Para jugar, debes seleccionar cinco números de un grupo de 70 (bolas blancas) y un número para la bola dorada Mega Ball de un grupo de 24. Las probabilidades de ganar cualquier premio son de 1 en 23. Sin embargo, para acertar la combinación completa y llevarte el codiciado premio mayor (jackpot), las probabilidades son de 1 en 290.5 millones.

¿Qué otros premios ofrece la lotería Mega Millions y cómo puedo aumentar mis ganancias?

Mega Millions ofrece nueve niveles de premios secundarios que varían según los números que aciertes. Para incrementar significativamente tus ganancias en estos niveles, puedes añadir la opción Megaplier por un dólar extra, lo que multiplica tus premios no acumulativos hasta por cinco veces el monto original.

¿Dónde puedo consultar los números ganadores y los sorteos anteriores?

Puedes verificar los números ganadores y los resultados oficiales poco después de cada sorteo en el sitio web oficial de Mega Millions o a través de sus aplicaciones móviles. Los resultados también se publican en estaciones de televisión locales y en los puntos de venta. El sitio web oficial mantiene un archivo completo de todos los sorteos pasados.

¿Es posible comprar boletos de Mega Millions en línea o si no soy residente de Estados Unidos?

La compra de boletos en línea solo está disponible en ciertos estados de EE. UU., y debes estar físicamente dentro de sus límites geográficos al momento de la compra. Aunque la lotería no se vende fuera de Estados Unidos, no se requiere ser residente o ciudadano para jugar o ganar. Cualquier persona que compre un boleto legalmente dentro de una jurisdicción autorizada tiene derecho a reclamar el premio.