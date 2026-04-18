Si tienes estatus legal en Florida y quieres trabajar como chofer de camión o de vehículo de carga pesada, ya no será suficiente con mostrar tus papeles migratorios vigentes: a partir del 1 de julio de 2026 tendrás que llevar además dos comprobantes firmes de que resides en el estado. Esto se debe a que ese día empiezan a aplicarse nuevas normas del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (DMV), incluidas en la Ley Agrícola SB 290, que endurecen los controles y castigos por fraude en los exámenes de la licencia de conducir comercial (CDL). En las siguientes líneas te explicamos qué documentos puede presentar un migrante para demostrar residencia y así obtener su CDL en el llamado Estado del Sol.

Antes te precisamos cuáles son los cambios clave que entran en vigor desde el 1 de julio de 2026:

No sirve “reciclar” lo que ya presentaste para la licencia Clase E, por lo que debes volver a llevar los comprobantes de domicilio al pedir la CDL o el permiso de aprendizaje comercial (CLP).

El formulario HSMV‑71120 (certificación de dirección que sí aceptan para licencias comunes) no es válido para la CDL ni para el CLP.

A partir de julio también empieza la implementación de la ley HB 991, que hará que las licencias nuevas y renovadas en Florida indiquen el estatus migratorio del titular (ciudadano, residente, temporal), lo cual impacta directamente a migrantes con CDL.

Si planeas trabajar como chofer comercial en el “Estado del Sol”, es clave que llegues al DMV con los documentos correctos (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)

¿QUÉ DOCUMENTOS NECESITA UN MIGRANTE PARA PROBAR RESIDENCIA Y SACAR LA LICENCIA CDL EN FLORIDA?

Desde el 1 de julio de 2026, Florida endurece el trámite de licencia CDL para migrantes: exige estatus migratorio legal comprobable y dos pruebas sólidas de residencia en el estado. Por tanto,

1. Documentos migratorios obligatorios

Antes de hablar de residencia, el solicitante tiene que demostrar presencia legal y autorización para trabajar. Por lo tanto, los documentos migratorios que el DMV acepta son:

Green card (tarjeta de residente permanente I‑551) o sello I‑551 en el pasaporte.

Formulario I‑94 o aprobación I‑797 de una petición migratoria (asilo aprobado, visa de trabajo, TPS, etc.).

Permiso de trabajo (EAD) vigente emitido por USCIS.

Número de Seguro Social: tarjeta original, formulario W‑2 o talón de pago donde aparezca el SSN.

2. Pruebas de residencia en Florida (dos documentos)

El migrante debe presentar dos comprobantes de domicilio en Florida, a su nombre. El DMV los organiza en dos listas:

Lista A (residencia directa)

Debes llevar al menos uno de estos:

Contrato de alquiler vigente por más de 6 meses a tu nombre.

Escritura o hipoteca de vivienda en Florida firmada hace más de 6 meses.

Licencia clase E de Florida vigente por al menos 6 meses (si ya la tienes).

Declaración de domicilio presentada ante el Clerk of the Circuit Court (como último recurso).

Lista B (documentos complementarios)

El segundo comprobante puede salir de aquí (o usar dos de la Lista A):

Factura de luz, agua, gas, basura de los últimos 30–60 días.

Factura de teléfono, celular o internet de los últimos 30–60 días.

Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito de los últimos 60 días.

Talón de pago (pay stub) de los últimos 60 días.

Formularios W‑2 o 1099 de los últimos 6 meses.

Registro o título de vehículo de Florida a tu nombre.

Póliza o factura de seguro de vivienda.

Documento oficial de una agencia del gobierno con tu dirección (últimos 60 días).

Tarjeta de registro de votante de Florida (si eres elegible y no está vencida).

Desde el 1 de julio, Florida solo aceptará ciertas pruebas de domicilio y estatus legal para tramitar la CDL de los migrantes (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿DEBES VOLVER A PRESENTAR LOS COMPROBANTES DESDE CERO AL TRAMITAR LA CDL PESE A QUE YA LOS PRESENTASTE PARA SACAR LA LICENCIA CLASE E?

Sí. Aunque ya hayas presentado comprobantes de domicilio para obtener tu licencia Clase E, al tramitar la licencia comercial (CDL) el DMV de Florida te trata como un proceso nuevo en lo que respecta a residencia, así que debes volver a llevar la documentación.

¿Por qué? Porque la Clase E y la CDL son trámites distintos, con expedientes separados, y porque los comprobantes de domicilio que usaste antes no “quedan guardados” de forma automática para el trámite de CDL.

Por lo tanto, para la CDL te van a pedir otra vez dos pruebas de residencia recientes (facturas, contrato, estados de cuenta, etc.), aunque ya tengas años con tu licencia regular.