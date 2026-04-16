Manejar en las carreteras de California implica una responsabilidad estricta que tanto ciudadanos como extranjeros deben acatar especialmente si desean conservar su licencia de conducir a largo plazo. Para lograrlo, es fundamental comprender el sistema de puntos, un mecanismo de vigilancia utilizado por las autoridades para monitorear el historial de manejo; por ello, te detallaré a continuación cómo funciona y qué infracciones debes evitar para que no pierdas esta credencial.

Este sistema se conoce como Negligent Operator Treatment System (NOTS), la cual otorga puntos a los conductores por cada infracción de tránsito cometida o por su participación en determinados accidentes; de esa manera, determina la puntuación final según la gravedad de infracción cometida.

Habitualmente, las autoridades sancionan con un punto en el historial de conducción las faltas leves, entre las que se encuentran exceder los límites de velocidad, ignorar los semáforos en rojo o realizar cambios de carril de manera inapropiada .

También existen sanciones de dos puntos, que se relaciona a faltas consideradas como graves; entre ellas se incluyen conducir en estado de ebriedad (DUI), operar un vehículo con el permiso suspendido o darse la fuga tras un accidente cometido .

La acumulación de puntos corresponde a las faltas que cometas al conducir por las vías de California. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

En términos simples, se trata de un registro que pretende documentar el historial de manejo de una persona, reflejando su comportamiento al mando del volante.

Con qué cantidad de puntos pierdes la licencia de conducir en California

Lo preocupante sería cuando los puntos del historial de conducción ocurren en poco tiempo. En ese caso, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) del estado tiene la potestad de suspender la licencia cuando acumulas esta cantidad de puntos:

4 puntos en 12 meses.

6 puntos en 24 meses.

8 puntos en 36 meses.

La cantidad de puntos que acumules en el menor tiempo posible es un factor determinante para que te revoquen la licencia de conducir. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Si alcanzas estos límites, se te catalogará como un conductor negligente, lo que ocasiona la suspensión inmediata de tu permiso de conducir. Aunque existe la posibilidad de que solicites una audiencia para presentar tu defensa, no te garantiza que revoquen tu sanción.

Ten en cuenta que las infracciones de tránsito permanecerán en tu historial de conducción por un periodo aproximado de tres años; sin embargo, si las faltas son de gravedad, pueden quedar registradas por un lapso de 10 años.