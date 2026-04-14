Desde 2027, el trámite de sacar o renovar una licencia de conducir en Florida dejará de ser algo rutinario para millones de residentes, en especial para la comunidad inmigrante que se mueve entre Miami, Orlando, Tampa, Hialeah, Kissimmee y otras zonas donde el español está presente en supermercados, escuelas, oficinas y hasta en el tráfico de la I-95. El nuevo sistema, según han anunciado las autoridades estatales, hará que las licencias e identificaciones incluyan información visible sobre el estatus migratorio del titular, un cambio que ya despierta preocupación entre organizaciones civiles, abogados de inmigración y familias latinas que dependen del carro para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela y resolver la vida diaria en un estado donde manejar no es un lujo, sino una necesidad.

Se confirmó que, desde 2027, las licencia de conducir en Florida van a expresar claramente si el titular está en Estados Unidos de forma legal o no (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini) Imagen referencial no válida legalmente, solo usada con fines educativos.

¿QUÉ CAMBIARÁ EN LAS LICENCIAS?

A partir del 1 de enero de 2027, Florida comenzará a emitir licencias e identificaciones con información visible sobre el estatus migratorio del titular. Eso significa que el documento no mostrará solo nombre, foto y dirección, sino también si la persona es ciudadana estadounidense o si tiene otro tipo de estatus legal.

Aspecto Detalle Inicio de la medida 1 de enero de 2027 Aplicación Renovaciones, reemplazos y nuevas licencias emitidas desde esa fecha Licencias actuales Seguirán siendo válidas hasta su vencimiento Requisito principal Demostrar presencia legal en Estados Unidos Impacto directo Mayor visibilidad del estatus migratorio en el documento

¿POR QUÉ GENERA PREOCUPACIÓN?

Para muchas familias hispanas en Florida, este cambio no es un detalle técnico. En la práctica, puede significar más exposición en controles policiales, más dudas al mostrar una identificación y más temor a que un trámite estatal termine cruzándose con procesos migratorios más delicados.

Entre los principales riesgos que advierten organizaciones y defensores de derechos civiles están:

Mayor exposición durante paradas de tráfico.

Posible uso de la información en coordinación con otras agencias.

Riesgo de errores administrativos que afecten a personas con documentos vigentes.

Temor a discriminación en situaciones cotidianas donde se pide una identificación.

LO QUE PODRÍA PASAR EN UN CONTROL

Una parada de tráfico en Florida ya puede ser estresante por sí sola. Con este nuevo formato, algunos conductores temen que el oficial tenga más información visible desde el inicio, lo que podría llevar a más preguntas o a una revisión más larga del caso.

Cruce de información electoral

Otro punto que ha levantado alertas es el intercambio de datos entre el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles y el Florida Department of State para verificar registros electorales. Según advierten críticos de esta política, cualquier inconsistencia administrativa podría abrir la puerta a investigaciones o problemas legales para personas que, sin intención, aparezcan mal registradas.

Licencias de otros estados

Florida también ha endurecido su postura respecto a licencias emitidas en otros estados para personas indocumentadas. Esto puede tener consecuencias serias para quienes se mudaron recientemente al estado o para quienes pensaban que una licencia válida fuera de Florida bastaba para manejar sin problemas.

Consecuencias posibles

Multas por conducir sin una licencia válida en Florida.

Cargos adicionales en caso de infracciones.

Riesgo de contacto con autoridades migratorias en ciertos casos.

UN CAMBIO EN UN CONTEXTO MÁS AMPLIO

Este movimiento no llega aislado. Florida viene endureciendo su política migratoria en los últimos años con medidas como la SB 1718 y la Florida SAVE Act, en un clima político donde el gobernador Ron DeSantis ha impulsado normas más estrictas sobre inmigración y verificación de estatus.

Para muchas familias latinas, especialmente en zonas donde el español es parte de la vida diaria y la comunidad inmigrante sostiene buena parte de la economía local, el mensaje es claro: habrá menos margen para errores y más vigilancia sobre documentos y trámites.

Qué hacer Por qué importa Revisar tu estatus con un abogado de inmigración Para entender si puedes ajustar tu situación Verificar la vigencia de tus documentos Evita problemas al renovar o reemplazar tu licencia Conocer tus derechos en un control policial Puede ayudarte a responder con calma y precisión Buscar orientación en organizaciones comunitarias Algunas ofrecen ayuda gratuita o de bajo costo

A TENER EN CUENTA

Más allá del debate político, el efecto real de esta medida se sentirá en la vida diaria: en el trayecto al trabajo, en la escuela de los hijos, en el supermercado o en cualquier trámite donde la licencia deje de ser solo un documento para conducir.

Por eso, especialistas recomiendan no esperar al último momento. Informarse, revisar papeles y buscar asesoría legal puede marcar la diferencia antes de que el nuevo formato entre en vigor.

Florida es uno de los estados de EE. UU. que ha ido implementando más medidas contra los inmigrantes indocumentados (Foto: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

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