Para muchas familias hispanas que viven en EE. UU., ir a Costco no se trata solo de hacer la compra grande del mes, sino de mantener una rutina muy marcada: organizar el sábado con los niños, aprovechar las muestras gratis, pasar por el food court por el clásico hot dog de US$1.50 y volver a casa con el carro lleno. Hoy, sin embargo, esa experiencia ya no es exactamente la misma de hace algunos años. La cadena de almacenes mayoristas más popular de Estados Unidos empezó 2026 aplicando una serie de cambios que impactan desde la entrada a las tiendas hasta la forma en que los clientes pagan, ordenan comida o usan la aplicación móvil, algo que se nota tanto en las sucursales de suburbios latinos en Texas como en los almacenes repletos los fines de semana en California. Y aunque el objetivo declarado es agilizar las compras y reforzar la seguridad, estas nuevas reglas están generando debate entre millones de socios que sienten que varias “mañas” de toda la vida —como prestar la tarjeta a un familiar o entrar solo al área de comida— están llegando a su fin.

En un mercado donde la competencia con gigantes como Sam’s Club, BJ’s Wholesale Club, Walmart y Amazon es cada vez más intensa, Costco decidió reforzar sus políticas internas y apostar más fuerte por la tecnología, las membresías y la digitalización. Según Mashed, algunas reglas ya están funcionando en todo el país y otras todavía avanzan de manera gradual según el estado, pero todas tienen algo en común: modificarán la experiencia de compra de los clientes en Estados Unidos, especialmente de quienes usan beneficios como SNAP, pagan con tarjetas de recompensa o dependen del almacén para abastecer el hogar por varias semanas.

Costco es uno de los supermercados favoritos de los ciudadanos de Estados Unidos (Foto: AFP)

LAS 10 NUEVAS REGLAS DE COSTCO QUE YA ESTÁN CAMBIANDO LAS COMPRAS EN 2026

Nueva regla Qué cambia para los clientes Escáneres en la entrada Ahora debes escanear tu membresía para ingresar Restricciones en food court Solo miembros podrán comprar comida Cambios en el combo de hot dog Algunas tiendas permiten reemplazar soda por agua Nuevas reglas en self-checkout Más límites y controles en cajas automáticas Regla salarial de US$20 Costco aumentó el salario base para empleados Nuevos paquetes en panadería Cambian cantidades y precios de bagels Preescaneo de compras Empleados agilizan el proceso de pago Pedidos online en bakery y deli Pasteles y bandejas se ordenan desde la app Nuevas exigencias SNAP Más alimentos frescos y saludables disponibles Más funciones en la app La aplicación ahora integra pagos y membresías

1. Costco ya exige escanear la membresía para entrar

Uno de los cambios más visibles de este año es la instalación de escáneres de membresía en las entradas de muchas tiendas de Costco. Antes bastaba con mostrar rápidamente la tarjeta al empleado de la puerta; ahora los clientes deben escanear su membresía física o digital antes de ingresar, y en algunos casos el sistema muestra la fotografía del titular para evitar que la tarjeta se use de forma compartida entre familiares o amigos. La medida busca frenar el préstamo de tarjetas, algo muy común entre parientes que viven cerca o entre roommates que comparten gastos, y que la empresa considera una pérdida importante de ingresos. Con más de 80 millones de socios a nivel mundial, Costco defiende que su modelo de negocio depende de que cada hogar pague su propia membresía, lo que a la larga ayuda a mantener precios bajos en productos de alto volumen.

Hay diversos tipos de membresía por los que puedes optar en la cadena (Foto: Costco)

2. El famoso hot dog de US$1.50 tiene cambios

El combo más emblemático de Costco sigue costando US$1.50, algo que la empresa ha reiterado que se mantendrá pese a la inflación. Sin embargo, sí hay novedades que muchos clientes ya notan al pasar por el food court. En varias sucursales, los clientes ahora pueden reemplazar la gaseosa refill por una botella de agua Kirkland Signature, una opción que se vuelve más atractiva en estados donde existe impuesto adicional a las bebidas azucaradas y entre quienes buscan alternativas más saludables. Para muchas familias latinas, el combo de hot dog y bebida es casi un clásico después de hacer la compra grande, así que el cambio llama la atención, aunque no suba el precio.

¿Qué incluye ahora el combo?

Hot dog de carne de un cuarto de libra

Bebida refill o botella de agua

Precio fijo de US$1.50

La decisión llega después de que la compañía reportara ventas de cientos de millones de combos al año, lo que mantiene al food court como un gran gancho para atraer tráfico a las tiendas.

Pese a la inflación en el país, este combo ha mantenido fielmente su precio. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

3. El área de comida ahora tiene más restricciones

Otra regla que ya comenzó a expandirse es el control de membresías dentro del food court. En muchas tiendas, especialmente en California y otras zonas con alto flujo de visitantes, los clientes deben escanear su membresía antes de comprar pizza, chicken bake o hot dogs, algo que ya se ha visto en carteles que anuncian que “a partir de determinada fecha, una membresía activa será requerida para comprar en el área de comida”.

Durante años, muchas personas entraban únicamente para aprovechar los precios bajos del área de comida sin ser miembros oficiales; era típico ver a alguien decirle al guardia “solo voy al food court”. Costco quiere terminar con eso y asegurar que los beneficios, incluido el famoso combo de US$1.50, sean exclusivos para socios que pagan. Además, algunos compradores aseguran que las filas se volvieron más rápidas desde la implementación de estos controles, porque hay menos gente que ingresa solo a comer.

4. Las cajas automáticas tienen nuevas reglas

Las líneas de self-checkout también comenzaron a cambiar en varios estados debido a nuevas leyes locales relacionadas con cajas automatizadas y a preocupaciones por pérdidas y robos. En ciudades como Long Beach, California, se aprobó una ordenanza conocida como “Safe Stores Are Staffed Stores” que limita a 15 productos por cliente en cajas automáticas y exige un número mínimo de empleados supervisando, lo que impacta directamente en la forma de operar estas estaciones.

Estados donde ya existen cambios o proyectos de ley:

Estado Posible cambio California Límites de artículos en self-checkout (15 ítems en Long Beach) Nueva York Restricciones similares en evaluación Ohio Algunos productos deberán pasar por caja tradicional Rhode Island Más supervisión de empleados Massachusetts Regulaciones sobre proporción de cajas

En la práctica, esto significa que quienes hacen grandes compras al mayoreo tendrán que usar con más frecuencia las cajas tradicionales atendidas por cajeros, mientras que el self-checkout quedará más orientado a compras pequeñas o rápidas.

5. Costco implementó la “regla de los US$20” para empleados

Aunque esta medida afecta directamente a los trabajadores, también podría impactar la experiencia de los clientes. Como parte de un acuerdo laboral de tres años, Costco elevó el salario inicial de muchos empleados a alrededor de US$20 por hora y estableció aumentos escalonados que llevan a los trabajadores mejor pagados a ganar más de US$30 por hora cerca de 2027. Esta política busca reducir la rotación, mantener personal con más experiencia y reforzar el modelo de “buenos salarios, buen servicio” con el que la cadena se diferencia de otros minoristas.

Muchos analistas consideran que esta política ayuda a mantener empleados más capacitados y clientes mejor atendidos, aunque siempre queda la duda de si, en el futuro, parte de estos costos se compensará con ajustes en precios o formatos de venta.

La mayoría de los trabajadores de Costco están felices de su centro de labores (Foto: Costco)

6. Cambiaron las cantidades mínimas en la panadería

Si alguna vez sentiste que Costco obligaba a comprar demasiados bagels o muffins, no eres el único. En varias tiendas comenzaron a modificar los paquetes tradicionales y ajustar las cantidades mínimas, permitiendo comprar menos unidades por paquete, aunque en algunos casos a un precio por pieza algo mayor. Antes era obligatorio llevar dos bolsas de bagels para acceder al precio promocional; ahora algunas sucursales venden paquetes individuales de ocho unidades por alrededor de US$4.99, algo que se adapta mejor a hogares pequeños o a quienes no quieren desperdiciar comida.

Lo que más comentan los clientes:

Algunos celebran comprar menos cantidad y evitar que el pan se dañe.

Otros creen que es una forma de subir precios indirectamente.

Los cambios todavía no están disponibles en todas las tiendas.

El ajuste también responde a un problema frecuente: los bagels de Costco no utilizan conservantes y se dañan rápidamente si no se consumen o congelan a tiempo, algo que muchos socios han comentado en redes y foros.

7. Costco prueba un sistema similar a “Scan & Go”

Durante años, muchos consumidores consideraron que Sam’s Club tenía ventaja tecnológica gracias a su sistema “Scan & Go”, que permite escanear productos con el teléfono y pagar sin pasar por la caja tradicional. Ahora Costco quiere competir directamente y está probando funciones donde los clientes pueden preescanear productos antes de llegar a caja, ya sea con la app o con ayuda de empleados que escanean los artículos mientras las personas esperan en fila.

En algunas tiendas de alto tráfico, esto está reduciendo significativamente los tiempos de espera y facilitando la vida de quienes hacen compras rápidas o van con niños pequeños. Si las pruebas funcionan bien, es probable que la empresa extienda este tipo de flujo a más sucursales en diferentes estados.

8. Los pedidos de pasteles y bandejas ya se hacen desde la app

Otra transformación importante es la digitalización de pedidos en bakery y deli. Hasta hace poco, pedir un pastel personalizado requería visitar físicamente la tienda, buscar el mostrador, llenar formularios en papel y regresar días después a recoger el pedido. Ahora muchos de esos pedidos pueden realizarse directamente desde la aplicación móvil de Costco, lo que ahorra tiempo y permite organizar mejor eventos familiares, cumpleaños y reuniones.

Productos que ya pueden pedirse online:

Pasteles personalizados

Bandejas de galletas

Algunos productos deli en tiendas seleccionadas

Los pedidos deben hacerse al menos con tres días de anticipación para asegurar disponibilidad y permitir que el equipo de panadería y deli programe la producción sin afectar el stock diario.

9. Costco deberá cumplir nuevas reglas federales sobre alimentos SNAP

El gobierno federal de Estados Unidos también introdujo cambios que afectan a cadenas que aceptan beneficios SNAP. A partir del otoño de 2026, las tiendas deberán ofrecer más variedad de alimentos frescos y saludables dentro de cuatro grupos principales, con el objetivo de facilitar que las personas que usan estos beneficios tengan acceso real a productos nutritivos y no solo a procesados.

Grupo alimenticio Ejemplos Proteínas Carnes, pescado, huevos Granos Pan, arroz, cereales Lácteos Leche, queso, yogurt Frutas y verduras Productos frescos y congelados

Costco ya cuenta con gran parte de estos productos, por lo que no se esperan grandes complicaciones operativas, aunque sí podrían cambiar algunos espacios, exhibiciones y señalizaciones internas para cumplir con la normativa y hacer más visibles las opciones cubiertas por SNAP.

10. Costco apuesta cada vez más por su aplicación móvil

La aplicación móvil se convirtió en una pieza central de la estrategia de Costco para 2026. No solo funciona como membresía digital para entrar a la tienda; ahora también permite integrar tarjetas Visa para agilizar pagos en caja y aprovechar programas de cashback y recompensas, un punto clave para muchas familias que organizan su presupuesto mensual con tarjetas de crédito.

Inicialmente, solo se podía vincular la tarjeta oficial Costco Anywhere Visa, pero usuarios han reportado que algunas tiendas ya aceptan otras tarjetas Visa dentro del sistema digital, lo que abre la puerta a más flexibilidad en los pagos. Esto reduce la necesidad de llevar la tarjeta física, facilita las compras rápidas y refuerza la estrategia de Costco de migrar cada vez más procesos a su ecosistema digital.

COSTCO CAMBIA, PERO MANTIENE SU ESENCIA

Aunque algunas reglas pueden parecer estrictas o incómodas al principio —como exigir membresía en el food court o limitar el uso del self-checkout—, la realidad es que Costco intenta adaptarse a un consumidor que hoy exige más rapidez, más tecnología y mejores precios en un entorno competitivo y con presiones inflacionarias. La cadena sigue apostando por productos de gran volumen, membresías exclusivas y precios competitivos, pero ahora con un enfoque mucho más digital y controlado, donde la app, los escáneres de entrada y las cajas supervisadas son parte del día a día.

Para millones de familias estadounidenses, incluidas las hispanas que llenan sus carros en ciudades como Houston, Orlando, Chicago o Los Ángeles, estos cambios probablemente modificarán la rutina de compra durante los próximos años, pero también podrían traducirse en tiendas más ordenadas, filas más rápidas y una experiencia de compra más alineada con la forma en que ya vivimos: con el teléfono en la mano, la billetera digital lista y la membresía siempre a un click de distancia.